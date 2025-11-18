Το Facebook απαντά στους αντιγραφείς: Νέα εργαλεία προστασίας για δημιουργούς

Η μάχη των δημιουργών με τους αντιγραφείς στα social media είναι τόσο παλιά όσο και τα ίδια τα βίντεο στο διαδίκτυο. Από viral reels που εμφανίζονται ξαφνικά σε άγνωστα accounts μέχρι ολόκληρα προφίλ που βασίζουν την παρουσία τους σε κλεμμένο περιεχόμενο, το πρόβλημα έχει γίνει χρόνιο και ιδιαίτερα έντονο σε πλατφόρμες όπως το Facebook και το Instagram. Τώρα, η Meta ανακοινώνει έναν νέο γύρο μέτρων που υπόσχονται να βάλουν τάξη σε αυτό το χάος: ένα εργαλείο που εντοπίζει αυτόματα πότε το περιεχόμενο κάποιου δημιουργού έχει αναδημοσιευτεί χωρίς άδεια.

Το νέο σύστημα ονομάζεται content protection και απευθύνεται αποκλειστικά σε δημιουργούς που ανεβάζουν reels στο Facebook, ακόμη κι αν η παραβίαση συμβεί στο Instagram. Ο στόχος του είναι να εντοπίζει πότε το ίδιο ή μέρος του αρχικού βίντεο ανεβαίνει από άλλο λογαριασμό και να δίνει στον δημιουργό τον έλεγχο του τι θα κάνει στη συνέχεια. Πρόκειται για μια κίνηση που έρχεται έπειτα από διαρκή παράπονα από δημιουργούς, οι οποίοι εδώ και χρόνια βλέπουν το έργο τους να «κυκλοφορεί» χωρίς καμία αναφορά στην πηγή του.

Η Meta εξηγεί ότι το σύστημα μπορεί να ανιχνεύσει είτε πλήρη αναδημοσίευση είτε μερική χρήση ενός reel, και να εμφανίσει αυτές τις περιπτώσεις σε έναν κεντρικό πίνακα ελέγχου. Εκεί, ο δημιουργός μπορεί να δει ποιος χρησιμοποίησε το περιεχόμενό του και να επιλέξει ανάμεσα σε διάφορες ενέργειες. Η πρώτη επιλογή, track, επιτρέπει στο δημιουργό να προσθέσει μια ένδειξη που θα εμφανίζεται πάνω στο clip και θα οδηγεί απευθείας στο αρχικό προφίλ. Παράλληλα, μπορεί να παρακολουθεί πόσες προβολές συγκεντρώνει η αναδημοσίευση.

Αν ο δημιουργός θεωρεί ότι η αναδημοσίευση παραβιάζει τη δουλειά του, έχει την επιλογή να μπλοκάρει το clip εντελώς. Σε αυτή την περίπτωση, το βίντεο γίνεται μη προσβάσιμο για οποιονδήποτε, χωρίς όμως να επιβάλλονται κυρώσεις στον χρήστη που το ανέβασε. Η τρίτη επιλογή, release, αφαιρεί το συγκεκριμένο βίντεο από τον πίνακα ελέγχου και ουσιαστικά δηλώνει πως ο δημιουργός δεν θέλει να παρακολουθεί άλλο τι συμβαίνει με αυτό.

Ο πίνακας παρέχει επίσης περισσότερες πληροφορίες που μπορεί να επηρεάσουν την απόφαση του δημιουργού. Για παράδειγμα, εμφανίζει αν η αναδημοσίευση έχει ενεργοποιημένη δυνατότητα monetization, στοιχείο που θα έκανε πολλούς να μπλοκάρουν άμεσα το βίντεο. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου η αναδημοσίευση γίνεται από έναν μικρό λογαριασμό με περιορισμένη απήχηση, ο δημιουργός μπορεί απλώς να επιλέξει να παρακολουθεί την κατάσταση.

Αν και η Meta διέθετε παρόμοια εργαλεία μέσω του rights manager, η ενσωμάτωσή τους απευθείας στο Facebook app τα καθιστά πιο προσβάσιμα σε μεγαλύτερο αριθμό δημιουργών. Αυτό σημαίνει λιγότερη ανάγκη για περίπλοκες διαδικασίες και μεγαλύτερη ευκολία χρήσης για όσους δραστηριοποιούνται κυρίως από κινητό.

Υπάρχει, όμως, μια σημαντική λεπτομέρεια: η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο για δημιουργούς που ανεβάζουν reels στο Facebook, ακόμη κι αν η αναδημοσίευση εντοπίζεται στο Instagram. Με άλλα λόγια, η προστασία παρέχεται μόνο αν το αρχικό περιεχόμενο έχει ανέβει πρώτα στο Facebook , μια επιλογή που σίγουρα θα συζητηθεί, δεδομένου ότι πολλοί δημιουργοί δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στο Instagram.

Η Meta σημειώνει ότι το content protection διατίθεται αρχικά σε δημιουργούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα monetization και πληρούν αυστηρότερα κριτήρια αυθεντικότητας και ακεραιότητας. Όσοι χρησιμοποιούν ήδη το rights manager έχουν επίσης πρόσβαση. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι δημιουργοί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη.