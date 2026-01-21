Κίνα: Στόχος η παραγωγή ηλεκτρισμού από πυρηνική σύντηξη το 2030

Σε μια κίνηση που επαναπροσδιορίζει τους ρυθμούς της παγκόσμιας ενεργειακής κούρσας, η Κίνα ανακοίνωσε επίσημα ένα χρονοδιάγραμμα που πολλοί στη Δύση θα χαρακτήριζαν υπερβολικά αισιόδοξο, αλλά το Πεκίνο δείχνει αποφασισμένο να τηρήσει. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από το πρόσφατο Συνέδριο Τεχνολογίας και Βιομηχανίας Ενέργειας Σύντηξης (Fusion Energy Technology and Industry Conference 2026) στο Χεφέι, η χώρα στοχεύει να παράγει τον πρώτο ηλεκτρισμό από πυρηνική σύντηξη γύρω στο 2030.

Ο στόχος είναι συγκεκριμένος και συμβολικός: να ανάψει η πρώτη «λάμπα» που θα τροφοδοτείται αποκλειστικά από την ενέργεια των άστρων, σηματοδοτώντας το πέρασμα από την θεωρητική φυσική στην πρακτική μηχανική εφαρμογή.

Από το εργαστήριο στο ηλεκτρικό δίκτυο

Η είδηση δεν αφορά απλώς άλλη μια εργαστηριακή επιτυχία διατήρησης πλάσματος για μερικά δευτερόλεπτα. Το Πεκίνο δηλώνει ξεκάθαρα ότι η πυρηνική σύντηξη εισέρχεται πλέον σε μια «αποφασιστική φάση». Ο Σονγκ Γιουντάο, επικεφαλής του Ινστιτούτου Φυσικής Πλάσματος της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, ήταν κατηγορηματικός:

Η σύντηξη δεν είναι πλέον απλώς ένα πείραμα φυσικής. Μετατρέπεται σε ένα έργο ενεργειακής μηχανικής. Το βασικό ερώτημα τώρα είναι πώς θα το κατασκευάσουμε, πώς θα το λειτουργήσουμε και πώς θα το κάνουμε οικονομικά βιώσιμο.

Στο επίκεντρο αυτού του φιλόδοξου σχεδίου βρίσκεται ο αντιδραστήρας BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak). Σε αντίθεση με προηγούμενους πειραματικούς αντιδραστήρες όπως ο EAST, ο BEST δεν σχεδιάστηκε μόνο για να μελετήσει τη συμπεριφορά του πλάσματος, αλλά για να επιτύχει καύση δευτερίου-τριτίου. Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, θέτοντας τις βάσεις για την παραγωγή καθαρού κέρδους ενέργειας και την επίδειξη ηλεκτροπαραγωγής τρία χρόνια αργότερα.

Ο αντιδραστήρας BEST και η στρατηγική της Χεφέι

Η επιλογή της πόλης Χεφέι δεν είναι τυχαία. Η περιοχή εξελίσσεται σε μια παγκόσμια πρωτεύουσα της σύντηξης, ή αλλιώς μια «Fusion City», όπου η έρευνα, η βιομηχανική παραγωγή και οι οικιστικές υποδομές συνενώνονται για να υποστηρίξουν αυτόν τον τιτάνιο στόχο.

Ο αντιδραστήρας BEST αποτελεί τον κρίσιμο κρίκο στην κινεζική στρατηγική «τριών βημάτων». Ενώ ο διεθνής αντιδραστήρας ITER στη Γαλλία – στον οποίο η Κίνα παραμένει βασικός εταίρος – παλεύει με καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους, το κινεζικό πρόγραμμα επιταχύνει με εθνικούς πόρους και σαφείς εντολές. Αν ο BEST πετύχει τον στόχο του 2030, θα ανοίξει τον δρόμο για τον επόμενο γίγαντα, τον CFETR (China Fusion Engineering Test Reactor), ο οποίος σχεδιάζεται να παράγει εμπορικά εκμεταλλεύσιμη ενέργεια σε επίπεδα Gigawatt τη δεκαετία του 2040.

Η τεχνολογική πρόκληση παραμένει τεράστια. Για να επιτευχθεί η σύντηξη, τα ισότοπα υδρογόνου πρέπει να θερμανθούν σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου, υπό συνθήκες ακραίας πίεσης και μαγνητικού περιορισμού. Η Κίνα έχει ήδη αποδείξει την τεχνογνωσία της με τον αντιδραστήρα EAST, ο οποίος έχει σπάσει επανειλημμένα παγκόσμια ρεκόρ διάρκειας διατήρησης πλάσματος. Τώρα, το στοίχημα είναι η διαχείριση αυτής της θερμότητας και η μετατροπή της σε σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα.

Μια βιομηχανία γεννιέται

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της ανακοίνωσης είναι η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και η δημιουργία ενός ολόκληρου οικοσυστήματος γύρω από την τεχνολογία. Στο συνέδριο του Χεφέι ανακοινώθηκε η ίδρυση ενός επενδυτικού κεφαλαίου για την ενέργεια σύντηξης, με αρχικό κεφάλαιο 1 δισεκατομμυρίου γουάν. Ιδιωτικές εταιρείες, όπως η Xinghuan Energy και η Neo Fusion, αναλαμβάνουν ρόλους στην ανάπτυξη εξαρτημάτων, από υπεραγώγιμα καλώδια μέχρι συστήματα διαχείρισης πλάσματος.

Αυτή η κινητοποίηση θυμίζει έντονα τον τρόπο με τον οποίο η Κίνα κυριάρχησε στην αγορά των φωτοβολταϊκών και των ηλεκτρικών οχημάτων: κρατικός σχεδιασμός, μαζικές επενδύσεις και γρήγορη δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας. Η φιλοδοξία τους δεν είναι απλώς να πετύχουν την επιστημονική τομή, αλλά να ελέγξουν την τεχνολογία και την παραγωγή των μελλοντικών εργοστασίων ενέργειας.

Οι γεωπολιτικές προεκτάσεις

Η ενέργεια σύντηξης υπόσχεται σχεδόν απεριόριστη, καθαρή ενέργεια χωρίς τα ραδιενεργά απόβλητα μακράς διάρκειας των συμβατικών πυρηνικών εργοστασίων και χωρίς τις εκπομπές άνθρακα των ορυκτών καυσίμων. Όποιος φτάσει πρώτος στην εμπορική της αξιοποίηση, θα έχει στα χέρια του ένα γεωπολιτικό πλεονέκτημα ανυπολόγιστης αξίας.

Ενώ οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει σημαντικά ορόσημα με την τεχνολογία λέιζερ στο NIF (National Ignition Facility) και ενισχύουν τις ιδιωτικές startups μέσω συμπράξεων, η προσέγγιση της Κίνας με τους αντιδραστήρες Τόκαμακ (μαγνητικού περιορισμού) δείχνει να έχει μεγαλύτερη συνοχή ως προς την κλίμακα και την κρατική υποστήριξη. Το χρονοδιάγραμμα του 2030 για την «πρώτη λάμπα» είναι επιθετικό και, αν επιτευχθεί, θα αφήσει πίσω τον ευρωπαϊκό και αμερικανικό ανταγωνισμό που τοποθετεί την εμπορική χρήση πιο κοντά στο 2040 ή 2050.

Δεν λείπουν φυσικά οι σκεπτικιστές. Η ιστορία της πυρηνικής σύντηξης είναι γεμάτη από υποσχέσεις ότι η τεχνολογία βρίσκεται «πάντα 30 χρόνια μακριά». Ωστόσο, η συσσώρευση τεχνογνωσίας, η ολοκλήρωση της κατασκευής του BEST και η δέσμευση της κινεζικής ηγεσίας δείχνουν ότι ίσως αυτή τη φορά το χρονοδιάγραμμα να είναι ρεαλιστικό.

Το 2030 δεν είναι μακριά. Αν σε τέσσερα χρόνια από σήμερα δούμε τον αντιδραστήρα BEST να ανάβει συμβολικά έστω και μία λάμπα, η συζήτηση για την κλιματική αλλαγή και το ενεργειακό μέλλον του πλανήτη θα αλλάξει βάση οριστικά. Η Κίνα φαίνεται διατεθειμένη να τρέξει αυτόν τον μαραθώνιο με ρυθμό σπριντ, και ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει άλλη επιλογή από το να επιταχύνει ή να μείνει πίσω.