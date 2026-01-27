Meta: Έρχονται Premium συνδρομές σε Instagram, Facebook και WhatsApp – Τι αλλάζει

Η Meta ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της, εγκαινιάζοντας μια σημαντική στροφή στο επιχειρηματικό της μοντέλο. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι προετοιμάζεται να δοκιμάσει νέες premium συνδρομητικές υπηρεσίες στις δημοφιλείς πλατφόρμες της – Instagram, Facebook και WhatsApp.

Σε αντίθεση με το παρελθόν, όπου οι συνδρομές αφορούσαν κυρίως την επαλήθευση λογαριασμών, αυτή τη φορά η εταιρεία στοχεύει στον μέσο χρήστη, προσφέροντας εργαλεία που υπόσχονται να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα, με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) να έχει τον πρώτο λόγο.

Στροφή στο Freemium μοντέλο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Meta σχεδιάζει να λανσάρει πιλοτικά αυτές τις συνδρομές τους επόμενους μήνες. Η κεντρική ιδέα βασίζεται στο λεγόμενο «freemium» μοντέλο: η βασική εμπειρία των εφαρμογών θα παραμείνει δωρεάν για όλους, διασφαλίζοντας ότι η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα δεν θα περιοριστεί. Ωστόσο, οι χρήστες που επιθυμούν το κάτι παραπάνω – είτε αυτό είναι προηγμένα εργαλεία επεξεργασίας είτε μεγαλύτερος έλεγχος στην προβολή τους – θα κληθούν να πληρώσουν.

Εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε πως στόχος είναι η δημιουργία αξίας μέσω «αποκλειστικών χαρακτηριστικών» που θα διαφοροποιούνται ανά εφαρμογή. Αν και η Meta δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» τα τελικά πακέτα, πειραματίζεται με διάφορους συνδυασμούς λειτουργιών για να μετρήσει την ανταπόκριση του κοινού.

Τι να περιμένουμε: Από «αόρατα» stories μέχρι προηγμένο AI

Οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι στιγμής δίνουν μια γεύση από το τι θα περιλαμβάνουν αυτά τα πακέτα, με το Instagram να βρίσκεται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων. Συγκεκριμένα, φαίνεται πως οι premium χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε εργαλεία που ζητούσε η κοινότητα εδώ και καιρό:

Ανώνυμη Προβολή Stories: Η δυνατότητα να βλέπει κανείς ιστορίες άλλων χρηστών χωρίς να εμφανίζεται στη λίστα των θεατών.

Λίστες Κοινού Χωρίς Όρια: Δημιουργία απεριόριστων λιστών για διαμοιρασμό περιεχομένου σε συγκεκριμένες ομάδες.

Έλεγχος Followers: Ειδικές ειδοποιήσεις ή λίστες για το ποιοι ακόλουθοι δεν σας ακολουθούν πίσω (το γνωστό follow-back check), κάτι που μέχρι σήμερα απαιτούσε εφαρμογές τρίτων αμφιβόλου ασφάλειας.

Στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Meta φαίνεται αποφασισμένη να κεφαλαιοποιήσει τις τεράστιες επενδύσεις της. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που αναμένεται να ενταχθεί στα συνδρομητικά πακέτα είναι το Vibes, το εργαλείο δημιουργίας βίντεο μέσω AI. Ενώ το Vibes διατίθεται δωρεάν μέχρι σήμερα, η εταιρεία σχεδιάζει να περιορίσει τη δωρεάν χρήση, προσφέροντας απεριόριστες δυνατότητες δημιουργίας μόνο στους συνδρομητές.

Επιπλέον, η εξαγορά του AI πράκτορα Manus, η οποία φέρεται να κόστισε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια, παίζει κομβικό ρόλο. Η τεχνολογία του Manus θα ενσωματωθεί στα νέα πακέτα, προσφέροντας πιθανότατα έναν έξυπνο βοηθό ικανό να διαχειρίζεται πολύπλοκες εργασίες εντός των εφαρμογών, εξοικονομώντας χρόνο στους χρήστες.

Διαφορετικό από το Meta Verified

Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι αυτές οι νέες συνδρομές δεν σχετίζονται με το Meta Verified. Το πρόγραμμα Verified, που κυκλοφόρησε το 2023, απευθύνεται κυρίως σε δημιουργούς περιεχομένου και επιχειρήσεις που αναζητούν το μπλε σήμα επαλήθευσης, προστασία από πλαστοπροσωπία και άμεση υποστήριξη πελατών.

Αντιθέτως, τα νέα πακέτα στοχεύουν στον καθημερινό χρήστη που θέλει να εμπλουτίσει την εμπειρία του στα social media, χωρίς απαραίτητα να τον ενδιαφέρει η επαγγελματική κατοχύρωση του λογαριασμού του. Είναι μια προσπάθεια της Meta να δημιουργήσει μια νέα ροή εσόδων που δεν εξαρτάται από τους διαφημιστές, αλλά απευθείας από την καταναλωτική βάση.

Η οικονομική στρατηγική και ο ανταγωνισμός

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου οι τεχνολογικές εταιρείες πιέζονται να δείξουν άμεσα αποτελέσματα από τις επενδύσεις τους στο AI. Με το κόστος ανάπτυξης και συντήρησης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης να εκτοξεύεται, η Meta αναζητά τρόπους άμεσης νομισματοποίησης (monetization).

Παράλληλα, η εταιρεία βλέπει την επιτυχία ανταγωνιστών όπως το Snapchat, το οποίο κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια συνδρομητές στην υπηρεσία Snapchat+, προσφέροντας απλές αλλά ελκυστικές λειτουργίες παραμετροποίησης. Η Meta στοιχηματίζει ότι η τεράστια βάση χρηστών της σε Facebook, Instagram και WhatsApp θα είναι πρόθυμη να πληρώσει ένα μικρό μηνιαίο ποσό για ευκολίες που βελτιώνουν την καθημερινή χρήση.

Τι σημαίνει για το μέλλον

Η εισαγωγή συνδρομών για λειτουργίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν δεδομένες ή αναμένονταν ως δωρεάν αναβαθμίσεις, αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Ενώ η «δωρεάν» φύση των social media παραμένει ο πυρήνας της στρατηγικής της Meta, η δημιουργία δύο ταχυτήτων χρηστών είναι πλέον γεγονός. Από τη μια, οι απλοί χρήστες με πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες και τις διαφημίσεις, και από την άλλη, οι συνδρομητές που απολαμβάνουν προνομιακή μεταχείριση, εργαλεία αιχμής και μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Μένει να φανεί ποια θα είναι η τιμολογιακή πολιτική και αν τελικά οι χρήστες θα πειστούν ότι η δυνατότητα να βλέπουν stories ανώνυμα ή να δημιουργούν AI βίντεο αξίζει την μηνιαία δέσμευση. Οι δοκιμές που ξεκινούν σύντομα θα δώσουν τις πρώτες απαντήσεις.