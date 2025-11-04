macOS Tahoe 26.1: Διαθέσιμο με νέο Liquid Glass mode και βελτιωμένο FaceTime

Η Apple κυκλοφόρησε το macOS Tahoe 26.1, την πρώτη σημαντική αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος για Mac που έκανε το ντεμπούτο του τον Σεπτέμβριο. Μόλις 49 ημέρες μετά την αρχική κυκλοφορία του macOS Tahoe, η εταιρεία επανέρχεται με μια έκδοση που, αν και δεν αλλάζει ριζικά την εμπειρία χρήσης, εστιάζει στη λεπτομέρεια, την αισθητική και τη βελτίωση της καθημερινής λειτουργικότητας.

Οι χρήστες μπορούν να εγκαταστήσουν το macOS Tahoe 26.1 μέσα από το μενού System Settings, στην ενότητα Software Update. Η αναβάθμιση είναι ήδη διαθέσιμη για όλους τους συμβατούς Mac και, όπως συνηθίζει η Apple, διατίθεται ταυτόχρονα παγκοσμίως.

Η πιο ορατή αλλαγή στο macOS Tahoe 26.1 είναι η προσθήκη μιας επιλογής που επιτρέπει στους χρήστες να αλλάξουν τη διαφάνεια του Liquid Glass, του χαρακτηριστικού «υλικού» που καθορίζει τη νέα οπτική ταυτότητα του συστήματος. Μέχρι σήμερα, το Liquid Glass προσέφερε ένα διαφανές, σχεδόν κρυστάλλινο αποτέλεσμα σε παράθυρα, μενού και ειδοποιήσεις.

Με τη νέα ρύθμιση “Tinted mode”, η Apple δίνει τη δυνατότητα να αυξηθεί η αδιαφάνεια του υλικού, προσφέροντας καλύτερη αντίθεση και πιο «ήπια» εμφάνιση. Οι εφαρμογές, τα στοιχεία της διεπαφής και το Lock Screen δείχνουν τώρα λιγότερο «γυάλινα» και πιο συμπαγή, κάτι που βελτιώνει σημαντικά την αναγνωσιμότητα, ειδικά σε φωτεινά περιβάλλοντα.

Η επιλογή αυτή βρίσκεται στις ρυθμίσεις εμφάνισης και ουσιαστικά επιτρέπει στον χρήστη να αποφασίσει ανάμεσα σε ένα πιο «καθαρό» ή ένα πιο «ματ» macOS — μια μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή που προσαρμόζει την αισθητική στις προτιμήσεις του καθενός.

Το macOS Tahoe 26.1 επεκτείνει επίσης τις δυνατότητες του AirPlay, ενσωματώνοντας πλήρη υποστήριξη για το AutoMix του Apple Music. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι όταν γίνεται streaming μουσικής μέσω AirPlay σε συμβατά ηχεία ή συστήματα ήχου, οι μεταβάσεις μεταξύ των κομματιών (τα χαρακτηριστικά crossfades του AutoMix) διατηρούνται αναλλοίωτες.

Η κίνηση αυτή δείχνει πως η Apple προσπαθεί να διατηρήσει μια ενιαία εμπειρία ακρόασης, είτε ο χρήστης χρησιμοποιεί AirPods είτε ένα οικιακό σύστημα ήχου. Είναι επίσης ενδεικτικό του τρόπου που η εταιρεία ενώνει τα οικοσυστήματά της, συνδέοντας macOS, iOS και HomePod κάτω από μια κοινή αισθητική και λειτουργική λογική.

Το FaceTime βελτιώνεται αισθητά στο macOS Tahoe 26.1, με την Apple να επικεντρώνεται στην ποιότητα του ήχου. Η νέα έκδοση προσφέρει πιο καθαρή και σταθερή φωνή σε περιπτώσεις χαμηλού bandwidth, κάτι που μέχρι τώρα αποτελούσε συχνό παράπονο σε χρήστες με αδύναμες ή ασταθείς συνδέσεις.

Η βελτίωση αυτή βασίζεται σε νέα τεχνική συμπίεσης και επεξεργασίας ήχου, σχεδιασμένη ώστε να προσαρμόζεται δυναμικά στις συνθήκες του δικτύου, μειώνοντας τις διακοπές και το ενοχλητικό echo. Το αποτέλεσμα είναι πιο φυσικός ήχος, με λιγότερη παραμόρφωση — ακόμη κι αν η σύνδεση δεν είναι ιδανική.

Στην κατηγορία της ασφάλειας, η Apple κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τη βελτίωση της γονικής προστασίας. Το macOS Tahoe 26.1 ενεργοποιεί από προεπιλογή τα Communication Safety φίλτρα και τους περιορισμούς περιεχομένου στο web για υπάρχοντες παιδικούς λογαριασμούς ηλικίας 13 έως 17 ετών (το ακριβές όριο διαφέρει ανά χώρα).

Αυτό σημαίνει πως οι γονείς δεν χρειάζεται πλέον να ενεργοποιούν χειροκίνητα τα φίλτρα που εμποδίζουν την πρόσβαση σε ιστότοπους ενηλίκων ή ευαίσθητο περιεχόμενο. Η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες της Apple να κάνει τις συσκευές της πιο ασφαλείς για εφήβους, χωρίς να απαιτείται επιπλέον ρύθμιση ή λογαριασμοί τρίτων εφαρμογών.

Όπως συνήθως με αυτές τις ενδιάμεσες εκδόσεις, η Apple δεν επικεντρώνεται μόνο στα νέα χαρακτηριστικά, αλλά και στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης. Το macOS Tahoe 26.1 περιλαμβάνει αρκετές διορθώσεις σφαλμάτων και τροποποιήσεις που στοχεύουν σε καλύτερη σταθερότητα, ταχύτερη εκκίνηση εφαρμογών και πιο ομαλή διαχείριση μπαταρίας στα MacBook.

Παρότι η εταιρεία δεν αναφέρει λεπτομερώς όλα τα τεχνικά σημεία, η ίδια παραδέχεται ότι «οι ενημερώσεις όπως αυτή μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση ή τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας» — κάτι που δείχνει πως το σύστημα συνεχίζει να βελτιστοποιείται εσωτερικά.