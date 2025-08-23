Meta και Midjourney συνεργάζονται για τη νέα γενιά AI σε εικόνα και video

Μια στρατηγική συνεργασία που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη της τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε η Meta. Ο Chief AI Officer της εταιρείας, Alexandr Wang, έκανε γνωστό μέσω Threads ότι η Meta θα συνεργαστεί με το Midjourney, τη startup που έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια για την πρωτοποριακή τεχνολογία παραγωγής εικόνας και βίντεο μέσω AI.

Η συμφωνία αφορά στην αδειοδότηση των μοντέλων του Midjourney, με στόχο αυτά να ενσωματωθούν σε μελλοντικά προϊόντα και ερευνητικά projects της Meta. Όπως εξήγησε ο Wang, η Meta ακολουθεί μια «ολιστική στρατηγική» που συνδυάζει κορυφαία ταλέντα, τεράστιες υπολογιστικές υποδομές και συνεργασίες με τους καλύτερους παίκτες του κλάδου.

Η συνεργασία αυτή δεν είναι τυχαία. Η Meta θέλει να σταθεί απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές που έχουν ήδη παρουσιάσει εντυπωσιακά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου, όπως το Sora της OpenAI, το Flux της Black Forest Lab και το Veo της Google. Η ίδια έχει παρουσιάσει το Imagine, εργαλείο δημιουργίας εικόνων που ήδη ενσωματώνεται σε Facebook, Instagram και Messenger, ενώ διαθέτει και το Movie Gen, μια πλατφόρμα παραγωγής βίντεο από κείμενο. Ωστόσο, η συνεργασία με το Midjourney υπόσχεται να ανεβάσει σημαντικά τον πήχη.

Η Midjourney, που ιδρύθηκε το 2022 από τον David Holz, εξελίχθηκε γρήγορα σε ηγετικό όνομα στον χώρο της AI δημιουργίας εικόνας χάρη στο ρεαλιστικό και μοναδικό ύφος των αποτελεσμάτων του. Μέσα σε έναν μόλις χρόνο, η εταιρεία είχε ήδη φτάσει σε έσοδα που άγγιζαν τα 200 εκατομμύρια δολάρια, βασιζόμενη κυρίως σε συνδρομές που ξεκινούν από 10 δολάρια τον μήνα και φτάνουν έως 120 για πιο απαιτητικούς χρήστες. Τον Ιούνιο του 2023 παρουσίασε το πρώτο της μοντέλο για βίντεο, το V1, διευρύνοντας περαιτέρω τις δυνατότητές της.

Η συμφωνία με τη Meta έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού αλλά και μεγάλων επενδύσεων. Ο Mark Zuckerberg έχει προχωρήσει σε ένα «κύμα» προσλήψεων ειδικών στην τεχνητή νοημοσύνη, προσφέροντας πακέτα αμοιβών που ξεπερνούν ακόμη και τα 100 εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, η εταιρεία επένδυσε 14 δισ. δολάρια στην Scale AI και απέκτησε την Play AI, μια startup που δραστηριοποιείται στη φωνητική τεχνολογία με βάση την τεχνητή νοημοσύνη.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Meta είχε εξετάσει το ενδεχόμενο εξαγοράς του Midjourney, σύμφωνα με πληροφορίες του Upstarts Media. Ωστόσο, ο Holz ξεκαθάρισε πρόσφατα μέσω X ότι η εταιρεία του παραμένει ανεξάρτητη, χωρίς επενδυτές, κάτι που την καθιστά σπάνια περίπτωση στον χώρο της AI.

[via]