Logitech G Pro X Superlight 2c: Το νέο mouse με τον iconic σχεδιασμό και την compact κατασκευή

Η Logitech G παρουσιάζει το Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c, το νεότερο μέλος της βραβευμένης σειράς PRO. Με μικρότερο μέγεθος και ελαφρύτερο βάρος, το PRO X SUPERLIGHT 2c φέρνει παγκόσμιας κλάσης ακρίβεια και έλεγχο σε μια συμπαγή σχεδίαση 5% μικρότερη και πάνω από 10% ελαφρύτερη από το PRO X SUPERLIGHT 2.

Με βάρος μόλις 51 γραμμάρια (53 γρ. στην Ευρώπη), το PRO X SUPERLIGHT 2c είναι σχεδιασμένο για gamers που προτιμούν μικρότερα ποντίκια λόγω grip style (claw, fingertip ή hybrid) ή μεγέθους παλάμης. Η ανάπτυξή του βασίστηκε σε στενή συνεργασία με επαγγελματίες esports αθλητές από διαφορετικά παιχνίδια, ώστε να τελειοποιηθεί το σχήμα, το βάρος και η αίσθηση του compact design.

Στο εσωτερικό του κρύβεται η τεχνολογία HERO 2 sensor και το σύστημα “Power of 8”, που ανεβάζουν τον πήχη για την απόδοση στο gaming. Με 8 kHz polling rate, 88G επιτάχυνση και 888 IPS ταχύτητα ανίχνευσης, το PRO X SUPERLIGHT 2c θέτει νέο στάνταρ στην ακρίβεια και την ταχύτητα.

Κύρια Χαρακτηριστικά

Compact & Ultra-Light: Μόλις 53 γρ. και 5% μικρότερο μέγεθος για καλύτερο έλεγχο και άνεση σε extended sessions.

Μόλις και για καλύτερο έλεγχο και άνεση σε extended sessions. Pro-Level Απόδοση: HERO 2 sensor & Power of 8 τεχνολογία με 8 kHz polling rate, 88G επιτάχυνση και 888 IPS για κορυφαία ακρίβεια.

& με για κορυφαία ακρίβεια. LIGHTFORCE Hybrid Switches: Συνδυασμός μηχανικής και οπτικής τεχνολογίας για near-zero latency, sharp feedback και σταθερή αξιοπιστία.

Συνδυασμός μηχανικής και οπτικής τεχνολογίας για near-zero latency, sharp feedback και σταθερή αξιοπιστία. Gaming Χωρίς Διακοπές: 95 ώρες αυτονομία με μία φόρτιση, συμβατό με POWERPLAY wireless charging για απεριόριστη ενέργεια.

με μία φόρτιση, συμβατό με για απεριόριστη ενέργεια. Αξιοπιστία σε Pro Επίπεδο: Αναπτυγμένο σε συνεργασία με κορυφαίους esports αθλητές Valorant, CS2 και League of Legends.



Διαθεσιμότητα

Το Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2c θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τις 21 Οκτωβρίου 2025 στο logitechg.com και σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής με προτεινόμενη τιμή €169.99.