Η Microsoft συνεχίζει να ενισχύει τη δική της γραμμή παραγωγής video games για το Xbox One, προχωρώντας στην εξαγορά των Obsidian Entertainment και inXile Entertainment, αμφότερες ισχυρά ονόματα στην κατηγορία των RPG games.

Η Obsidian Entertainment έχει γίνει γνωστή κυρίως για τα Star Wars Knights of the Old Republic II, το Pillars of Eternity και το Fallout: New Vegas, ενώ η inXile Entertaiment για τα Wasteland 2, Torment: Tides of Numenera και Bard's Tale. Οι δύο εταιρείες θα μπούν κάτω από την ομπρέλα των Microsoft Studios, αλλά θα έχουν απόλυτη ελευθερία για να επιλέγουν αυτές τα projects που θέλουν να ασχοληθούν.