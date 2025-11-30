MICE-1: Επιτυχημένη η εκτόξευση του πρώτου ελληνικού IoT νανοδορυφόρου

Με απόλυτη επιτυχία εκτοξεύθηκε την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, στις 8:44 μ.μ. ώρα Ελλάδος, η αποστολή Transporter-15 της SpaceX με πύραυλο Falcon 9 από τη βάση Vandenberg Space Force Base στην Καλιφόρνια. Στο πλαίσιο της αποστολής, τέθηκε σε τροχιά ο MICE-1 (Maritime Identification and Communications systEm), ο πρώτος ελληνικός IoT νανοδορυφόρος, τον οποίο σχεδίασε και υλοποίησε η Prisma Electronics. Η εξέλιξη αυτή συνιστά ιστορικό ορόσημο για την ελληνική τεχνολογική κοινότητα, τη ναυτιλία και την εγχώρια διαστημική καινοτομία.

Ο MICE-1 είναι ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος ειδικά προσανατολισμένος σε εφαρμογές ναυτιλίας και επικοινωνιών IoT. Αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου στις εγκαταστάσεις της Prisma Electronics στην Αλεξανδρούπολη, με στόχο να φέρει την ελληνική ναυτιλία – αλλά και κρίσιμες επιχειρησιακές δομές σε συνθήκες φυσικών καταστροφών – πιο κοντά στις δυνατότητες του διαστήματος. Σχεδιασμένος για την υποστήριξη εφαρμογών του Internet of Things, μπορεί να συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και να πραγματοποιεί ασφαλή, αμφίδρομη επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην προώθηση «πράσινων» τεχνολογιών στη ναυτιλία.

Στην ανάπτυξη του νανοδορυφόρου συμμετείχε εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών της εταιρείας, σε συνεχή συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος. Παράλληλα, η λειτουργία του κύριου Σταθμού Εδάφους υποστηρίζεται σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Για τις ανάγκες της αποστολής, η Prisma Electronics συνεργάστηκε με κορυφαίους διεθνείς εταίρους στον τομέα του Διαστήματος, μεταξύ των οποίων οι SpaceX, Exolaunch, EnduroSat και IC-Space.

Ο MICE-1 είναι νανοδορυφόρος τύπου 3U CubeSat, εξοπλισμένος με δέκτη AIS για την καταγραφή, αναγνώριση και παρακολούθηση σημάτων πλοίων, καθώς και με σύστημα επικοινωνίας IoT S-band. Στόχος του είναι η απευθείας διασύνδεση με πλοία που διαθέτουν την τεχνολογία LAROS, την καινοτόμο πλατφόρμα της Prisma Electronics που υποστηρίζει την επιτελική παρακολούθηση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ποντοπόρων πλοίων. Μέσω του MICE-1, το LAROS αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαστήματος, παρέχοντας νέα εργαλεία για βιώσιμη και αποδοτική ναυτιλία. Παράλληλα, η εταιρεία θα αξιοποιήσει τον νανοδορυφόρο για τη βελτιστοποίηση και αξιολόγηση αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει αναπτύξει, με αντικείμενο την εκτίμηση απομείωσης λειτουργικότητας, την πρόβλεψη συμπεριφορών και τη διαχείριση τηλεμετρίας με υψηλές προδιαγραφές κυβερνοασφάλειας.

Ήδη η Prisma Electronics σχεδιάζει την επόμενη φάση, με προοπτική την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου δορυφορικού δικτύου IoT για εφαρμογές στη ναυτιλία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την πολιτική προστασία. Η αποστολή του MICE-1 αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δεν παρακολουθεί πλέον τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο του Διαστήματος, αλλά συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωσή τους.

Η αποστολή τελέστηκε υπό την εποπτεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) και εντάσσεται στο εθνικό πρόγραμμα νανοδορυφόρων IOD/IOV CubeSat του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο του «Ελλάδα 2.0». Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης