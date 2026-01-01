Με διπλό δώρο ξεκινά το 2026 το Epic Games Store!

Η Epic Games αποφάσισε να ξεκινήσει το 2026 με τον πιο εκρηκτικό τρόπο, προσφέροντας στους χρήστες του καταστήματός της όχι έναν, αλλά δύο τίτλους που καλύπτουν κάθε γούστο: από τη βαθιά στρατηγική της αρχαίας Κίνας μέχρι τις καταιγιστικές διαστημικές μάχες.

Συγκεκριμένα, από σήμερα και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μπορείτε να προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας εντελώς δωρεάν το αριστουργηματικό Total War: Three Kingdoms της Creative Assembly και το φρέσκο, δυναμικό Wildgate. Πρόκειται για μια κίνηση που σίγουρα θα συζητηθεί, καθώς σπάνια βλέπουμε τίτλους τέτοιου βεληνεκούς να δίνονται χωρίς κόστος, ειδικά όταν συνδυάζονται με ενδιαφέρουσες indie κυκλοφορίες.

Total War: Three Kingdoms – Η Τέχνη του Πολέμου στην Αρχαία Κίνα

Αν υπάρχει ένας τίτλος που επαναπροσδιόρισε τη σειρά Total War τα τελευταία χρόνια, αυτός είναι αδιαμφισβήτητα το Three Kingdoms. Το παιχνίδι μάς μεταφέρει στο 190 μ.Χ., σε μια Κίνα που σπαράσσεται από εμφύλιες συγκρούσεις μετά την κατάρρευση της δυναστείας των Χαν.

Οι παίκτες καλούνται να επιλέξουν έναν από τους 12 θρυλικούς πολέμαρχους και να ενώσουν την Κίνα κάτω από τη δική τους ηγεμονία. Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο παιχνίδι να ξεχωρίζει είναι η διττή του φύση:

Romance Mode: Βασισμένο στο κλασικό μυθιστόρημα «Το Ρομάντσο των Τριών Βασιλείων», όπου οι στρατηγοί είναι υπεράνθρωποι ήρωες ικανοί να εξοντώσουν εκατοντάδες εχθρούς μόνοι τους.

Βασισμένο στο κλασικό μυθιστόρημα «Το Ρομάντσο των Τριών Βασιλείων», όπου οι στρατηγοί είναι υπεράνθρωποι ήρωες ικανοί να εξοντώσουν εκατοντάδες εχθρούς μόνοι τους. Records Mode: Μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, πιστή στα ιστορικά δεδομένα, όπου η τακτική και η κόπωση των μονάδων παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Εκτός από τις επικές μάχες σε πραγματικό χρόνο, το παιχνίδι διαθέτει ίσως το πιο εξελιγμένο σύστημα διπλωματίας (Guanxi) που έχουμε δει στη σειρά, όπου οι προσωπικές σχέσεις, οι φιλίες και οι βεντέτες μεταξύ των χαρακτήρων μπορούν να αλλάξουν τον ρου της ιστορίας.

Wildgate – Διαστημικές Μάχες και Αδρεναλίνη

Στον αντίποδα της ιστορικής στρατηγικής, η Epic μας προσφέρει το Wildgate, έναν τίτλο που συνδυάζει στοιχεία PvPvE (Player vs Player vs Environment) σε ένα sci-fi περιβάλλον.

Το παιχνίδι σάς βάζει στη θέση ενός πληρώματος διαστημοπλοίου που πρέπει να επιβιώσει στο "The Reach", έναν αχαρτογράφητο και επικίνδυνο τομέα του διαστήματος. Ο πυρήνας του gameplay είναι ένας εκρηκτικός συνδυασμός τακτικής ναυμαχίας με διαστημόπλοια και γρήγορης δράσης πρώτου προσώπου (FPS). Ο στόχος; Να εντοπίσετε το πολύτιμο «Artifact» και να αποδράσετε πριν προλάβουν να σας εξοντώσουν οι αντίπαλες ομάδες ή οι κίνδυνοι του περιβάλλοντος.

Το ενδιαφέρον στοιχείο του Wildgate είναι ο procedurally generated χάρτης, που σημαίνει ότι καμία αποστολή δεν είναι ίδια με την προηγούμενη, κρατώντας την ένταση στα ύψη.

Πώς να τα αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι απλή και γνωστή στους φίλους του PC gaming:

Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Epic Games Store ή ανοίξτε τον launcher. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Εντοπίστε την ενότητα "Free Games". Πατήστε "Get" σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά για να κατοχυρωθούν μόνιμα στη συλλογή σας.

Total War: Three Kingdoms - [Epic Games Store Link]



Wildgate - [Epic Games Store Link]