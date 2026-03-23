Κίνα: Κορυφαία πανεπιστήμια καταργούν τις τέχνες υπέρ της AI!

Σύνοψη

Κορυφαία πανεπιστήμια της Κίνας, όπως το Communication University of China, καταργούν οριστικά προπτυχιακά προγράμματα τεχνών (φωτογραφία, design, κόμικς).

Η απόφαση αποτελεί μέρος ενός αυστηρού τριετούς κρατικού σχεδίου αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Το 2024 εγκρίθηκαν πάνω από 1.600 νέα τεχνολογικά προγράμματα, ενώ καταργήθηκε αντίστοιχος αριθμός παραδοσιακών θεωρητικών κατευθύνσεων.

Η ακαδημαϊκή ηγεσία της χώρας προετοιμάζει το εργατικό δυναμικό για τη νέα εποχή «συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής», στοχεύοντας στην παγκόσμια κυριαρχία στον τομέα των αλγορίθμων.

Η ακαδημαϊκή δομή της Κίνας υφίσταται τη μεγαλύτερη, ταχύτερη και πιο στοχευμένη αναδιάρθρωση των τελευταίων δεκαετιών. Κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας προχωρούν στην οριστική διαγραφή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που σχετίζονται με τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές σπουδές και την παραδοσιακή διοίκηση επιχειρήσεων.

Αποκλειστικός στόχος αυτής της στρατηγικής απόφασης είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις απαιτήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και της αυτοματοποιημένης παραγωγής. Το Πεκίνο δεν αντιμετωπίζει την AI απλώς ως ένα επιπλέον τεχνολογικό εργαλείο, αλλά ως τον πυρήνα γύρω από τον οποίο επανασχεδιάζεται το σύνολο του μελλοντικού εργατικού δυναμικού της χώρας.

Η στρατηγική αποεπένδυση από τις Τέχνες προς όφελος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Κίνα εφαρμόζει ένα αυστηρό τριετές κρατικό σχέδιο αναδιάρθρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντικαθιστώντας μαζικά τα προπτυχιακά προγράμματα τεχνών με τμήματα Τεχνητής Νοημοσύνης, ρομποτικής και επιστήμης δεδομένων. Μόνο το 2024 δημιουργήθηκαν 1.600 νέα τεχνολογικά προγράμματα, ενώ καταργήθηκε αντίστοιχος αριθμός παραδοσιακών κατευθύνσεων, προετοιμάζοντας τους φοιτητές για την οικονομία των αλγορίθμων.

Το Communication University of China (CUC), ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις οπτικοακουστικές τέχνες, ανακοίνωσε την κατάργηση πέντε βασικών κατευθύνσεων τεχνών για το 2025. Αυτές περιλαμβάνουν τη Φωτογραφία, την παραγωγή κόμικς, τον σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας, τις τέχνες νέων μέσων (new media art) και το σχέδιο μόδας. Συνολικά, το CUC διέγραψε 16 προγράμματα σπουδών από το πρόγραμμά του.

Αυτή η απόφαση δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό. Το Πανεπιστήμιο Tongji ανακοίνωσε την εξάλειψη τριών προγραμμάτων τεχνών, ενώ το China University of Petroleum προχώρησε σε πλήρη αναστολή των εισαγωγών σε όλες τις καλλιτεχνικές σχολές του. Ο μετασχηματισμός αυτός υπαγορεύεται απευθείας από το κεντρικό κράτος μέσω του «Σχεδίου Δράσης για την Προσαρμογή και Βελτιστοποίηση των Κλάδων και Προγραμμάτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση». Ο Υφυπουργός Παιδείας, Wu Yan, επιβεβαίωσε πως η στρατηγική είναι κεντρικά σχεδιασμένη: η ακαδημαϊκή κοινότητα διαγράφει αντικείμενα που κρίνονται περιττά λόγω των δυνατοτήτων της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative AI) και εστιάζει στην παραγωγή μηχανικών.

Το δόγμα της «συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής»

Οι ακαδημαϊκοί αξιωματούχοι στην Κίνα προσεγγίζουν την τεχνολογική εξέλιξη με απόλυτο πραγματισμό. Ο Liao Xiangzhong, κορυφαίο στέλεχος του CUC, ξεκαθάρισε πως η κατάργηση των προπτυχιακών προγραμμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι το άμεσο μέλλον ανήκει αποκλειστικά στη «συνεργασία ανθρώπου-μηχανής». Σύμφωνα με την ανάλυσή του, η μεγαλύτερη απειλή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν εντοπίζεται στην απλή αντικατάσταση συγκεκριμένων τεχνικών δεξιοτήτων. Ο πραγματικός κίνδυνος είναι η AI να στερήσει από τους ανθρώπους το ενδιαφέρον και την ικανότητα της ανεξάρτητης σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.

Κατά συνέπεια, η Τεχνητή Νοημοσύνη αντιμετωπίζεται πλέον ως βοηθός, συνεργάτης, ανταγωνιστής και, κυρίως, ως μια εντελώς νέα συνεργατική οντότητα. Τα πανεπιστήμια οφείλουν να εκπαιδεύσουν τους φοιτητές στο πώς να διαχειρίζονται, να βελτιστοποιούν και να επιβλέπουν αυτή την οντότητα, αντί να προσπαθούν να ανταγωνιστούν τον αλγόριθμο σε δεξιότητες που η μηχανή εκτελεί ήδη ταχύτερα και δραματικά φθηνότερα. Η δημιουργία ψηφιακών εικόνων από κείμενο και η παραγωγή φωτορεαλιστικών βίντεο μέσω AI καθιστούν την παραδοσιακή εκμάθηση τεχνικών εικονογράφησης ή φωτισμού οικονομικά μη βιώσιμη για τις απαιτήσεις της σύγχρονης βιομηχανίας.

Η τεχνολογική μετάβαση των 1.600 νέων προγραμμάτων

Η αντικατάσταση των θεωρητικών σπουδών δεν γίνεται με γενικόλογα μαθήματα πληροφορικής. Τα 1.600 νέα προγράμματα που δημιουργήθηκαν εστιάζουν σε εξειδικευμένους τομείς αιχμής. Τα παραδοσιακά μαθήματα σχεδίου δίνουν τη θέση τους στη μελέτη παραμέτρων στα νευρωνικά δίκτυα, ενώ η σκηνοθεσία μετατρέπεται σε διαχείριση χωρικού υπολογισμού (spatial computing) και εκπαίδευση αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης (computer vision).

Η ζήτηση για prompt engineers, data curators, ειδικούς στην ηθική της AI και μηχανικούς αυτοματισμού αυξάνεται ραγδαία. Τα πανεπιστήμια της Κίνας επιχειρούν να καλύψουν ακριβώς αυτό το κενό, δημιουργώντας προγράμματα σπουδών που απαιτούν άριστη γνώση Python, γραμμικής άλγεβρας και ανάλυσης τεράστιων συνόλων δεδομένων.

Οι αντιδράσεις των φοιτητών και ο κίνδυνος του Model Collapse

Αντίθετα με τις προβλέψεις για αντιδράσεις, οι φοιτητές στα κινεζικά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν την κατάσταση με χαρακτηριστικό ρεαλισμό. Φοιτητές του CUC δήλωσαν στο Sixth Tone ότι οι αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών ήταν απολύτως αναμενόμενες, καθώς ήδη από το 2022, το ακαδημαϊκό προσωπικό είχε αρχίσει να εισάγει εντατικά τα εργαλεία AI στις αίθουσες διδασκαλίας. Οι ειδικότητες δεν εξαφανίζονται ολοκληρωτικά, αλλά μεταλλάσσονται. Η παραδοσιακή φωτογραφία, για παράδειγμα, συγχωνεύεται με τα τμήματα ψηφιακής παραγωγής. Αρκετά πανεπιστήμια ακολουθούν αυτή την οδό: Το 2024, η Ακαδημία Καλών Τεχνών του Tianjin ίδρυσε την πρώτη «Σχολή Τέχνης Τεχνητής Νοημοσύνης», ενώ το 2025 η Ακαδημία Τέχνης της Κίνας ξεκίνησε επαγγελματικό διδακτορικό πρόγραμμα με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη και Σχεδιασμός Ψηφιακής Τέχνης».

Ο απόλυτος αυτός τεχνολογικός μετασχηματισμός, ωστόσο, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της ανθρώπινης δημιουργίας. Αν τα ακαδημαϊκά ιδρύματα σταματήσουν μαζικά να διδάσκουν τις θεμελιώδεις αρχές των τεχνών, τα μελλοντικά συστήματα AI θα τροφοδοτούνται αποκλειστικά από παλαιότερα δεδομένα ή από περιεχόμενο που δημιουργήθηκε από άλλη Τεχνητή Νοημοσύνη. Από τεχνικής πλευράς, αυτό ενέχει τον υψηλό κίνδυνο της αλγοριθμικής κατάρρευσης (model collapse), όπου τα μοντέλα υποβαθμίζονται ποιοτικά επειδή εκπαιδεύονται σε δικά τους, επαναλαμβανόμενα παράγωγα, χάνοντας την επαφή με την αυθεντική ανθρώπινη αισθητική.

Γεωπολιτική και η ανοιχτή μάχη της καινοτομίας

Η παραπάνω αναδιάρθρωση αποτελεί μια ξεκάθαρη γεωπολιτική κίνηση στη διεθνή σκακιέρα. Η ηγεσία της χώρας αναγνωρίζει έμπρακτα ότι η παγκόσμια κυριαρχία στον 21ο αιώνα θα κριθεί από τον έλεγχο των δεδομένων και την υπεροχή στην ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής μάθησης. Η συντήρηση πανεπιστημιακών τμημάτων που παράγουν χιλιάδες αποφοίτους παραδοσιακών τεχνών κρίνεται από το κράτος ως ανεπίτρεπτη σπατάλη εθνικών πόρων και πολύτιμου χρόνου.

Ο κρατικός σχεδιασμός κατευθύνει με μαθηματική ακρίβεια τους οικονομικούς πόρους από τις θεωρητικές επιστήμες στις θετικές. Κάθε φοιτητής που εκπαιδεύεται στην αρχιτεκτονική συστημάτων AI αποτελεί ένα επιπλέον γρανάζι στην ανταγωνιστικότητα της Κίνας απέναντι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Με τη ματιά του Techgear

Η επιθετική και σχεδόν ολοκληρωτική αναδιάρθρωση των κινεζικών πανεπιστημίων αποτελεί ένα σκληρό, αλλά κρυστάλλινο δείγμα του πώς αντιλαμβάνονται οι τεχνολογικές υπερδυνάμεις την αγορά εργασίας του εγγύς μέλλοντος. Μεταφέροντας αυτή την εικόνα στην ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα στην ελληνική πραγματικότητα, το χάσμα είναι χαώδες.

Στην Ελλάδα, το ακαδημαϊκό περιβάλλον παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις με εξαιρετική βραδύτητα, συντηρώντας δεκάδες τμήματα με θεωρητικά ή παρωχημένα προγράμματα σπουδών, τα οποία εξασφαλίζουν μηδενική απορρόφηση από τη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη βιομηχανία.

Οι αποφάσεις της Κίνας δεν αφορούν αποκλειστικά τον κόσμο των τεχνών. Αποτελούν την επίσημη παραδοχή ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι πλέον το βασικό λειτουργικό σύστημα της παγκόσμιας οικονομίας. Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και ο εγχώριος επιχειρηματικός τομέας, οφείλουν να αναγνωρίσουν άμεσα τη βίαιη μετάβαση προς τη μηχανική μάθηση.

Εάν δεν υπάρξει ριζική ενσωμάτωση της εκπαίδευσης επάνω στην AI σε όλα τα προγράμματα σπουδών, το εγχώριο εργατικό δυναμικό θα βρεθεί σύντομα να ανταγωνίζεται αλγορίθμους σε εργασίες που οι μηχανές εκτελούν ήδη δωρεάν.

Η τεχνολογική προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος έχει πάψει προ πολλού να αποτελεί καινοτομία. Είναι πλέον καθαρό ζήτημα οικονομικής και επαγγελματικής επιβίωσης.