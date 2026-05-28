Meta Plus και Meta One: Έρχονται συνδρομές σε Facebook, Instagram, WhatsApp και AI!

Σύνοψη

Η Meta ανακοίνωσε την κυκλοφορία των συνδρομητικών πακέτων Facebook Plus και Instagram Plus με κόστος $3.99/μήνα, προσφέροντας νέα εργαλεία προσωποποίησης και στατιστικών.

Το WhatsApp αποκτά τη δική του Plus έκδοση στα $2.99/μήνα, με έμφαση στα custom themes και την οργάνωση συνομιλιών.

Εισάγεται η νέα συνδρομητική βαθμίδα «Meta One» για το Meta AI, με τα πακέτα Plus ($7.99) και Premium ($19.99) για αυξημένα όρια χρήσης στην παραγωγή εικόνας και βίντεο.

Το βασικό Meta AI παραμένει δωρεάν, αλλά θα εφαρμόζονται αυστηρά όρια (caps) στους χρήστες που απαιτούν εκτεταμένη επεξεργαστική ισχύ (thinking mode).

Οι νέες συνδρομές λειτουργούν παράλληλα και ανεξάρτητα από το ήδη υπάρχον πρόγραμμα Meta Verified.

Οι δοκιμές για το Meta One ξεκινούν σε Σιγκαπούρη, Βολιβία και Γουατεμάλα, ενώ η ευρωπαϊκή (και ελληνική) αγορά αναμένει την τελική διαμόρφωση των τιμών σε ευρώ.

Η Meta αλλάζει ριζικά τον τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με τις αγαπημένες τους εφαρμογές. Η προσέγγιση δεν αφορά την αφαίρεση διαφημίσεων (όπως το αντίστοιχο πακέτο που εφαρμόζεται ήδη στην Ευρώπη για την τήρηση των κανόνων GDPR), αλλά την προσθήκη premium δυνατοτήτων.

Οι συνδρομητές αποκτούν αποκλειστικά εργαλεία προσωποποίησης, βελτιωμένα στατιστικά προβολής και αυξημένη ορατότητα στις πλατφόρμες, χωρίς ωστόσο να καταργείται η δωρεάν έκδοση των εφαρμογών. Πρόκειται για μια εντελώς ξεχωριστή υπηρεσία από το υπάρχον Meta Verified.

Instagram Plus & Facebook Plus ($3.99/μήνα): Οι χρήστες θα βλέπουν αναλυτικά πόσες φορές κάποιος παρακολούθησε ξανά (rewatch) τα Stories ή τα Reels τους. Επιπλέον, ενεργοποιείται η δυνατότητα μυστικής προβολής των Stories (χωρίς να εμφανίζεται το όνομα στη λίστα προβολών) και η επέκταση διάρκειας ενός Story πέραν των 24 ωρών. Παρέχονται επίσης custom εικονίδια εφαρμογής, animated αντιδράσεις (Super Hearts) και δυνατότητα spotlight προώθησης ενός Story την εβδομάδα.

WhatsApp Plus ($2.99/μήνα): Η εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων εστιάζει στην προσωποποίηση. Η συνδρομή ξεκλειδώνει custom θέματα (themes), premium αυτοκόλλητα, μοναδικούς ήχους κλήσης, επιπλέον καρφιτσωμένες συνομιλίες (pinned chats) και προηγμένα εργαλεία δημιουργίας λιστών για την καλύτερη οργάνωση των επαφών.

Πώς διαμορφώνονται οι συνδρομές Meta One για το AI chatbot;

Το νέο πρόγραμμα Meta One διαχωρίζει τη χρήση του Meta AI σε δύο συνδρομητικά επίπεδα: το Plus με κόστος $7.99/μήνα και το Premium στα $19.99/μήνα. Η δωρεάν πρόσβαση παραμένει για απλά ερωτήματα, όμως οι απαιτητικές λειτουργίες, όπως η δημιουργία εικόνων, βίντεο και η λειτουργία εκτενούς συλλογισμού (thinking mode), απαιτούν πλέον πληρωμή.

Δωρεάν Έκδοση: Παραμένει διαθέσιμη μέσα στα Facebook, Instagram και WhatsApp, αλλά αποκτά «κόφτη». Αν κάποιος ζητά συνεχώς εικόνες ή αναλύσεις μεγάλων κειμένων, θα κλειδώνεται προσωρινά.

Meta One Plus ($7.99/μήνα): Σχεδιασμένο για όσους βασίζονται στο Meta AI για τη δημιουργία εικόνων και βίντεο ή χρησιμοποιούν τακτικά τις λειτουργίες συλλογισμού.

Meta One Premium ($19.99/μήνα): Περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του Plus, αλλά με δραματικά υψηλότερα όρια χρήσης, απευθυνόμενο σε επαγγελματίες και power users που χρειάζονται αδιάκοπη απόδοση.

Η δοκιμαστική λειτουργία αυτών των πακέτων έχει ήδη ξεκινήσει σε συγκεκριμένες αγορές, όπως η Σιγκαπούρη, η Γουατεμάλα και η Βολιβία, με σταδιακή εξάπλωση στον υπόλοιπο κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία παρουσίασε και τα Meta One Essential ($14.99/μήνα) και Advanced ($49.99/μήνα) για δημιουργούς περιεχομένου και επιχειρήσεις, τα οποία συνδυάζουν Verified λειτουργίες, προστασία από πλαστοπροσωπία και ενισχυμένη ορατότητα στα feeds.

Ποιος είναι ο πραγματικός οικονομικός στόχος του Mark Zuckerberg;

Με τις συνολικές επενδύσεις της Meta στην τεχνητή νοημοσύνη να αναμένεται να αγγίξουν τα 600 δισεκατομμύρια δολάρια, η εταιρεία επιδιώκει να μετατρέψει την τεχνολογία της σε άμεση, επαναλαμβανόμενη πηγή εσόδων. Τα νέα συνδρομητικά μοντέλα στοχεύουν στην απόσβεση των υπέρογκων εξόδων για την κατασκευή των νέων AI data centers, όπως αυτό στη Λουιζιάνα αξίας 200 δισεκατομμυρίων.

Η Meta διαφοροποιεί ριζικά το επιχειρηματικό της μοντέλο. Ενώ παραδοσιακά αντλούσε το 98% των εσόδων της από τη διαφήμιση, οι επενδυτές της Wall Street πιέζουν για σαφή δείγματα απόδοσης (ROI) από τα τεράστια ποσά που δαπανώνται για την αγορά GPUs (κυρίως από τη Nvidia) και την ανάπτυξη του Llama. Με τη δημιουργία των "Plus" και "Meta One" οικοσυστημάτων, εξασφαλίζει μηνιαία, σταθερά έσοδα απευθείας από τους καταναλωτές. Ανταγωνιστές όπως η Google διαθέτουν ήδη τα AI Plus (κοστολογημένα περίπου στα $20 διεθνώς για το Gemini Advanced) και η Anthropic το Claude Pro στα $20, επομένως η τιμολόγηση των $19.99 του Meta One Premium τοποθετεί την εταιρεία ακριβώς στον πυρήνα του ανταγωνισμού.

Τι ισχύει για την Ευρώπη;

Η εφαρμογή των Plus και Meta One πακέτων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγεται στους αυστηρούς κανόνες της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) και της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA). Αν και τα $3.99 αναμένεται να μεταφραστούν περίπου σε €3.99 ή €4.49 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η κυκλοφορία του Meta AI επί ευρωπαϊκού εδάφους καθυστερεί εξαιτίας των ρυθμιστικών αρχών προσωπικών δεδομένων.

Για τον Έλληνα χρήστη, οι συνδρομές Instagram, Facebook και WhatsApp Plus αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες σχετικά γρήγορα, προσφέροντας έναν εναλλακτικό τρόπο εμπλοκής με τις πλατφόρμες. Όσον αφορά το Meta One AI, η απουσία του Llama από την ευρωπαϊκή αγορά σημαίνει ότι οι χρήστες εντός ΕΕ ίσως χρειαστεί να περιμένουν τη διευθέτηση των νομικών πλαισίων πριν μπορέσουν να αγοράσουν τα πακέτα Plus ($7.99) και Premium ($19.99). Όταν αυτό συμβεί, ο ανταγωνισμός με το ChatGPT Plus και το Gemini Advanced στην τοπική αγορά θα ενταθεί.