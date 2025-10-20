Κατέρρευσε το «μισό» Internet λόγω προβλήματος στους servers της Amazon

Δευτέρα πρωί, και για εκατομμύρια χρήστες ανά τον κόσμο το Ίντερνετ απλώς… σταμάτησε να λειτουργεί. Μια εκτεταμένη βλάβη στο Amazon Web Services (AWS), τον μεγαλύτερο πάροχο cloud υποδομών στον κόσμο, παρέσυρε δεκάδες δημοφιλείς υπηρεσίες — από το Reddit και το Disney+ μέχρι το Fortnite και την εφαρμογή της United Airlines. Το περιστατικό ξεκίνησε γύρω στις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας στις 20 Οκτωβρίου 2025, και μέσα σε λίγα λεπτά επηρέασε σχεδόν κάθε γωνιά του διαδικτύου.

Σύμφωνα με τη σελίδα κατάστασης του AWS, το πρόβλημα εντοπίστηκε στην περιφέρεια US-EAST-1, μια από τις βασικότερες ζώνες δεδομένων της Amazon, που λειτουργεί ως κόμβος για αμέτρητες υπηρεσίες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η βλάβη σχετίζεται με προβλήματα DNS (Domain Name System) στο endpoint του DynamoDB API — ουσιαστικά, οι εφαρμογές δεν μπορούσαν να «βρουν» τη σωστή διαδικτυακή διεύθυνση για μία από τις πιο κρίσιμες βάσεις δεδομένων της Amazon.

Αυτό προκάλεσε ένα ντόμινο αποτυχιών: όταν ο πυρήνας του cloud δυσλειτουργεί, οι εξαρτώμενες υπηρεσίες αρχίζουν να «πέφτουν» η μία μετά την άλλη. Τουλάχιστον 67 υποσυστήματα του AWS επηρεάστηκαν, με την Amazon να επιβεβαιώνει ότι εργάζεται σε πολλαπλά μέτωπα για αποκατάσταση, αν και προειδοποίησε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις λόγω της «ουράς» αιτημάτων που δημιουργήθηκε.

Για όσους δεν το γνωρίζουν, το DynamoDB είναι η πλήρως διαχειριζόμενη NoSQL βάση δεδομένων της Amazon — μια υποδομή σχεδιασμένη να αντέχει τεράστιους όγκους δεδομένων και κυκλοφορίας χωρίς να «σπάει». Είναι η «ραχοκοκαλιά» πίσω από εφαρμογές όπως το Snapchat, το Roblox και το Coinbase, επιτρέποντάς τους να εξυπηρετούν εκατομμύρια χρήστες ταυτόχρονα.

Ακριβώς γι’ αυτό, όταν το DynamoDB αντιμετωπίζει προβλήματα, οι επιπτώσεις είναι καταστροφικές. Οι εφαρμογές που στηρίζονται σε αυτό σταματούν να λειτουργούν, οι υπηρεσίες αρχίζουν να αποτυγχάνουν και οι χρήστες μένουν στο σκοτάδι — στην κυριολεξία.

Ο κατάλογος των υπηρεσιών που επηρεάστηκαν είναι εντυπωσιακά μακρύς — και γεμάτος γνωστά ονόματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Amazon.com και Prime Video

Fortnite και Epic Games Store

Disney+ και Hulu

Reddit

Roblox

Snapchat

Robinhood και Coinbase

Canva

Duolingo

The New York Times

Lyft

McDonald’s App

United Airlines

Ring

Signal

Από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης μέχρι πλατφόρμες streaming, από χρηματιστηριακές εφαρμογές έως συστήματα κρατήσεων αεροπορικών, το πρόβλημα έδειξε πόσο βαθιά ριζωμένο είναι το AWS στην καθημερινή μας ψηφιακή ζωή.

Η Amazon ανακοίνωσε ότι «βλέπει σημαντικά σημάδια ανάκαμψης», ωστόσο η πλήρης επαναφορά των υπηρεσιών αναμένεται να χρειαστεί αρκετές ώρες. Όπως επισημαίνουν ειδικοί στον χώρο του cloud, ακόμα και όταν η βλάβη επιδιορθωθεί, η συμφόρηση στα αιτήματα και οι επανεκκινήσεις συστημάτων μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις που θα διαρκέσουν πολύ περισσότερο.

Το AWS κατέχει περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς cloud, εξυπηρετώντας από μικρές startups έως κολοσσούς όπως το Netflix, η Disney και η NASA. Με τέτοια διείσδυση, κάθε διακοπή λειτουργίας του έχει αλυσιδωτές συνέπειες, επηρεάζοντας εκατομμύρια επιχειρήσεις και δισεκατομμύρια χρήστες.

Αν το συμβάν ακούγεται γνώριμο, υπάρχει λόγος. Δεν είναι η πρώτη φορά που η περιφέρεια US-EAST-1 προκαλεί παγκόσμιο πονοκέφαλο. Το 2017, μια απλή τυπογραφική λάθος εντολή από μηχανικό της Amazon κατέρριψε το S3 storage service, ρίχνοντας το μισό διαδίκτυο για ώρες. Το 2020, μια άλλη βλάβη στο Kinesis data stream προκάλεσε χάος σε εφαρμογές όπως το Ring και το iRobot. Και το 2021, δύο μεγάλες διακοπές μέσα σε έναν μήνα υπενθύμισαν ότι ακόμα και οι πιο ισχυρές υποδομές μπορούν να καταρρεύσουν.

Παρά τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε πλεονάζουσες δομές και αυτοματοποιημένα συστήματα αποκατάστασης, το AWS παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο σε προβλήματα που εντοπίζονται σε αυτόν τον βασικό κόμβο των ΗΠΑ.