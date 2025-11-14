Ζήστε μια έξυπνη ζωή με εξυπνότερα deals: οι Xiaomi Black Friday προσφορές ξεκίνησαν

Η Xiaomi ανακοίνωσε τις Black Friday προσφορές στα προϊόντα του έξυπνου οικοσυστήματος της, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου.

Οι φετινές προσφορές της Xiaomi έχουν ως κεντρικό μήνυμα Έξυπνη Τεχνολογία, Ακόμη πιο Έξυπνες Τιμές και στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας όλων όσων κάνουν χρήση των προϊόντων της Xiaomi, προσφέροντας έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη.

Smartphones και tablets

Τις προσφορές «ανοίγει» η νέα σειρά Xiaomi 15T που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Leica. Ειδικότερα, οι επισκέπτες στα καταστήματα Xiaomi θα βρουν το Xiaomi 15T Pro με το τριπλό σύστημα καμερών Leica Summilux και τον πρώτο τηλεφακό 5x στη σειρά T, για πραγματικά επαγγελματική εμπειρία φωτογραφίας, στην τιμή των 699,90 ευρώ. Επιπλέον, το Xiaomi 15T, το οποίο διαθέτει τριπλό σύστημα καμερών Leica (50MP κύριος φακός, τηλεφακός 50MP, υπερευρυγώνιος 12MP) και μια μεγάλης διάρκειας μπαταρία στα 5500mAh, κυκλοφορεί στην τιμή των 499,90 ευρώ.

Για όσους αναζητούν μια ολοκληρωμένη επιλογή για καθημερινή χρήση, θα βρουν το Redmi Note 14 Pro+ 5G με την 200ΜΡ κύρια κάμερα και την 1.5K 120Hz που χαρίζει αψεγάδιαστη εμπειρία θέασης, στην τιμή των 399,90 ευρώ.

Στη κατηγορία των tablet, οι Xiaomi fans θα βρουν, μεταξύ άλλων, το Xiaomi Pad 7 που συνδυάζει εκπληκτική οθόνη 11,2” 3.2K με 144Hz ρυθμό ανανέωσης και ισχυρό Snapdragon 7+ Gen3 επεξεργαστή για άμεσες, στιγμιαίες επιδόσεις, στην τιμή των 299,90 ευρώ.

Wearables

Οι προσφορές συνεχίζουν με τα αγαπημένα wearables της Xiaomi, όπως τα υπέροχα Redmi Buds 6 Pro με προηγμένη ενεργή ακύρωση θορύβου 55dB και υποστήριξη LDAC για πλούσιο, λεπτομερές ηχητικό τοπίο, ιδανικό για μουσική, ταινίες ή gaming, τα οποία είναι διαθέσιμα στην τιμή των 59,90 ευρώ.

Scooter

Στην κατηγορία της έξυπνης μετακίνησης, έχουμε το Xiaomi Electric Scooter 5 Plus με αυτονομία έως 60km και ισχυρό μοτέρ 900W για ομαλή κίνηση. Με μεγάλες 12″ ρόδες, διπλό σύστημα φρένων και μέγιστο φορτίο 120 kg, είναι έτοιμο να κάνει κάθε διαδρομή πιο άνετη και απολαυστική. Οι ενδιαφερόμενοι θα το βρουν στην τιμή των 499,00 ευρώ.

Air Conditioner

Ένα έξυπνο σπίτι πρέπει να έχει και ελεγχόμενη θερμοκρασία. Έτσι, φέτος μεταξύ των Black Friday προσφορών, η Xiaomi διαθέτει το Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K BTU στην τιμή των 349,00 και το Mijia Air Conditioner Pro Eco 12Κ BTU για γρήγορη ψύξη και θέρμανση, στην τιμή των 399,00 ευρώ.

Vacuums

Η Xiaomi Robot Vacuum H40 με την ισχυρή αναρρόφηση 10.000Pa λειτουργία για σκούπισμα και σφουγγάρισμα, με έξυπνη πλοήγηση και κάδο σκόνης μεγάλης χωρητικότητας για άνετη, καθημερινή καθαριότητα, είναι διαθέσιμη στην τιμή των 239,00 ευρώ.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με όλες τις Black Friday προσφορές.

Smartphones

Προϊόν

RAM – ROM (GB)

Black Friday προσφορά

Xiaomi 15T Pro

12 – 512

699,90

Xiaomi 15T

12 – 256

499,90

Xiaomi 15 Ultra

16 -512

1.099,90

Xiaomi 15

12 – 512

799,90

Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512GB

12 – 512

399,90

Redmi Note 14 Pro 5G

8 – 256

279,90

Redmi Note 14 5G

6 – 128

199,90

Redmi Note 14

6 -128

179,90

POCO M7 Pro

12 - 512

229,90

POCO F7

12 – 512

399,90



Tablet

Προϊόν

Χρώμα

RAM – ROM (GB)

Black Friday προσφορά

Xiaomi Pad 7







8 - 128

299,90

Xiaomi Pad 7

Gray

8 – 256

349,90

Redmi Pad 2

Graphite Gray

4 -128

139,90

Redmi Pad 2

Graphite Gray

8 - 256

169,90



Air Conditioner

Προϊόν

Black Friday προσφορά

Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K ID

349,00

Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9K OD

349,00

Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K IDU

399,00

Mijia AirConditioner Pro Eco A+++12K ODU

399,00



Scooter

Προϊόν

Black Friday προσφορά

Xiaomi Electric Scooter 5 Plus

499,00

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2

269,00



Wearables

Προϊόν

Χρώμα

Black Friday προσφορά

Xiaomi Buds 5 ()

Black

79,90

Redmi Buds 6

White

34,90

Redmi Buds 6 Pro

White

59,90



TV και Monitor

Προϊόν

Black Friday προσφορά

Xiaomi Monitor A27i

89,90

Xiaomi Monitor G27i

119,00

Xiaomi Monitor G34i

259,00

Xiaomi TV A Pro 43'' (2026)

289,00

Xiaomi TV Max 85'' (2025)

999,00

Xiaomi TV A Pro 55'' (2026)

399,00



Vacuums

Προϊόν

Black Friday προσφορά

Xiaomi Robot Vacuum H40

239,00

Xiaomi Robot Vacuum X20 Μax

499,00

Xiaomi Robot Vacuum X20 +

379,00



Smart Products

Προϊόν

Χρώμα

Black Friday προσφορά

Xiaomi Electric Shaver S200 EU

Silver

24,90

Xiaomi Electric Shaver S200 EU

Gray

24,90

Xiaomi WiFi Range Extender N300

-

9,90

Xiaomi Smart Power Plug 2

-

9,90

Xiaomi Smart Camera C301

-

24,90

Xiaomi Outdoor Camera CW500 Dual

-

59,90

Xiaomi Outdoor Camera BW400 Pro Set

-

99,90



Οι τιμές που αναγράφονται είναι προτεινόμενες τιμές λιανική πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα σε προσφορά είναι διαθέσιμα για αγορά μέσω του www.mistore-greece.gr, τα Xiaomi Stores, καθώς και τα επίσημα σημεία πώλησης, ενώ οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.