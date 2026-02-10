Facebook: Πώς το Meta AI ζωντανεύει τη φωτογραφία προφίλ σας από σήμερα

Η Meta προχωρά σε μια στρατηγική αναβάθμιση της πλατφόρμας του Facebook, ενσωματώνοντας βαθύτερα την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή εμπειρία του χρήστη. Από σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2026, το κοινωνικό δίκτυο λανσάρει μια σειρά από νέα εργαλεία που υπόσχονται να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τις εικόνες και τις αναρτήσεις μας. Η πιο εντυπωσιακή προσθήκη; Η δυνατότητα να δώσετε κίνηση στη στατική φωτογραφία του προφίλ σας, μετατρέποντάς τη σε ένα δυναμικό στιγμιότυπο που χαιρετά, γιορτάζει ή απλώς… υπάρχει με περισσότερο στυλ.

Από τη στασιμότητα στην κίνηση: Το νέο προφίλ

Η φωτογραφία προφίλ αποτελούσε ανέκαθεν την ψηφιακή ταυτότητα του χρήστη, μια σταθερή εικόνα που σπάνια άλλαζε μορφή. Η Meta έρχεται να ανατρέψει αυτό το δεδομένο, επιτρέποντας στους χρήστες να «εμφυσήσουν» ζωή στις selfies τους μέσω του Meta AI. Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να είναι άμεση και φιλική προς τον χρήστη, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις επεξεργασίας βίντεο.

Με τη χρήση προηγμένων αλγορίθμων, το νέο εργαλείο αναλύει τη φωτογραφία και δημιουργεί αυτόματα κίνηση. Οι επιλογές που προσφέρονται αρχικά περιλαμβάνουν διακριτικές κινήσεις, όπως ένα φιλικό χέρι που χαιρετά, εορταστικά εφέ με καπέλα πάρτι και κομφετί, ή πιο συναισθηματικές αντιδράσεις όπως η εμφάνιση καρδιών. Υπάρχει επίσης η επιλογή «natural», η οποία προσθέτει μια ρεαλιστική, ανεπαίσθητη κίνηση που κάνει το πρόσωπο να μοιάζει ζωντανό, σαν να αναπνέει.

Για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος, η εταιρεία προτείνει τη χρήση φωτογραφιών όπου απεικονίζεται ένα μόνο άτομο που κοιτάζει την κάμερα, αποφεύγοντας λήψεις με πολλά αντικείμενα ή περίπλοκα φόντα. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύντομο βίντεο που αντικαθιστά τη στατική εικόνα και μπορεί να κοινοποιηθεί άμεσα στη ροή των φίλων σας, λειτουργώντας ως μαγνήτης για likes και σχόλια. Μάλιστα, η Meta δεσμεύτηκε πως θα εμπλουτίζει τη βιβλιοθήκη των animations καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, προσαρμόζοντάς την σε εποχικά γεγονότα και γιορτές.

Restyle: Η τέχνη του Generative AI στα Stories

Πέρα από το προφίλ, η AI εισβάλλει δυναμικά και στα Stories, καθώς και στη λειτουργία Memories. Το νέο χαρακτηριστικό «Restyle» δίνει στους χρήστες τη δύναμη να αλλάξουν ριζικά την αισθητική μιας φωτογραφίας πριν τη μοιραστούν.

Εδώ, το Meta AI λειτουργεί ως ένας προσωπικός ψηφιακός καλλιτέχνης. Θέλετε η φωτογραφία σας να μοιάζει με σκηνή από ιαπωνικό anime; Να αποκτήσει την υφή ελαιογραφίας ή να φωτιστεί με έναν «αιθέριο» τρόπο; Το Restyle προσφέρει μια σειρά από προκαθορισμένα στυλ, διαθέσεις και φωτισμούς. Ωστόσο, η πραγματική καινοτομία κρύβεται στη δυνατότητα χρήσης γραπτών εντολών. Ο χρήστης μπορεί να περιγράψει ακριβώς πώς φαντάζεται την εικόνα του και το AI αναλαμβάνει να υλοποιήσει το όραμα, αλλάζοντας χρώματα, φόντα και υφές σε δευτερόλεπτα.

Αυτό το εργαλείο αναμένεται να αναζωογονήσει το ενδιαφέρον για τα Stories, προσφέροντας ατελείωτες δημιουργικές διεξόδους σε χρήστες που μέχρι σήμερα περιορίζονταν στα κλασικά φίλτρα.

Όταν το κείμενο αποκτά εικόνα

Ο τρίτος πυλώνας της ανακοίνωσης αφορά τις αναρτήσεις κειμένου. Συχνά, ένα απλό status update χάνεται μέσα στον οπτικό θόρυβο του Feed. Η Meta λύνει αυτό το πρόβλημα εισάγοντας κινούμενα φόντα για τα text posts.

Πατώντας το νέο εικονίδιο κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δυναμικά background, όπως κύματα ωκεανού που κινούνται απαλά ή φύλλα που πέφτουν. Αυτή η προσθήκη στοχεύει στο να κάνει τις σκέψεις και τα μηνύματα πιο εκφραστικά, τραβώντας το βλέμμα του χρήστη που κάνει scroll, και προσδίδοντας μια αίσθηση επικαιρότητας και ζωντάνιας στο γραπτό λόγο.

Η μάχη της προσοχής και το μέλλον του AI

Οι κινήσεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Η Meta επενδύει βαριά στο να μετατρέψει το Facebook από έναν χώρο απλής κατανάλωσης περιεχομένου σε ένα εργαστήριο δημιουργικότητας. Η ενσωμάτωση του Meta AI σε τόσο κεντρικά σημεία της πλατφόρμας (προφίλ, Stories, Feed) δείχνει την πρόθεση της εταιρείας να εξοικειώσει το ευρύ κοινό με τις δυνατότητες της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής δικτύωσης.

Τα νέα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα από σήμερα και αναμένεται να εμφανιστούν σταδιακά σε όλους τους χρήστες παγκοσμίως. Μένει να φανεί πώς θα υιοθετηθούν από την κοινότητα και αν η «κινούμενη» εκδοχή του εαυτού μας θα γίνει το νέο στάνταρ στα social media.