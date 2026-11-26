Τα προειδοποιητικά σημάδια για ένα μελλοντικό έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο μπορούν να εντοπιστούν στα ιατρικά δεδομένα των ασθενών έως και τρεις δεκαετίες πριν από την εκδήλωση του συμβάντος, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open. Αναλύοντας στοιχεία από σχεδόν 114.000 υγιείς συμμετέχοντες σε βάθος 34 ετών, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο συνδυασμός της αρτηριακής πίεσης, της χοληστερόλης και ορισμένων πρωτεϊνών στο αίμα αποκαλύπτει διακριτά μοτίβα κινδύνου πολύ πριν εμφανιστούν κλινικά συμπτώματα.

Η ανακάλυψη ενισχύει τη σημασία του έγκαιρου προληπτικού ελέγχου από τη μέση ηλικία, καθώς αποδεικνύει ότι η απόκλιση μεταξύ των ατόμων που παραμένουν υγιή και όσων θα υποστούν καρδιαγγειακό επεισόδιο ξεκινά δεκαετίες νωρίτερα. Παράλληλα, φέρνει στο προσκήνιο λιγότερο μελετημένους βιοδείκτες στο αίμα, οι οποίοι στο μέλλον θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τα καθιερωμένα εργαλεία εκτίμησης κινδύνου.

Τρεις δεκαετίες δεδομένων από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία

Η ερευνητική ομάδα συγκέντρωσε και παρακολούθησε διαχρονικά δεδομένα από τέσσερις μακροχρόνιες μελέτες υγείας που διεξήχθησαν στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία. Στο τέλος της περιόδου παρακολούθησης των 34 ετών, οι επιστήμονες διαχώρισαν τους συμμετέχοντες που παρέμειναν υγιείς από εκείνους που υπέστησαν έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο, είτε επιβίωσαν είτε κατέληξαν εξαιτίας του, προκειμένου να εξετάσουν αναδρομικά την πορεία των δεικτών τους.

Όπως εξήγησε η συν-συγγραφέας της μελέτης Dorien Kimenai, επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, αν και παράγοντες όπως η υπέρταση και η χοληστερόλη ήταν ήδη γνωστοί για τη σύνδεσή τους με τις καρδιοπάθειες, μέχρι σήμερα δεν είχε εξεταστεί συστηματικά η διαχρονική τους εξέλιξη πριν από την εκδήλωση των επεισοδίων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι καμπύλες της αρτηριακής πίεσης και της χοληστερόλης ανάμεσα στις δύο ομάδες παρουσίαζαν σαφή απόκλιση ήδη από την έναρξη της μελέτης, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι βιολογικές διαφορές πιθανότατα ξεκινούν ακόμη νωρίτερα από το όριο των 30 ετών.

Ο καθοριστικός ρόλος της ηλικίας και του φύλου στην εξέλιξη του κινδύνου

Πέρα από τις μετρήσεις πίεσης και λιπιδίων, η ανάλυση ανέδειξε ότι άνδρες και γυναίκες ακολουθούν διαφορετικές τροχιές καρδιαγγειακού κινδύνου με την πάροδο του χρόνου. Κατά μέσο όρο, οι γυναίκες ξεκινούσαν τη μέση ηλικία με χαμηλότερη αρτηριακή πίεση σε σύγκριση με τους άνδρες, ωστόσο, η εικόνα αυτή αντιστρεφόταν σε μεγαλύτερες ηλικίες, αποδεικνύοντας ότι η επίδραση της ηλικίας είναι εξίσου κρίσιμη με τις διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, ο Dr. Sintip Pattanakuhar, κλινικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Strathclyde στη Σκωτία που δεν συμμετείχε στην έρευνα, σημείωσε ότι παρότι η ηλικία και το φύλο αποτελούν μη τροποποιήσιμους παράγοντες, η ενσωμάτωσή τους σε εξατομικευμένα προγράμματα προληπτικού ελέγχου μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά την έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου.

Οι πρωτεΐνες του αίματος που προειδοποιούν δεκαετίες πριν

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εξέταση τριών πρωτεϊνών που κυκλοφορούν στην αιματική ροή και σχετίζονται με τη λειτουργία της καρδιάς και τη φλεγμονή. Οι ερευνητές μελέτησαν την καρδιακή τροπονίνη και το πεπτίδιο NT-proBNP, δύο ουσίες που απελευθερώνονται όταν υφίσταται βλάβη ο καρδιακός μυς και χρησιμοποιούνται κλινικά για τη διάγνωση εμφραγμάτων, καθώς και την C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, ένα μόριο που παράγεται στο ήπαρ και υποδεικνύει αυξημένη φλεγμονή στον οργανισμό.

Στους συμμετέχοντες που αργότερα υπέστησαν έμφραγμα ή εγκεφαλικό, οι διαφορές στα επίπεδα της καρδιακής τροπονίνης και της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης ήταν ανιχνεύσιμες έως και 30 χρόνια πριν από το συμβάν, ενώ για το NT-proBNP η απόκλιση εμφανιζόταν περίπου 10 χρόνια νωρίτερα. Η Kimenai επισήμανε πάντως ότι τα δεδομένα των βιοδεικτών προήλθαν από μικρότερο υποσύνολο συμμετεχόντων σε σχέση με το σύνολο των 114.000 ατόμων, οπότε απαιτείται περαιτέρω επιβεβαίωση από μελλοντικές έρευνες.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για την πρόληψη στην πράξη

Ο Dr. Deepak Bhatt, διευθυντής του Mount Sinai Fuster Heart Hospital στη Νέα Υόρκη, ο οποίος επίσης δεν έλαβε μέρος στη μελέτη, τόνισε ότι τα στοιχεία για την πίεση και τη χοληστερόλη επιβεβαιώνουν όσα υποψιάζονταν εδώ και χρόνια οι καρδιολόγοι, ενώ η ανάλυση των βιοδεικτών επεκτείνει προηγούμενες έρευνες μεταφέροντας τον ορίζοντα πρόβλεψης σε βάθος δεκαετιών.

Για τους πολίτες, το πιο άμεσο συμπέρασμα αφορά τον έγκαιρο έλεγχο των παραγόντων που μπορούν να τροποποιηθούν. Η Kimenai συνέστησε τη διενέργεια αξιολόγησης καρδιαγγειακού κινδύνου και μέτρησης της αρτηριακής πίεσης από την ηλικία των 40 ετών, καθώς η έγκαιρη διάγνωση της υπέρτασης επιτρέπει την έναρξη ασφαλών και αποτελεσματικών φαρμακευτικών αγωγών που ανατρέπουν την επιβαρυντική πορεία.

Αντίθετα, τόσο η Kimenai όσο και ο Bhatt συμφώνησαν ότι η κλινική αξιοποίηση των βιοδεικτών σε υγιή άτομα παραμένει ασαφής στο παρόν στάδιο. Ενώ για έναν ασθενή με υψηλή πίεση οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες, όπως η μείωση του αλατιού και η φαρμακευτική αγωγή, δεν υπάρχει ακόμη σαφές πρωτόκολλο παρέμβασης για κάποιον που εμφανίζει απλώς αυξημένες τιμές τροπονίνης ή C-αντιδρώσας πρωτεΐνης χωρίς άλλα συμπτώματα. Όπως εκτίμησε ο Bhatt, το επόμενο βήμα για την προληπτική καρδιολογία είναι να διερευνηθεί εάν ο συνδυασμός πάνελ βιοδεικτών με εργαλεία γενετικού κινδύνου μπορεί να εντοπίσει ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου που χρειάζονται διαφορετική θεραπευτική προσέγγιση.

Το παρόν άρθρο έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά την ιατρική συμβουλή ή διάγνωση.