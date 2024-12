Mafia: The Old Country, έρχεται το 2025, δείτε το νέο trailer!

Παρόλο που μια διαρροή κατέστρεψε μέρος της έκπληξης, η 2K και η Hanger 13 παρουσίασαν το πρώτο gameplay του Mafia: The Old Country στο The Game Awards. Το trailer δείχνει μια prequel ιστορία που διαδραματίζεται στον κόσμο του Mafia, μεταφέροντας τους παίκτες στη Σικελία του 1900.

Απορρίπτοντας τις open-world πτυχές, το Mafia: The Old Country θα είναι μια γραμμική αφηγηματική εμπειρία που θα εξιστορείται από την προοπτική του Enzo. Ενώ πολλοί περίμεναν ότι ένας κλασικός χαρακτήρας της Mafia θα επέστρεφε στη νεότερη μορφή του για να παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, το στούντιο επιβεβαίωσε ότι ο Enzo είναι ένας πρωτότυπος χαρακτήρας που είναι νέος στη σειρά.

Η ιστορία του Enzo εκτυλίσσεται σε μια εποχή που η δεξιοτεχνία με το στιλέτο ήταν ένα θανάσιμο πλεονέκτημα, η πριονισμένη καραμπίνα lupara ήταν το κατάλληλο όπλο, οι δολοφονικές βεντέτες μαίνονταν για δεκαετίες και οι μαφιόζοι περιπολούσαν για την προστασία τους πεζή, έφιππη ή πίσω από το τιμόνι των αυτοκινήτων της εποχής του αιώνα. Με πυγμή και αποφασιστικότητα, ο Enzo επέζησε από μια παιδική ηλικία καταναγκαστικής εργασίας στα κολασμένα ορυχεία θείου της Σικελίας. Τώρα, μέσα από ένα γύρισμα της μοίρας, έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στην εγκληματική οικογένεια του Don Torrisi και θα κάνει τα πάντα για να χαράξει μια καλύτερη ζωή για τον εαυτό του.

«Το Mafia: The Old Country είναι ένα ερωτικό γράμμα στις παλιές, σκληρές ιστορίες της Μαφίας, όπου οι παίκτες μπορούν να αποκαλύψουν τις ρίζες του οργανωμένου εγκλήματος», αναφέρει ο πρόεδρος της Hangar 13, Nick Baynes. «Όλοι στην Hangar 13 έχουν δεσμευτεί να δημιουργήσουν την πιο αυθεντική και έντονη ιστορία του franchise και ανυπομονούμε για τους παίκτες να ζήσουν το ταξίδι με τον Enzo».



Το Mafia: The Old Country θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι του 2025 σε PC, Xbox Series X|S και PlayStation 5.