LG Signature OLED TV W8: Τα νέα μοντέλα μαγνητίζουν τα βλέμματα με τη μοναδική σχεδίαση και την απίστευτη απόδοσή τους

Χάρη στα καινοτόμα χαρακτηριστικά της και τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό, η τηλεόραση Signature OLED TV W8 έχει κερδίσει μέχρι σήμερα 7 βραβεία μεταξύ αυτών το βραβείο Best of Innovation 2018 στην διεθνή έκθεση CES 2018 , καθώς και το βραβείο Editor’s Choice CES στα techradar awards 2018.

Η LG παρουσιάζει στην Ελλάδα τα νέα μοντέλα της σειράς LG Signature OLED TV W8 τα οποία διαθέτουν απίστευτα λεπτή σχεδίαση και δυνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης δίνοντας την αίσθηση ότι γίνονται ένα με τον τοίχο ( wallpaper TV ). Διαθέσιμα σε 77 ( OLED77W8PLA ) και 65 ίντσες ( OLED65W8PLA ) αντίστοιχα, τα νέα μοντέλα ακολουθούν πιστά τη φιλοσοφία “ less is more ” της LG αφαιρώντας τα πάντα για να δώσουν έμφαση αποκλειστικά στην τελειότητα της οθόνης.

