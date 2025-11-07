Marvel 1943: Rise of Hydra, νέα αναβολή κυκλοφορίας χωρίς ημερομηνία στον ορίζοντα

Η Skydance Games ανακοίνωσε ότι το πολυαναμενόμενο Marvel 1943: Rise of Hydra θα χρειαστεί ακόμα περισσότερο χρόνο για να φτάσει στα χέρια των παικτών. Το παιχνίδι, υπό την καθοδήγηση της Amy Hennig, είχε ήδη μετατεθεί μία φορά, από την αρχική του κυκλοφορία μέσα στο 2025 σε ένα αόριστο «πρώιμο 2026». Τώρα, σύμφωνα με την εταιρεία, ούτε αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι πλέον ρεαλιστικό.

Σε ανάρτηση που δημοσίευσε η Skydance Games στο X, η ομάδα ανακοίνωσε ότι «πήρε τη δύσκολη απόφαση να μεταθέσει την κυκλοφορία του Marvel 1943: Rise of Hydra πέρα από το 2026». Αν και δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες, το μήνυμα αφήνει να εννοηθεί πως η ανάπτυξη του τίτλου έχει μπει σε φάση επιπλέον βελτίωσης ή και αναθεώρησης, πριν φτάσει στο τελικό του στάδιο.

Η καθυστέρηση αυτή δεν αποτελεί έκπληξη για όσους παρακολουθούν την πορεία του παιχνιδιού. Το Marvel 1943 είχε παρουσιαστεί αρχικά ως ένα αφηγηματικό action-adventure project με επίκεντρο τέσσερις χαρακτήρες από το σύμπαν της Marvel, τοποθετημένο στο Παρίσι την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανάμεσά τους αναμένεται να βρίσκονται εμβληματικές φιγούρες όπως ο Captain America και ο Black Panther, οι οποίοι θα κληθούν να συνεργαστούν ενάντια στη διαβόητη Hydra.

Στο τιμόνι του project βρίσκεται η Amy Hennig, μια από τις πιο γνωστές δημιουργούς της βιομηχανίας. Ως βασική σεναριογράφος και creative director των πρώτων τίτλων της σειράς Uncharted, η Hennig έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο κινηματογραφικές και καλογραμμένες ιστορίες που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε video game. Πιο πρόσφατα εργάστηκε ως story consultant στο Forspoken της Square Enix, ενώ για χρόνια υπήρχε η φήμη ότι δούλευε πάνω σε ένα νέο, αλλά μυστηριώδες, project στο σύμπαν του Star Wars – ένα παιχνίδι που τελικά δεν προχώρησε ποτέ σε ολοκληρωμένη μορφή.

Η συνεργασία της Hennig με τη Skydance Games είχε γεννήσει υψηλές προσδοκίες, ειδικά μετά το πρώτο teaser του Marvel 1943: Rise of Hydra που είχε παρουσιαστεί το 2023. Το trailer έδειχνε μια έντονα κινηματογραφική αισθητική, με έμφαση στη δράση και τη δραματική αφήγηση, στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο της Hennig εδώ και δεκαετίες. Οι θαυμαστές περίμεναν να δουν ένα παιχνίδι που θα συνδύαζε την αφηγηματική ένταση των Uncharted με την υπερηρωική φαντασία της Marvel.

Ωστόσο, η ανάπτυξη φαίνεται πως δεν ήταν τόσο ομαλή. Παρότι η Skydance δεν ανέφερε συγκεκριμένους λόγους για τη νέα καθυστέρηση, οι fans εκτιμούν ότι το στούντιο ίσως επιδιώκει να αποφύγει ένα λανσάρισμα γεμάτο τεχνικά προβλήματα, ένα φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια έχει στιγματίσει αρκετά AAA projects.