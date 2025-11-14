Ζήστε μια έξυπνη ζωή με εξυπνότερα deals: οι Xiaomi Black Friday προσφορές ξεκίνησαν

Xiaomi

Η Xiaomi ανακοίνωσε τις Black Friday προσφορές στα προϊόντα του έξυπνου οικοσυστήματος της, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. 

Οι φετινές προσφορές της Xiaomi έχουν ως κεντρικό μήνυμα Έξυπνη Τεχνολογία, Ακόμη πιο Έξυπνες Τιμές και στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων όσων κάνουν χρήση των προϊόντων της Xiaomi, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη. 

Smartphones και tablets 

Τις προσφορές «ανοίγει» η νέα σειρά Xiaomi 15T που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Leica. Ειδικότερα, οι επισκέπτες στα καταστήματα Xiaomi θα βρουν το Xiaomi 15T Pro με το τριπλό σύστημα καμερών Leica Summilux και τον πρώτο τηλεφακό 5x στη σειρά T, για πραγματικά επαγγελματική εμπειρία φωτογραφίας, στην τιμή των 699,90 ευρώ. Επιπλέον, το Xiaomi 15T, το οποίο διαθέτει τριπλό σύστημα καμερών Leica (50MP κύριος φακός, τηλεφακός 50MP, υπερευρυγώνιος 12MP) και μια μεγάλης διάρκειας μπαταρία στα 5500mAh, κυκλοφορεί στην τιμή των 499,90 ευρώ. 

Για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη επιλογή για καθημερινή χρήση, θα βρουν το Redmi Note 14 Pro+ 5G με την 200ΜΡ κύρια κάμερα και την 1.5K 120Hz που χαρίζει αψεγάδιαστη εμπειρία θέασης, στην τιμή των 399,90 ευρώ.

Στη κατηγορία των tablet, οι Xiaomi fans θα βρουν, μεταξύ άλλων, το Xiaomi Pad 7 που συνδυάζει εκπληκτική οθόνη 11,2” 3.2K με 144Hz ρυθμό ανανέωσης και ισχυρό Snapdragon 7+ Gen3 επεξεργαστή για άμεσες, στιγμιαίες επιδόσεις, στην τιμή των 299,90 ευρώ. 

Wearables

Οι προσφορές συνεχίζουν με τα αγαπημένα wearables της Xiaomi, όπως τα υπέροχα Redmi Buds 6 Pro με προηγμένη ενεργή ακύρωση θορύβου 55dB και υποστήριξη LDAC για πλούσιο, λεπτομερές ηχητικό τοπίο, ιδανικό για μουσική, ταινίες ή gaming, τα οποία είναι διαθέσιμα στην τιμή των 59,90 ευρώ. 

Scooter

Στην κατηγορία της έξυπνης μετακίνησης, έχουμε το Xiaomi Electric Scooter 5 Plus  με  αυτονομία έως 60km και ισχυρό μοτέρ 900W για ομαλή κίνηση. Με μεγάλες 12″ ρόδες, διπλό σύστημα φρένων και μέγιστο φορτίο 120 kg, είναι έτοιμο να κάνει κάθε διαδρομή πιο άνετη και απολαυστική. Οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν στην τιμή των 499,00 ευρώ. 

Air Conditioner

Ένα έξυπνο σπίτι πρέπει να έχει και ελεγχόμενη θερμοκρασία. Έτσι, φέτος μεταξύ των Black Friday προσφορών, η Xiaomi διαθέτει το Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K BTU στην τιμή των 349,00 και το  Mijia Air Conditioner Pro Eco 12Κ BTU για γρήγορη ψύξη και θέρμανση, στην τιμή των 399,00 ευρώ. 

Vacuums

Η Xiaomi Robot Vacuum H40 με την ισχυρή αναρρόφηση 10.000Pa λειτουργία για σκούπισμα και σφουγγάρισμα, με έξυπνη πλοήγηση και κάδο σκόνης μεγάλης χωρητικότητας για άνετη, καθημερινή καθαριότητα, είναι διαθέσιμη στην τιμή των 239,00 ευρώ. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλες τις Black Friday προσφορές. 

Smartphones 

Προϊόν
RAM – ROM (GB)
Black Friday προσφορά
Xiaomi 15T Pro
12 – 512
699,90
Xiaomi 15T 
12 – 256
499,90
Xiaomi 15 Ultra
16 -512
1.099,90
Xiaomi 15
12 – 512
799,90
Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB
12 – 512
399,90
Redmi Note 14 Pro 5G 
8 – 256
279,90
Redmi Note 14 5G 
6 – 128
199,90
Redmi Note 14 
6 -128
179,90
POCO M7 Pro
12 - 512
229,90
POCO F7 
12 – 512
399,90

Tablet

Προϊόν
Χρώμα
RAM – ROM (GB)
Black Friday προσφορά
Xiaomi Pad 7  



8 - 128
299,90
Xiaomi Pad 7 
Gray
8 – 256
349,90
Redmi Pad 2 
Graphite Gray
4 -128
139,90
Redmi Pad 2 
Graphite Gray
8 - 256
169,90

Air Conditioner

Προϊόν
Black Friday προσφορά
Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K ID
349,00
Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K OD
349,00
Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K IDU
399,00
Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K ODU
399,00

Scooter

Προϊόν
Black Friday προσφορά
Xiaomi Electric Scooter 5 Plus
499,00
Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2
269,00

Wearables  

Προϊόν
Χρώμα
Black Friday προσφορά
Xiaomi Buds 5 ()
Black
79,90
Redmi Buds 6 
White
34,90
Redmi Buds 6 Pro 
White
59,90

TV και Monitor

Προϊόν
Black Friday προσφορά
Xiaomi Monitor A27i
89,90
Xiaomi Monitor G27i
119,00
Xiaomi Monitor G34i
259,00
Xiaomi TV A Pro 43'' (2026)
289,00
Xiaomi TV Max 85'' (2025)
999,00
Xiaomi TV A Pro 55'' (2026) 
399,00

Vacuums

Προϊόν
Black Friday προσφορά
Xiaomi Robot Vacuum H40
239,00
Xiaomi Robot Vacuum X20 Μax
499,00
Xiaomi Robot Vacuum X20 + 
379,00

Smart Products 

Προϊόν
Χρώμα
Black Friday προσφορά
Xiaomi Electric Shaver S200 EU
Silver
24,90
Xiaomi Electric Shaver S200 EU
Gray
24,90
Xiaomi WiFi Range Extender N300
-
9,90
Xiaomi Smart Power Plug 2
-
9,90
Xiaomi Smart Camera C301
-
24,90
Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual
-
59,90
Xiaomi Outdoor Camera BW400 Pro Set
-
99,90

Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανική πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Όλα τα προϊόντα σε προσφορά είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω του www.mistore-greece.gr, τα Xiaomi Stores, καθώς και τα επίσημα σημεία πώλησης, ενώ  οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων


Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

