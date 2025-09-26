Meta: Παγκόσμια διάθεση των teen accounts σε Facebook και Messenger

Η Meta προχωρά σε μια ακόμη σημαντική αλλαγή στις πλατφόρμες της, επεκτείνοντας σε παγκόσμια κλίμακα τα λεγόμενα teen accounts για τους εφήβους χρήστες του Facebook και του Messenger. Πρόκειται για ειδικούς λογαριασμούς που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας, την ενσωμάτωση πρόσθετων γονικών ελέγχων και τη μείωση της έκθεσης των ανηλίκων σε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις.

Η ιδέα των teen accounts δεν είναι καινούργια. Εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Instagram το 2024, ενώ νωρίτερα μέσα στο 2025 είχαν ξεκινήσει να εφαρμόζονται πιλοτικά και σε Facebook και Messenger σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Σύμφωνα με τη Meta, εκατοντάδες εκατομμύρια έφηβοι χρησιμοποιούν ήδη αυτούς τους εξειδικευμένους λογαριασμούς σε όλες τις βασικές πλατφόρμες της εταιρείας. Πλέον, η δυνατότητα επεκτείνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο να ενταχθούν όλοι οι ανήλικοι χρήστες στο νέο αυτό πλαίσιο.

Οι νέοι λογαριασμοί δεν είναι προαιρετικοί. Η Meta τους καθιστά υποχρεωτικούς για όλους τους εφήβους, επιβάλλοντας αυστηρότερους περιορισμούς σε θέματα απορρήτου και αλληλεπίδρασης. Για την ηλικιακή ομάδα των 13 έως 15 ετών, οι αλλαγές σε ρυθμίσεις που αφορούν την ασφάλεια απαιτούν πλέον την έγκριση γονέα ή κηδεμόνα. Αυτό σημαίνει ότι οι γονείς αποκτούν πιο ενεργό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της Meta, έχοντας στη διάθεσή τους εργαλεία όπως η παρακολούθηση του χρόνου οθόνης και η δυνατότητα να βλέπουν με ποιον συνομιλούν τα παιδιά τους.

Τα teen accounts ενσωματώνουν επίσης περιορισμούς που αποσκοπούν στη μείωση της επαφής με αγνώστους ενήλικες. Η εταιρεία επισημαίνει ότι οι ρυθμίσεις απορρήτου είναι από προεπιλογή πιο αυστηρές, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα ανεπιθύμητης επικοινωνίας. Παράλληλα, η Meta χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό εφήβων που δηλώνουν ψευδή ηλικία, επιχειρώντας να αποτρέψει τη δημιουργία λογαριασμών εκτός των επιτρεπόμενων ορίων.

Εκτός από την παγκόσμια διάθεση των teen accounts, η Meta ανακοινώνει και μια ακόμη πρωτοβουλία μέσω του Instagram. Το πρόγραμμα συνεργασίας με σχολεία στις ΗΠΑ, που επιτρέπει σε γυμνάσια και λύκεια να αναφέρουν ταχύτερα περιστατικά εκφοβισμού ή άλλες προβληματικές συμπεριφορές, επεκτείνεται πλέον ώστε να είναι διαθέσιμο σε κάθε σχολείο της χώρας που επιθυμεί να συμμετάσχει. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα λειτουργούσε πιλοτικά σε περιορισμένο αριθμό σχολικών μονάδων, με την εταιρεία να σημειώνει ότι οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ήταν ιδιαίτερα θετικές.

