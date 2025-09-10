Lumex: Η νέα γενιά επεξεργαστών της ARM για smartphones με προηγμένες AI δυνατότητες

Η ARM αποκάλυψε τη νέα της σειρά επεξεργαστών με την ονομασία Lumex, ένα σύστημα σχεδιασμένο εξαρχής για να ενισχύσει την απόδοση της τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στις φορητές συσκευές. Πρόκειται για μια σημαντική αναβάθμιση που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα smartphones, αλλά και άλλες κατηγορίες φορητών προϊόντων, αξιοποιούν τις δυνατότητες του AI.

Οι νέοι επεξεργαστές βασίζονται στην αρχιτεκτονική Armv9.3 και ενσωματώνουν τις μονάδες SME2, που επιταχύνουν τις διεργασίες μηχανικής μάθησης. Η εταιρεία αναφέρει ότι το Lumex προσφέρει έως και πέντε φορές καλύτερη απόδοση σε εφαρμογές AI και τριπλάσια ενεργειακή αποδοτικότητα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Οι βελτιώσεις όμως δεν σταματούν εδώ: σύμφωνα με τα τυποποιημένα benchmarks, η συνολική ισχύς αυξάνεται κατά 30%, ενώ οι καθημερινές εργασίες γίνονται 15% πιο γρήγορα με 12% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Η σειρά Lumex περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικούς τύπους CPU, σχεδιασμένους για συγκεκριμένα σενάρια χρήσης. Ο C1-Ultra απευθύνεται σε απαιτητικές διεργασίες με μεγάλα μοντέλα AI, ο C1-Premium δίνει έμφαση στο multitasking, ο C1-Pro στο βίντεο και την ψυχαγωγία, ενώ ο C1-Nano είναι ειδικά σχεδιασμένος για wearables, όπου η χαμηλή κατανάλωση είναι κρίσιμη. Έτσι, η Arm καλύπτει όλο το φάσμα, από τα κορυφαία smartphones έως τις μικρές φορετές συσκευές.

Εκτός από τους νέους CPU, η Arm παρουσίασε και τον Mali G1-Ultra GPU. Πρόκειται για τον διάδοχο του Immortalis-G295, που υπόσχεται 20% ταχύτερη απόδοση σε εργασίες AI και machine learning, αλλά και διπλάσια ισχύ σε ray tracing για gaming. Μαζί θα κυκλοφορήσουν και οι επιλογές G1-Premium και G1-Pro, με τη γκάμα να προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες των κατασκευαστών συσκευών.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Arm εξακολουθεί να δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο στους CPU ως «καθολική μηχανή AI». Παρόλο που οι NPU αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος σε PC chips, η εταιρεία θεωρεί ότι η έλλειψη τυποποίησης στις μονάδες αυτές καθιστά τους CPU πιο αξιόπιστη λύση για την ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης. Με άλλα λόγια, η Arm προωθεί το Lumex ως πλατφόρμα ικανή να αναλάβει όλες τις απαιτήσεις χωρίς να χρειάζονται εξειδικευμένες μονάδες.

Η στρατηγική της εταιρείας δεν περιορίζεται μόνο στο hardware. Μαζί με το Lumex λανσάρεται και μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού, πλήρως συμβατή με το Android 16. Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι βιβλιοθήκες KleidiAI, που αξιοποιούν τις νέες δυνατότητες SME2, καθώς και εργαλεία τηλεμετρίας που βοηθούν τους developers να μετρούν την απόδοση και να εντοπίζουν πιθανά σημεία συμφόρησης. Με αυτόν τον τρόπο, η Arm επιτρέπει στους κατασκευαστές να προσαρμόζουν το Lumex στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε συσκευής.

Ο Kinjal Dave, Senior Director της εταιρείας, τόνισε ότι η φορητή υπολογιστική εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η ευφυΐα των συσκευών δεν θα εξαρτάται μόνο από το cloud αλλά θα αναπτύσσεται τοπικά, σε πραγματικό χρόνο και με καλύτερη απόδοση. Αυτή η στροφή προς την on-device AI υπόσχεται μεγαλύτερη ταχύτητα, καλύτερη ιδιωτικότητα και μειωμένη εξάρτηση από τις υποδομές δεδομένων.

Στην πράξη, η αλλαγή αυτή σημαίνει ότι πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούμε καθημερινά θα γίνουν πιο έξυπνες και πιο αποδοτικές. Η Arm επισημαίνει ότι αρκετές από τις δημοφιλείς εφαρμογές της Google είναι ήδη SME2-enabled, δηλαδή έτοιμες να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία. Αυτό σημαίνει πως, όταν τα πρώτα smartphones με Lumex κάνουν την εμφάνισή τους στην αγορά, οι χρήστες θα δουν αμέσως απτά οφέλη: καλύτερη αναγνώριση φωνής, ταχύτερη επεξεργασία φωτογραφιών και βίντεο, πιο έξυπνες προτάσεις και γενικότερα μια εμπειρία που μοιάζει να «μαθαίνει» από τον κάτοχό της.

Παράλληλα, η Arm υπόσχεται ότι το Lumex θα βοηθήσει τους κατασκευαστές να επιταχύνουν τον κύκλο ανάπτυξης νέων συσκευών. Η συνδυαστική προσέγγιση CPU, GPU και software stacks μειώνει τα περιθώρια λάθους και επιτρέπει την ταχύτερη κυκλοφορία προϊόντων στην αγορά, κάτι κρίσιμο σε έναν κλάδο που εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς.

