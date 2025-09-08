Knives Out 3: Δείτε το νέο trailer για την πολυαναμενόμενη συνέχεια στο Netflix

Ο Daniel Craig φαίνεται να έχει αφήσει οριστικά πίσω του το κεφάλαιο James Bond, αλλά συνεχίζει να μαγνητίζει το κοινό μέσα από έναν άλλον ρόλο που του ταιριάζει απόλυτα: αυτόν του εκκεντρικού ντετέκτιβ Benoit Blanc στις ταινίες Knives Out του Rian Johnson. Η τρίτη ταινία της σειράς, με τίτλο Wake Up Dead Man, δεν πρόκειται να κάνει πρεμιέρα στο Netflix πριν από τις 12 Δεκεμβρίου, όμως ήδη συγκεντρώνει διθυραμβικές κριτικές ύστερα από την πρώτη της παρουσίαση στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.

Η αναμονή είναι μεγάλη, αλλά το trailer που δόθηκε στη δημοσιότητα προσφέρει μια πρώτη γεύση από το νέο αίνιγμα που καλείται να λύσει ο Blanc. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Monsignor Jefferson Wicks, τον οποίο υποδύεται ο Josh Brolin. Ο Wicks εκφωνεί ένα παθιασμένο κήρυγμα και κατόπιν μπαίνει σε ένα σφραγισμένο δωμάτιο από μπετόν μέσα στην εκκλησία του. Μισό λεπτό αργότερα βρίσκεται νεκρός. Ο θάνατός του είναι τόσο μυστηριώδης ώστε η πιστή Martha Delacroix, που ερμηνεύει η Glenn Close, τον εκλαμβάνει ως ένα άλυτο θεϊκό μυστήριο.

Φυσικά, για τον Benoit Blanc δεν υπάρχουν μυστήρια που δεν λύνονται. Σύμφωνα με τις πρώτες εντυπώσεις, το Wake Up Dead Man παρουσιάζεται ως «η πιο επικίνδυνη υπόθεση» του ήρωα και η «πιο σκοτεινή σελίδα» της σειράς. Αυτήν τη φορά ο Blanc δεν είναι μόνος: συνεργάζεται με την αρχηγό της τοπικής αστυνομίας Geraldine Scott, την οποία υποδύεται η Mila Kunis, και με τον νεαρό βοηθό ιερέα του Wicks, Jud Duplenticy, που φέρνει στη ζωή ο Josh O’Connor.

Το σκηνικό μιας μικρής ενορίας γεμάτης κρυφά πάθη και μυστικά ανοίγει τον δρόμο για ένα πλέγμα ανακρίσεων. Ανάμεσα στους πιθανούς μάρτυρες ή υπόπτους συναντάμε τον γιατρό της πόλης, που ενσαρκώνει ο Jeremy Renner, μια δυναμική δικηγόρο σε ερμηνεία της Kerry Washington, καθώς και έναν συγγραφέα μπεστ σέλερ με αμφιλεγόμενη φήμη, ρόλο που έχει αναλάβει ο Andrew Scott. Το ποιος τελικά κρύβεται πίσω από τον ανεξήγητο θάνατο του Wicks υπόσχεται να κρατήσει το κοινό σε αγωνία μέχρι την τελευταία στιγμή.

Η ταινία θα κάνει μια περιορισμένη κινηματογραφική έξοδο στις 26 Νοεμβρίου, λίγο πριν τη μεγάλη της κυκλοφορία στο Netflix τον Δεκέμβριο.