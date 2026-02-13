Control Resonant: Αποκαλύφθηκε το gameplay με τον Dylan Faden και τις δυνάμεις βαρύτητας

Η Remedy Entertainment επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, αποκαλύπτοντας νέες πτυχές του πολυαναμενόμενου sci-fi thriller, Control Resonant. Μέσα από την εκδήλωση State of Play της Sony, το φινλανδικό στούντιο παρουσίασε πλάνα που κόβουν την ανάσα, συστήνοντας στο κοινό τον νέο πρωταγωνιστή, Dylan Faden, και τις εντυπωσιακές δυνάμεις του που αψηφούν τους νόμους της φυσικής.

Νέος ήρωας, νέοι κανόνες

Η διαδοχή της σκυτάλης στον Dylan Faden σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στην αφήγηση και το gameplay. Ενώ το αρχικό Control μας είχε συνηθίσει σε ένα πιο εσωστρεφές και μυστηριώδες περιβάλλον εντός του Oldest House, το Control Resonant μεταφέρει τη δράση στους δρόμους μιας παραμορφωμένης Νέας Υόρκης. Το Μανχάταν δεν είναι πια η πόλη που γνωρίζουμε, αλλά ένα πεδίο μάχης όπου η πραγματικότητα έχει διαβρωθεί από μυστηριώδεις δυνάμεις.

Ο Sergey Mohov, Lead Gameplay Designer του τίτλου, εξηγεί πως η μετακίνηση στον χώρο αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της πρόκλησης. Ο Dylan δεν περπατά απλώς στους δρόμους· τους αναδιαμορφώνει. Με ικανότητες όπως το «Reach», ο παίκτης καλείται να πλοηγηθεί σε ζώνες όπου η γεωμετρία και η λογική έχουν καταρρεύσει.

Βαρυτικές ανωμαλίες και μάχη σε πολλαπλά επίπεδα

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο που αναδείχθηκε από το νέο υλικό είναι η μηχανική της βαρύτητας. Το παιχνίδι εισάγει τις λεγόμενες «Gravity Anomalies», περιοχές όπου ο προσανατολισμός αλλάζει δραματικά. Εδώ, το πάνω γίνεται κάτω και οι τοίχοι μετατρέπονται σε δάπεδα. Ο Dylan, χρησιμοποιώντας την ικανότητα «Shift», μπορεί να προσαρμόζεται ακαριαία, αλλάζοντας τη ροπή και την κίνησή του για να εκμεταλλευτεί το χαώδες περιβάλλον προς όφελός του.

Αυτό το στοιχείο προσδίδει μια φρέσκια κινηματογραφική αίσθηση στη μάχη. Οι παίκτες δεν περιορίζονται στο έδαφος, αλλά μπορούν να προσγειωθούν σε οροφές κτιρίων ή να επιτεθούν από απρόβλεπτες γωνίες, δημιουργώντας ένα ρευστό και τρισδιάστατο σύστημα μάχης που απαιτεί γρήγορα αντανακλαστικά και στρατηγική σκέψη.

Το «Aberrant»: Ένα όπλο που ζει και αλλάζει

Στο οπλοστάσιο του Dylan πρωταγωνιστεί το «Aberrant». Δεν πρόκειται για ένα συμβατικό όπλο, αλλά για ένα εργαλείο που αλλάζει μορφή ανάλογα με τις ανάγκες της μάχης και το στυλ του παίκτη. Από βαριές σφύρες μέχρι δρεπάνια και γροθιές, το Aberrant εξελίσσεται παράλληλα με τον ήρωα. Καθώς ο παίκτης ξεκλειδώνει νέες μορφές και συνδυασμούς (combos), οι επιλογές για την αντιμετώπιση των εχθρών —τόσο στο έδαφος όσο και στον αέρα— πολλαπλασιάζονται.

Ποιοι είναι οι «Resonants»;

Ο τίτλος του παιχνιδιού δεν είναι τυχαίος. Το trailer έδωσε μια γεύση από τους «Resonants», τους κύριους ανταγωνιστές που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. Περιγράφονται ως απομεινάρια ανθρώπων που κάποτε κατείχαν τεράστια δύναμη, αλλά πλέον έχουν διαφθαρεί από την ίδια σκοτεινή ενέργεια που απειλεί την πραγματικότητα. Η εξουδετέρωσή τους είναι μονόδρομος για την επιβίωση, αλλά και ο μηχανισμός μέσω του οποίου ο Dylan αναβαθμίζει τις υπερφυσικές του δυνάμεις.

Η δομή του κόσμου και τεχνικά χαρακτηριστικά

Αν και η κλίμακα του παιχνιδιού φαντάζει τεράστια, η Remedy ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται για έναν open-world τίτλο με την παραδοσιακή έννοια. Αντ' αυτού, το στούντιο έχει επιλέξει τη δημιουργία εκτεταμένων επιπέδων (levels) που προσφέρουν ελευθερία κινήσεων και εξερεύνησης, χωρίς όμως να θυσιάζεται η σφιχτή αφηγηματική δομή που χαρακτηρίζει τα παιχνίδια της εταιρείας.

Οπτικά, το Control Resonant δείχνει να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις δυνατότητες των κονσολών νέας γενιάς και των σύγχρονων PC, με λεπτομερή περιβάλλοντα και εντυπωσιακά εφέ σωματιδίων που συνοδεύουν κάθε βαρυτική αλλαγή.

Πότε αναμένεται;

Παρόλο που το trailer ενθουσίασε το κοινό, η Remedy κράτησε κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας. Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να φτάσει στα χέρια μας εντός του 2026 και θα είναι διαθέσιμο σε PC, Xbox Series X|S και PlayStation 5.