Legacy of Kain: Διπλή επιστροφή τον Μάρτιο με Defiance Remastered και το νέο Ascendance!

Legacy of Kain: Η Διπλή Επιστροφή που Περίμεναν οι Fans - Defiance Remastered και Ascendance

Η αναμονή δεκαετιών για τους λάτρεις της σκοτεινής φαντασίας και του Nosgoth φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της με τον πιο εμφατικό τρόπο. Η Crystal Dynamics, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης State of Play της Sony, προχώρησε σε μια διπλή αποκάλυψη που επαναφέρει στο προσκήνιο έναν από τους πιο εμβληματικούς τίτλους στην ιστορία του gaming. Το Legacy of Kain επιστρέφει δυναμικά, όχι με μία, αλλά με δύο κυκλοφορίες προγραμματισμένες για τον Μάρτιο του 2026, επιβεβαιώνοντας πως το franchise είναι πλέον πιο ζωντανό από ποτέ.

Η ανακοίνωση αφορά το πολυαναμενόμενο Legacy of Kain: Defiance Remastered, καθώς και έναν ολοκαίνουργιο τίτλο με την ονομασία Legacy of Kain: Ascendance. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να χτίσει πάνω στην επιτυχία της περσινής συλλογής Soul Reaver 1 & 2 Remastered, αποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει καταστρώσει ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη σειρά.

Η αναβίωση του Defiance: Τι νέο φέρνει

Το πρώτο σκέλος της ανακοίνωσης εστιάζει στο Legacy of Kain: Defiance Remastered, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου 2026. Ο τίτλος, που αρχικά ολοκλήρωσε την αφήγηση της σειράς το 2003, επιστρέφει πλήρως ανανεωμένος για τις σύγχρονες πλατφόρμες. Η ανάπτυξη γίνεται σε συνεργασία της Crystal Dynamics με την PlayEveryWare και το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο σε PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, καθώς και στο επερχόμενο Nintendo Switch 2. Για τους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο τίτλος θα διατεθεί μέσω Steam και Epic Games Store.

Η remaster έκδοση δεν περιορίζεται σε απλή αναβάθμιση ανάλυσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις στα μοντέλα των χαρακτήρων, τα textures και τα περιβάλλοντα, προσφέροντας μια πραγματική HD εμπειρία. Το πιο ενδιαφέρον ίσως στοιχείο είναι η δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ της κλασικής κάμερας και μιας νέας προοπτικής τρίτου προσώπου, προσαρμοσμένης στα σύγχρονα δεδομένα χειρισμού. Αυτή η επιλογή, που υπήρχε και στο προηγούμενο remaster του Soul Reaver, δίνει στους παίκτες την ελευθερία να βιώσουν το παιχνίδι όπως εκείνοι προτιμούν.

Επιπλέον, η νέα έκδοση εμπλουτίζεται με Photo Mode, εναλλακτικές εμφανίσεις για τους πρωταγωνιστές Kain και Raziel, και έναν ολοκληρωμένο «lore reader» για όσους θέλουν να εμβαθύνουν στην πολύπλοκη ιστορία του Nosgoth. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στο γεγονός ότι το παιχνίδι θα περιλαμβάνει περιεχόμενο που είχε κοπεί από την αρχική κυκλοφορία, τα λεγόμενα «lost levels», προσφέροντας μια φρέσκια ματιά ακόμα και στους βετεράνους της σειράς.

Legacy of Kain: Ascendance – Μια νέα προσέγγιση

Η μεγάλη έκπληξη, ωστόσο, ακούει στο όνομα Legacy of Kain: Ascendance. Πρόκειται για έναν εντελώς νέο τίτλο που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Μαρτίου 2026. Σε αντίθεση με το τρισδιάστατο action-adventure στυλ που έχουμε συνηθίσει, το Ascendance περιγράφεται ως ένα γρήγορο 2D action platformer.

Την ανάπτυξη έχει αναλάβει η Bit Bot Media σε συνεργασία με την FreakZone Games. Παρά την αλλαγή στο είδος του gameplay, η Crystal Dynamics φρόντισε να διασφαλίσει την αυθεντικότητα της εμπειρίας επιστρατεύοντας τους αρχικούς ηθοποιούς. Οι θρυλικές φωνές των Simon Templeman (Kain), Michael Bell (Raziel), Anna Gunn (Ariel) και Richard Doyle (Moebius) επιστρέφουν για να δώσουν ζωή στους ρόλους που τους καθιέρωσαν.

Το Ascendance λειτουργεί ως prequel, αλλά χάρη στις ικανότητες του Moebius να χειραγωγεί τον χρόνο, οι παίκτες θα ταξιδέψουν σε διάφορα σημεία του timeline του Nosgoth. Εικαστικά, το παιχνίδι πειραματίζεται με διαφορετικά στυλ: τα τρισδιάστατα τμήματα, εμπνευσμένα από την εποχή του πρώτου PlayStation, θα εμφανίζονται σε κομβικά αφηγηματικά σημεία, ενώ άλλες στιγμές της πλοκής θα αποδίδονται μέσω anime αισθητικής. Η βασική δομή του παιχνιδιού, ωστόσο, παραμένει αυτή ενός 2D platformer, θυμίζοντας σύγχρονες αναβιώσεις κλασικών franchises.