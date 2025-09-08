LG Electronics: 17 Διακρίσεις στα IFA 2025 Innovation Awards

Η LG απέσπασε 17 βραβεία στην πρώτη διοργάνωση των IFA 2025 Innovation Awards, μεταξύ των οποίων και την ύψιστη διάκριση Best of IFA. Τα νέα βραβεία, που θεσπίστηκαν φέτος, τιμούν προϊόντα που θέτουν νέα πρότυπα σε καινοτομία, τεχνολογία, σχεδιασμό και εμπορική επιρροή. Με συμμετοχές από περισσότερες από 1.800 εταιρείες, οι νικητές αναδείχθηκαν σε 16 κατηγορίες, όπως Κινητικότητα, Οικιακές Συσκευές, Οικιακή Ψυχαγωγία, Σχεδιασμός και Έξυπνο Σπίτι. Οι κορυφαίες διακρίσεις – Best of IFA, Best Tech Innovation και Best Brand – απονεμήθηκαν στα πιο εξαιρετικά προϊόντα.





Η LG SIGNATURE OLED T, η πρώτη διαφανής ασύρματη τηλεόραση στον κόσμο, απέσπασε το Best of IFA, επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της LG στην προηγμένη τεχνολογία τηλεοράσεων. Το καινοτόμο αυτό προϊόν κατέκτησε επίσης τον τίτλο Best in Home Entertainment, πετυχαίνοντας διπλή διάκριση στη φετινή διοργάνωση.



Εκτός από το Best of IFA, η LG απέσπασε πέντε βραβεία καλύτερης κατηγορίας (Category Best) στους τομείς της Κινητικότητας, της Προσβασιμότητας, των Οικιακών Συσκευών και της Οικιακής Ψυχαγωγίας, ενώ τιμήθηκε με 11 διακρίσεις (Category Honoree) σε κατηγορίες όπως Οικιακές Συσκευές, Σχεδιασμός, Έξυπνο Σπίτι και Οικιακή Ψυχαγωγία. Οι διακρίσεις αυτές ενισχύουν τη φήμη της LG ως κορυφαίου καινοτόμου και πρωτοπόρου παγκοσμίως.





Στην κατηγορία Mobility, το βραβείο Best in Mobility απονεμήθηκε στο LG Spielraum, μια λύση μετακίνησης με AI που συνδυάζει προσωπική ευεξία με πολυαισθητηριακή εμπειρία. Το συμπαγές εσωτερικό του διαθέτει ενσωματωμένες οικιακές συσκευές, ThinQ ON και λειτουργίες ψυχαγωγίας, διευρύνοντας την εμπειρία LG AI Home και στο όχημα.



Στην κατηγορία Προσβασιμότητας, το LG Comfort Kit τιμήθηκε ως Best in Accessibility Focused Product. Με σχεδιασμό που διευκολύνει τη χρήση από άτομα κάθε ηλικίας ή ικανοτήτων, αναδεικνύει τη δέσμευση της LG στον καθολικό σχεδιασμό.



Στις Οικιακές Συσκευές, το πλυντήριο πιάτων AI Sense Clean και το φίλτρο μικροπλαστικών απέσπασαν το Best in Home Appliances. Το πλυντήριο διαθέτει έξυπνο σύστημα πλύσης που προσαρμόζει κύκλους και χρόνο βάσει του φορτίου και των ρύπων, ενώ το φίλτρο απομακρύνει μικροπλαστικά κατά την πλύση, συνδυάζοντας ευκολία με περιβαλλοντική υπευθυνότητα.





Εκτός από τα πολλαπλά βραβεία καλύτερης κατηγορίας (Category Best), η LG απέσπασε και διακρίσεις Honoree σε ένα ευρύ φάσμα τομέων – από τις Οικιακές Συσκευές έως το Έξυπνο Σπίτι – επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ανταγωνιστικότητά της στη διεθνή αγορά. Στην κατηγορία Best of Home Appliances, η LG έλαβε τέσσερις διακρίσεις Honoree για τις καινοτόμες λύσεις πλύσης και καθαρισμού της, οι οποίες συνδυάζουν προηγμένη απόδοση με προσεγμένο σχεδιασμό.

Το LG WashTower απλοποιεί το πλύσιμο ρούχων με διαισθητικά χειριστήρια και λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Το πλυντήριο και στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας αυξάνουν την αποδοτικότητα, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση ενέργειας.

Η ρομποτική σκούπα με ενσωματωμένο σταθμό διαθέτει αυτόματη πόρτα που κρύβει τη μονάδα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Η wet & dry stick vacuum cleaner με AI Roller Control ανιχνεύει την κατεύθυνση κίνησης, μειώνοντας την καταπόνηση του καρπού κατά τη χρήση.

Στην κατηγορία Best in Design, τέσσερα προϊόντα της LG διακρίθηκαν για την άρτια ισορροπία ανάμεσα σε στυλ και λειτουργικότητα:

Το σετ πλυντηρίου και στεγνωτηρίου και το πλυντήριο πιάτων με TrueSteam™ ενσωματώνονται αρμονικά σε σύγχρονες κουζίνες.

Η πολυθρόνα μασάζ Next LG Massage Recliner προσφέρει πολυτέλεια και άνεση.

Το LG Styler Mini αποτελεί μια premium, συμπαγή λύση για μικρούς χώρους.

Στην κατηγορία Έξυπνο Σπίτι, το LG Robot Vacuum με Objet Station τιμήθηκε για τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης, τον έξυπνο προγραμματισμό και τη συμβατότητα με το οικοσύστημα ThinQ, αποδεικνύοντας την τεχνογνωσία της LG σε λύσεις οικιακής τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, στην κατηγορία Οικιακή Ψυχαγωγία, οι διακρίσεις Honoree για τις LG Wireless OLED TV (M5) και LG StanbyME 2 ενισχύουν ακόμη περισσότερο τη θέση της LG ως παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της ψυχαγωγίας