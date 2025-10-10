Mercy: Ο Chris Pratt δικάζεται από την AI στη νέα δυστοπική ταινία [Trailer]

Τι θα συνέβαινε αν η Δικαιοσύνη δεν αποδιδόταν πια από ανθρώπους, αλλά από μια τεχνητή νοημοσύνη; Αν ο δικαστής, ο ένορκος και ο εκτελεστής ήταν ένα και το αυτό – μια μηχανή προγραμματισμένη να αποφαίνεται για τη ζωή ή τον θάνατο ενός κατηγορούμενου; Αυτή ακριβώς είναι η δυστοπική υπόθεση της νέας ταινίας Mercy, με πρωταγωνιστές τον Chris Pratt και τη Rebecca Ferguson, που φέρνει στη μεγάλη οθόνη ένα από τα πιο ανησυχητικά σενάρια του μέλλοντος.

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 23 Ιανουαρίου 2026, αποτελεί ένα έντονο techno-thriller που εξερευνά τα όρια της ηθικής, της τεχνολογίας και της ανθρώπινης ευθύνης. Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει εισχωρήσει σε κάθε πτυχή της ζωής, το Mercy προχωρά ένα βήμα παραπέρα και θέτει το απόλυτο ερώτημα: μπορεί μια μηχανή να απονέμει δικαιοσύνη;

Ο Chris Pratt υποδύεται τον Chris Raven, έναν ντετέκτιβ που υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής ενός νέου συστήματος απονομής δικαιοσύνης, του Mercy Capital Court. Το σύστημα αυτό βασίζεται σε έναν αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος λειτουργεί ως δικαστής. Οι κατηγορούμενοι καλούνται να αποδείξουν την αθωότητά τους μπροστά σε αυτόν τον «ψηφιακό δικαστή», έως ότου το επίπεδο ενοχής τους πέσει κάτω από ένα καθορισμένο όριο. Ένα σύστημα που υπόσχεται αντικειμενικότητα, ταχύτητα και αμεροληψία, τουλάχιστον στη θεωρία.

Η ιστορία όμως παίρνει μια σκοτεινή τροπή όταν ο ίδιος ο Raven βρίσκεται ξαφνικά στο επίκεντρο ενός εγκλήματος. Κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του και καλείται να υπερασπιστεί τον εαυτό του μπροστά στον ίδιο τον μηχανισμό που ο ίδιος βοήθησε να δημιουργηθεί. Το δικαστήριο ελέγχεται από την τεχνητή νοημοσύνη με το όνομα Maddox, την οποία ενσαρκώνει η Rebecca Ferguson. Ο Raven έχει στη διάθεσή του μόλις 90 λεπτά για να αποδείξει την αθωότητά του, πριν το σύστημα εκτελέσει την ποινή.

Η αγωνία εντείνεται καθώς ο ήρωας προσπαθεί να ξεδιαλύνει το μυστήριο χρησιμοποιώντας τα μέσα που του παρέχει το ίδιο το δικαστήριο: πρόσβαση σε βιντεοσκοπήσεις, αρχεία ασφαλείας και έγγραφα. Όλα όμως διαδραματίζονται μέσα σε έναν αποστειρωμένο ψηφιακό χώρο, από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει.

Πέρα από τον Pratt και τη Ferguson, το καστ περιλαμβάνει και τους Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan και Kylie Rogers, πλαισιώνοντας το δράμα με δυνατές ερμηνείες. Το Mercy εντάσσεται στο κύμα των ταινιών που επιχειρούν να αναμετρηθούν με τις ηθικές προεκτάσεις της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά σε αντίθεση με τις συνήθεις αφηγήσεις, εδώ δεν υπάρχει ένα ρομπότ που επαναστατεί ή μια μηχανή που αναπτύσσει συνείδηση. Αντίθετα, το φιλμ εστιάζει σε κάτι πιο τρομακτικό: στην αποδοχή μιας απάνθρωπης λογικής ως «ανώτερης» από τη δική μας.

Η ταινία θέτει το ερώτημα αν η τεχνολογία μπορεί ποτέ να αποκοπεί από τις ανθρώπινες προκαταλήψεις των δημιουργών της. Αν η δικαιοσύνη γίνει προϊόν αλγορίθμων, ποιος θα ελέγχει τη Δικαιοσύνη;