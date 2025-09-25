Microsoft: ΑΙ για την ψηφιακή διάσωση απειλούμενων γλωσσών στην Ευρώπη

Η Microsoft ανακοινώνει το LINGUA Open Call, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία η οποία έχει σχεδιαστεί με στόχο την διατήρηση και αναβίωση ευρωπαϊκών γλωσσών και διαλέκτων με χαμηλό ψηφιακό αποτύπωμα μέσα από την αξιοποίηση των πιο καινοτόμων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η νέα πρωτοβουλία, μέρος των πρόσφατων ψηφιακών δεσμεύσεων της Microsoft για την Ευρώπη, στοχεύει να ενισχύσει την προσπάθεια ερευνητών και μη κερδοσκοπικών οργανισμών, διασφαλίζοντας τη διαδικτυακή παρουσία για περισσότερες από 200 γλώσσες και διαλέκτους που υποεκπροσωπούνται ή βρίσκονται υπό απειλή εξαφάνισης, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η Ελληνική, καθώς και μια σειρά από τοπικές ελληνικές διάλεκτοι όπως η Τσακωνική και η Ποντιακή.

Το LINGUA Open Call αναμένεται να υποστηρίξει τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με χρηματοδότηση 50.000 δολαρίων, Azure cloud για δύο χρόνια και πρόσβαση σε μακροχρόνιες συνεργασίες με το AI for Good Lab της Microsoft. Η πρωτοβουλία αναζητά προτάσεις που θα δημιουργούν ανοικτά σύνολα δεδομένων, θα αναπτύσσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για ομιλία και κείμενο, και θα συνεργάζονται ουσιαστικά με τις τοπικές γλωσσικές κοινότητες.

«Το LINGUA είναι κάτι παραπάνω από μία ευκαιρία χρηματοδότησης για τους συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενους. Είναι μία πραγματική πρόσκληση για δράση με στόχο την ευρύτερη ανάδειξη της πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομίας της Ηπείρου μας» τονίζει η Γιάννα Ανδρονοπούλου, CEO, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο LINGUA Open Call ανοίγουν αύριο, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου στον σύνδεσμο: https://webportalapp.com. Δικαίωμα συμμετοχής διατηρούν ΜΚΟ, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα που εργάζονται για γλώσσες οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως απειλούμενες. To Open Call κλείνει στις 11 Νοεμβρίου. Οι συμμετέχοντες θα ειδοποιηθούν μέχρι 11 Δεκεμβρίου και το πρόγραμμα θα έχει διετή διάρκεια, ολοκληρώνοντας τον κύκλο του τον Δεκέμβριο του 2027.

Το χάσμα μεταξύ των πιο διαδεδομένων διαδικτυακά, και όχι μόνο, γλωσσών όπως η Αγγλική, σε σχέση με τις λιγότερο ψηφιακά δημοφιλείς είναι μεγάλο και συνεχίζει να διευρύνεται. Η Ελληνική γλώσσα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές που έχουν χαμηλή ψηφιακή παρουσία, γεγονός που απειλεί όλο και περισσότερο μια σειρά από ελληνικές τοπικές διαλέκτους, όπως η Τσακωνική, η Καππαδοκική, η Ποντιακή και τα Αρβανίτικα.

Κάθε μία από τις παραπάνω από τις παραπάνω γλώσσες, αν και έχει επιβιώσει έως σήμερα, θεωρείται σοβαρά απειλούμενη καθώς η χρήση της στις νεότερες γενιές μειώνεται διαρκώς. Η πρωτοβουλία της Microsoft στοχεύει στην έμπρακτη αντιμετώπιση της άνισης εκπροσώπησης, μέσα από την αύξηση του όγκου του διαθέσιμου περιεχομένου των διαλέκτων στο διαδίκτυο. Για την εταιρεία, η διατήρηση της γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας της Ευρώπης αποτελεί βασική προτεραιότητα των δράσεων της στην ευρύτερη περιοχή, ενώ οι δράσεις της λειτουργούν με έναν συγκεκριμένο στόχο: Την ανάδειξη της τεχνητής νοημοσύνης ως μία τεχνολογία που θα ενισχύει διαρκώς την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, σεβόμενη την γλωσσική πολυφωνία που αποτελεί πυρήνα της ταυτότητας της ηπείρου.