Microdramas και AI: Η Κίνα παράγει 14.600 σειρές τον μήνα με 99,9% ποσοστό αποτυχίας!

Σύνοψη

Στην Κίνα παράγονται περίπου 14.600 microdramas τον μήνα αποκλειστικά μέσω παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, αγγίζοντας τον αριθμό των 470 νέων σειρών ημερησίως.

Τα επεισόδια διαρκούν από 2 έως 5 λεπτά, είναι προσαρμοσμένα σε κάθετη προβολή για smartphones και στοχεύουν σε μια βάση 830 εκατομμυρίων ενεργών χρηστών.

Η συγκεκριμένη αγορά σημείωσε αλματώδη ανάπτυξη, αγγίζοντας τα 9,4 δισεκατομμύρια δολάρια, με το 60% του κοινού να πληρώνει μέσω συστημάτων μικροσυναλλαγών (microtransactions).

Παρά τον τεράστιο όγκο παραγωγής, το 99,9% του περιεχομένου δεν καταφέρνει να αποκτήσει κοινό, επιβεβαιώνοντας πως η μηδενική βάση κόστους δεν μεταφράζεται αυτόματα σε προβολές.

Το επιχειρηματικό μοντέλο επεκτείνεται στην Ευρώπη και την Ελλάδα μέσω εφαρμογών όπως το ReelShort, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο κατανάλωσης ψυχαγωγίας στα κινητά τηλέφωνα.

Στην Κίνα παράγονται καθημερινά 470 σειρές (microdramas) κατασκευασμένες σχεδόν εξ ολοκλήρου από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μεταφραζόμενες σε περισσότερες από 14.600 παραγωγές μηνιαίως. Οι σειρές αυτές αποτελούνται από κάθετα βίντεο διάρκειας 2-5 λεπτών, απευθύνονται σε περισσότερους από 830 εκατομμύρια χρήστες, και συνθέτουν μια αγορά της τάξης των 9,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025.

Η βιομηχανία της ψυχαγωγίας μετατοπίζεται ταχύτατα από τις παραδοσιακές πλατφόρμες streaming προς το εξαιρετικά συμπυκνωμένο περιεχόμενο. Τα microdramas (ή duanju στην κινεζική αγορά) δεν αποτελούν μια νέα μόδα, αλλά μια δομημένη βιομηχανική πρακτική που επαναπροσδιορίζει τον όρο της δέσμευσης. Η δομή τους είναι αυστηρά σχεδιασμένη για κατανάλωση εν κινήσει, με επεισόδια που διαρκούν από 2 έως 5 λεπτά.

Η συγκεκριμένη μορφή προϋπήρχε της ευρείας έλευσης των παραγωγικών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης (Generative AI). Το 2021, τα έσοδα του τομέα στην Κίνα ανέρχονταν στα 500 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι το 2024, ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα έσοδα του εθνικού box office. Ωστόσο, η ενσωμάτωση του AI στη διαδικασία παραγωγής λειτούργησε ως ακραίος επιταχυντής. Αντί να βασίζονται σε ανθρώπινα συνεργεία, σκηνοθέτες και σεναριογράφους, οι εταιρείες παραγωγής χρησιμοποιούν μεγάλα γλωσσικά μοντέλα (LLMs) για τη συγγραφή τυποποιημένων σεναρίων και εργαλεία text-to-video, επιτυγχάνοντας ρυθμούς παραγωγής που δεν μπορούν να συγκριθούν με τα παραδοσιακά μέσα.

Η δημιουργία 470 σειρών ημερησίως απαιτεί μια γραμμή συναρμολόγησης στερημένη από κάθε έννοια ανθρώπινης καλλιτεχνικής παρέμβασης. Η AI δεν λειτουργεί επικουρικά, αλλά αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τον κύκλο ζωής του προϊόντος. Τα μοντέλα αναλύουν τις τάσεις αναζήτησης και παρακολούθησης στις πλατφόρμες σύντομων βίντεο και δημιουργούν άμεσα κείμενα που βασίζονται σε συγκεκριμένα, επιτυχημένα μοτίβα: δράματα εκδίκησης, ταξίδια στον χρόνο, ή ιστορίες γρήγορου πλουτισμού.

Στη συνέχεια, συστήματα παραγωγής βίντεο δημιουργούν τους χαρακτήρες, τα σκηνικά και τα οπτικά εφέ. Το οριακό κόστος για την παραγωγή ενός επιπλέον επεισοδίου προσεγγίζει πρακτικά το μηδέν. Αυτή η οικονομική πραγματικότητα επιτρέπει στους δημιουργούς να πλημμυρίζουν τις πλατφόρμες με περιεχόμενο, ελπίζοντας ότι ο αλγόριθμος θα επιλέξει κάποιο από αυτά για να το κάνει viral. Η λογική προσομοιάζει περισσότερο με τη διενέργεια μαζικών δοκιμών A/B testing παρά με τηλεοπτική παραγωγή.

Παρά τον ασύλληπτο όγκο παραγωγής, το συντριπτικό ποσοστό αυτών των microdramas (το 99,9%) καταλήγει στο ψηφιακό κενό. Οι αλγόριθμοι των πλατφορμών διανομής, οι οποίοι αποφασίζουν ποιες σειρές θα προβληθούν στις οθόνες των χρηστών, λειτουργούν με κριτήρια που η αμιγώς αυτοματοποιημένη παραγωγή αδυνατεί συχνά να ικανοποιήσει. Ο λόγος αφορά την απουσία της οποιαδήποτε φυσικότητας, μιας και οι AI ηθοποιοί συχνά στερούνται της απαραίτητης συναισθηματικής μικρο-έκφρασης, ενώ τα σενάρια πάσχουν από ακραία επαναληψιμότητα, οδηγώντας τον θεατή στο να προσπεράσει το βίντεο μέσα στα πρώτα τρία δευτερόλεπτα.

Η εστίαση στην ποσότητα εις βάρος της ποιότητας δημιουργεί ένα οικοσύστημα όπου ο θόρυβος υπερκαλύπτει το σήμα. Ωστόσο, για τις εταιρείες παραγωγής, αυτό το μοντέλο παραμένει βιώσιμο. Αρκεί το εναπομείναν 0,1% των σειρών να επιτύχει ευρεία αποδοχή για να αποσβέσει το ελάχιστο κόστος φιλοξενίας και παραγωγής των υπολοίπων.

Η διανομή αυτών των σειρών δεν γίνεται μέσω των κλασικών συνδρομητικών μοντέλων που γνωρίζουμε από το Netflix ή το Disney+. Οι χρήστες δεν πληρώνουν μια πάγια μηνιαία χρέωση. Αντίθετα, οι πλατφόρμες προσφέρουν δωρεάν τα πρώτα 10 ή 20 επεισόδια (διάρκειας 2 λεπτών το καθένα) για να προσελκύσουν τον θεατή. Μόλις κορυφωθεί η πλοκή, η πλατφόρμα απαιτεί τη χρήση εικονικών νομισμάτων, τα οποία ο χρήστης αγοράζει με πραγματικά χρήματα, για να ξεκλειδώσει τη συνέχεια.

Αυτό το μοντέλο, βαθιά ριζωμένο στη λογική του gaming, αποδεικνύεται εξαιρετικά κερδοφόρο. Περίπου το 60% των καταναλωτών αυτού του περιεχομένου πραγματοποιεί τέτοιου είδους μικροσυναλλαγές, μετατρέποντας τον εθισμό στο επόμενο cliffhanger σε σταθερή ροή εσόδων.

Η επέλαση των microdramas δεν περιορίζεται γεωγραφικά στην Ασία. Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις αυτής της τάσης είναι ήδη μετρήσιμες μέσω εφαρμογών όπως το ReelShort και το DramaBox. Οι Έλληνες χρήστες του TikTok και του Instagram βομβαρδίζονται καθημερινά από στοχευμένες διαφημίσεις που προωθούν κάθετες σειρές μικρού μήκους.

Το κινεζικό μοντέλο προσαρμόζεται πλήρως στα τοπικά δεδομένα, με τη μεταγλώττιση να γίνεται εξ ολοκλήρου από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και στα ελληνικά, αν και η ποιότητα της σύνθεσης φωνής διατηρεί μέχρι στιγμής μια αισθητά «μηχανική» χροιά. Όσον αφορά την τιμολογιακή πολιτική, το ξεκλείδωμα μιας πλήρους σειράς 60-80 επεισοδίων μέσω νομισμάτων της εφαρμογής μπορεί να κοστίσει στον καταναλωτή από 15 έως 25 ευρώ – ποσό που συχνά υπερβαίνει τη μηνιαία συνδρομή στις καθιερωμένες streaming πλατφόρμες.

Με τη ματιά του Techgear

Ο αριθμός των 470 AI σειρών ημερησίως δεν αποτελεί δείκτη τεχνολογικού θριάμβου, αλλά την πιο ξεκάθαρη απόδειξη της φούσκας που δημιουργείται γύρω από την αυτοματοποιημένη παραγωγή περιεχομένου. Όταν η πρόσβαση στα εργαλεία δημιουργίας εκδημοκρατίζεται σε σημείο που το οριακό κόστος μηδενίζεται, το πραγματικό προϊόν δεν είναι πλέον το βίντεο, αλλά η ίδια η προσοχή του χρήστη.

Το γεγονός ότι το 99,9% αυτών των παραγωγών αγνοείται επιβεβαιώνει κάτι ουσιαστικό: ο ανθρώπινος παράγοντας —τα λάθη, οι παύσεις, το αληθινό συναίσθημα και η πρωτοτυπία— παραμένει το μοναδικό φίλτρο ποιότητας απέναντι στον αλγοριθμικό θόρυβο.