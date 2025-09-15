macOS Tahoe 26: Διαθέσιμο με Liquid Glass, νέο Phone app και ισχυρές αναβαθμίσεις στα Mac

Η Apple προχωρά επίσημα στη διάθεση του macOS Tahoe 26, της πιο πρόσφατης έκδοσης του λειτουργικού της συστήματος για Mac. Το νέο update μπορεί να εγκατασταθεί από σήμερα σε όλα τα συμβατά μοντέλα. Συγκεκριμένα, το macOS Tahoe υποστηρίζει όλα τα Apple silicon Mac, ενώ παραμένει διαθέσιμο και για ορισμένα παλαιότερα μοντέλα, όπως το 16άρι MacBook Pro του 2019, το 13άρι MacBook Pro του 2020, τα iMac του 2020 και μεταγενέστερα, αλλά και το Mac Pro από το 2019 και μετά. Για όσους δεν μπορούν να αναβαθμίσουν, η Apple κυκλοφόρησε επίσης μικρότερες ενημερώσεις ασφαλείας (macOS 15.7 και 14.8).

Η σημαντικότερη αλλαγή που φέρνει το macOS Tahoe είναι η ενσωμάτωση του Liquid Glass design. Πρόκειται για μια νέα σχεδιαστική προσέγγιση που δίνει στα εικονίδια, στους φακέλους, στο Dock, στα μενού και στις γραμμές εργαλείων μια γυάλινη, ημιδιάφανη όψη που αντανακλά και διαθλά το περιεχόμενο της οθόνης, δημιουργώντας μια πιο ζωντανή και σύγχρονη εμπειρία. Ο χρήστης έχει περισσότερες επιλογές παραμετροποίησης, όπως αλλαγή χρωμάτων στους φακέλους, χρήση emoji ή συμβόλων και προσθήκη εικονιδίων και widgets σε διαφορετικές εμφανίσεις (φωτεινή, σκοτεινή, χρωματιστή ή εντελώς διαφανή).

Παράλληλα, το Control Center γίνεται πιο ευέλικτο, με δυνατότητα προσθήκης νέων ελέγχων, ακόμα και από εφαρμογές τρίτων, αλλά και επιλογή τοποθέτησής τους στη γραμμή μενού για άμεση πρόσβαση. Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει σελίδες ελέγχων και να οργανώσει την εμπειρία όπως ακριβώς τον εξυπηρετεί.

Μεγάλη αναβάθμιση έρχεται και στο Spotlight. Πέρα από την καλύτερη αναζήτηση αρχείων και εφαρμογών, τώρα υποστηρίζει εκατοντάδες ενέργειες που εκτελούνται χωρίς να χρειάζεται άνοιγμα εφαρμογής. Από την αποστολή μηνυμάτων και τη δημιουργία συμβάντων μέχρι την εκτέλεση συντομεύσεων, όλα γίνονται μέσα από το Spotlight. Μάλιστα, το σύστημα αναθέτει αυτόματα «γρήγορα πλήκτρα» στις ενέργειες, μειώνοντας τον χρόνο που χρειάζεται ο χρήστης για καθημερινές εργασίες.

Το Safari αποκτά νέο σχεδιασμό στις καρτέλες, ενώ οι Live Activities που εμφανίζονται ήδη στο iPhone, πλέον συγχρονίζονται και στο Mac. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας παραγγελίας ή άλλης δραστηριότητας κατευθείαν από τη γραμμή μενού και να ανοίγει την εφαρμογή μέσω iPhone Mirroring.

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα νέα χαρακτηριστικά είναι το Phone app. Μέσα από την τεχνολογία Continuity, οι χρήστες Mac μπορούν πλέον να πραγματοποιούν και να δέχονται κλήσεις χρησιμοποιώντας το iPhone τους. Η εφαρμογή περιλαμβάνει γνώριμα στοιχεία, όπως Recents, Contacts και Voicemails, ενώ προσθέτει λειτουργίες όπως Call Screening, για φιλτράρισμα ανεπιθύμητων κλήσεων, Hold Assist, για αυτόματη αναμονή, αλλά και Live Translation για ζωντανή μετάφραση συνομιλιών.

Στο Messages, η εμπειρία γίνεται πιο εστιασμένη, χάρη σε εργαλεία που φιλτράρουν μηνύματα από άγνωστους αριθμούς και ανιχνεύουν ανεπιθύμητο περιεχόμενο απευθείας στη συσκευή. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα προσθήκης background σε συνομιλίες για πιο προσωπικό χαρακτήρα, ενώ τα polls διευκολύνουν την οργάνωση ομάδων φίλων ή οικογένειας.

Η δημιουργικότητα ενισχύεται με νέες επιλογές στα Genmoji, όπου ο χρήστης μπορεί να συνδυάσει emoji ή να τροποποιήσει χαρακτηριστικά, όπως το χτένισμα, ώστε να αποτυπώνουν καλύτερα φίλους και οικογένεια. Το Image Playground, από την άλλη, επιτρέπει περισσότερες παρεμβάσεις στις εικόνες, με δυνατότητα αλλαγής εκφράσεων ή εμφάνισης, ενώ υποστηρίζει και νέες καλλιτεχνικές τεχνοτροπίες, όπως watercolor και oil painting, μέσω ChatGPT.

Το macOS Tahoe φέρνει και την εφαρμογή Apple Games, έναν ενιαίο χώρο για όλα τα παιχνίδια του χρήστη. Εκεί συγκεντρώνονται ενημερώσεις, in-game events, προτάσεις για νέα παιχνίδια και δυνατότητες ανταγωνισμού με φίλους. Το gaming στο Mac αποκτά έτσι πιο κεντρική και οργανωμένη εμπειρία.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι η βαθύτερη ενσωμάτωση της Apple Intelligence. Στην εφαρμογή Shortcuts, οι «έξυπνες» ενέργειες μπορούν να συνοψίζουν κείμενα, να δημιουργούν εικόνες ή να τροφοδοτούνται από τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της Apple. Επιπλέον, οι αυτοματισμοί στο Mac επιτρέπουν σε συντομεύσεις να εκτελούνται με βάση προϋποθέσεις, όπως η ώρα της ημέρας, η σύνδεση σε εξωτερική οθόνη ή αλλαγές σε αρχεία.