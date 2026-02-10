Πώς να διαγράψετε ανεπιθύμητες και προσωπικές φωτογραφίες από το Google Search

Η διαχείριση της ψηφιακής μας ταυτότητας αποτελεί πλέον ζήτημα υψίστης σημασίας. Καθημερινά, εκατομμύρια χρήστες αναζητούν τρόπους να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους, ειδικά όταν πρόκειται για οπτικό υλικό που εκθέτει προσωπικές στιγμές. Η Google, ανταποκρινόμενη σε αυτή την επιτακτική ανάγκη, προχωρά σε μια ουσιαστική αναβάθμιση των πολιτικών και των εργαλείων της, επιτρέποντας πλέον την άμεση αφαίρεση προσωπικών και ακατάλληλων εικόνων (explicit images) από τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης.

Το νέο αυτό πλαίσιο δεν αφορά μόνο περιπτώσεις εκδικητικής πορνογραφίας ή υποκλοπής δεδομένων. Η εταιρεία κάνει ένα βήμα παραπέρα, καλύπτοντας ακόμα και περιπτώσεις όπου το υλικό είχε αναρτηθεί αρχικά με τη συγκατάθεση του χρήστη, αλλά πλέον ο ίδιος επιθυμεί την απόσυρσή του από τη δημόσια θέα.

Ο έλεγχος επιστρέφει στον χρήστη

Η βασική αλλαγή εντοπίζεται στην επέκταση του εργαλείου «Αποτελέσματα για εσάς» (Results about you). Μέχρι πρότινος, η διαδικασία αφαίρεσης περιεχομένου ήταν περίπλοκη και συχνά γραφειοκρατική. Πλέον, η Google απλοποιεί τη διαδικασία μέσω ενός φιλικού dashboard που επιτρέπει στον καθένα να εντοπίζει και να αιτείται τη διαγραφή συγκεκριμένων URL που φιλοξενούν προσωπικά δεδομένα, όπως τηλέφωνα, διευθύνσεις ή emails.

Ωστόσο, η πιο ηχηρή ανακοίνωση αφορά το οπτικό περιεχόμενο. Το ανανεωμένο σύστημα επιτρέπει την κατάθεση αιτήματος για αφαίρεση φωτογραφιών που περιέχουν γυμνό ή σεξουαλικό περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το πώς βρέθηκαν στο διαδίκτυο. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και αν μια φωτογραφία ανέβηκε σε κάποιον ιστότοπο εκούσια στο παρελθόν, ο εικονιζόμενος διατηρεί το δικαίωμα στη λήθη και μπορεί να ζητήσει να μην εμφανίζεται πλέον όταν κάποιος αναζητά το όνομά του.

Ο μηχανισμός λειτουργίας: Βήμα προς Βήμα

Η διαδικασία έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι προσβάσιμη και γρήγορη, αποφεύγοντας τις τεχνικές δυσκολίες που συχνά αποθαρρύνουν τα θύματα διαδικτυακής έκθεσης.

Πρόσβαση στο εργαλείο: Ο χρήστης επισκέπτεται την ειδική φόρμα υποστήριξης της Google ή χρησιμοποιεί την επιλογή «Results about you» μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού του (διαθέσιμο αρχικά σε συγκεκριμένες αγορές και σταδιακά παγκοσμίως). Υποβολή αιτήματος: Μέσα από το περιβάλλον της εφαρμογής Google, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα συγκεκριμένα αποτελέσματα που τον αφορούν. Το σύστημα ζητά την επιβεβαίωση ότι το πρόσωπο στη φωτογραφία είναι ο αιτών. Παρακολούθηση: Μετά την υποβολή, η Google παρέχει έναν πίνακα ελέγχου (dashboard) όπου φαίνεται η κατάσταση του αιτήματος (Σε εξέλιξη, Εγκρίθηκε, Απορρίφθηκε). Ειδοποιήσεις: Το εργαλείο μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να στέλνει ειδοποιήσεις (push notifications) εάν εντοπίσει νέα αποτελέσματα που ταιριάζουν με τα προσωπικά στοιχεία ή το προφίλ του χρήστη, επιτρέποντας την άμεση αντίδραση.

Τι πρέπει να γνωρίζετε: Διαγραφή από το Search, όχι από το Διαδίκτυο

Είναι κρίσιμο να γίνει κατανοητή η διάκριση ανάμεσα στην «απο-ευρετηρίαση» (de-indexing) και την οριστική διαγραφή. Η Google, ως μηχανή αναζήτησης, έχει τη δύναμη να «κόψει» τον δρόμο προς το περιεχόμενο, αλλά δεν μπορεί να το σβήσει από τον server που το φιλοξενεί.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η επίμαχη φωτογραφία δεν θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα εικόνων ή στα οργανικά αποτελέσματα της Google. Ωστόσο, αν κάποιος διαθέτει το απευθείας link (URL) της ιστοσελίδας ή αν χρησιμοποιήσει άλλη μηχανή αναζήτησης που δεν ακολουθεί τις ίδιες πολιτικές, το υλικό ενδέχεται να παραμένει προσβάσιμο. Παρόλα αυτά, δεδομένης της κυριαρχίας της Google στην παγκόσμια αγορά αναζήτησης, η αφαίρεση από τον δείκτη της ισοδυναμεί με ουσιαστική εξαφάνιση του περιεχομένου για τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών του διαδικτύου.

Βελτιστοποίηση ασφάλειας και γονικός έλεγχος

Πέρα από τα εργαλεία για ενήλικες, η Google ενισχύει και τις ασπίδες προστασίας για το ευρύτερο κοινό. Μια νέα ρύθμιση φέρνει το «θόλωμα» (blurring) σε ακατάλληλες εικόνες ως προεπιλογή στην Ασφαλή Αναζήτηση (SafeSearch).

Ακόμα και αν ο χρήστης δεν έχει ενεργοποιημένο το φίλτρο SafeSearch, ο αλγόριθμος θα αναγνωρίζει εικόνες με βίαιο ή σεξουαλικό περιεχόμενο και θα τις θολώνει αυτόματα στα αποτελέσματα. Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει ρητά το κουμπί «προβολή» για να δει την εικόνα, προσθέτοντας έτσι ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας από τυχαία έκθεση σε ανεπιθύμητο υλικό.