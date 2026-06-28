Microsoft: Σιωπηρή παράταση υποστήριξης του Windows 10 έως τον Οκτώβριο του 2027

Σύνοψη

Η Microsoft αναθεώρησε αθόρυβα την επίσημη τεκμηρίωση της, επεκτείνοντας το πρόγραμμα Extended Security Updates (ESU) για το Windows 10 έως τις 12 Οκτωβρίου 2027.

Αφορά τους οικιακούς χρήστες (Consumers) που παραμένουν στην έκδοση 22H2 και δεν επιθυμούν ή δεν μπορούν να μεταβούν στο Windows 11 λόγω περιορισμών hardware (π.χ. απουσία TPM 2.0).

Το κόστος ανέρχεται στα 30 δολάρια εφάπαξ, ενώ προσφέρονται εντελώς δωρεάν εναλλακτικές μέσω εξαργύρωσης 1000 πόντων Microsoft Rewards ή ενεργοποίησης του συγχρονισμού ρυθμίσεων (PC Settings sync).

Στην Ελλάδα, η απόφαση αυτή δίνει πολύτιμη ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες παλαιότερα συστήματα, αποτρέποντας την πρόωρη απαξίωσή τους.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας και δεν περιλαμβάνει την προσθήκη νέων δυνατοτήτων ή βελτιώσεων στο λειτουργικό σύστημα.

Η Microsoft ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος Extended Security Updates (ESU) για το Windows 10, μεταθέτοντας την τελική ημερομηνία λήξης της υποστήριξης για τους οικιακούς χρήστες από τις 13 Οκτωβρίου 2026 στις 12 Οκτωβρίου 2027. Το κόστος της υπηρεσίας παραμένει στα 30 δολάρια, με διαθέσιμες δωρεάν επιλογές ένταξης, παρέχοντας αποκλειστικά κρίσιμα patches ασφαλείας.

Η σταδιακή μετάβαση από το Windows 10 στο Windows 11 αποδεικνύεται μια από τις πιο περίπλοκες διαδικασίες στην ιστορία της Microsoft. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας να προωθήσει το νεότερο λειτουργικό της σύστημα, ένα τεράστιο ποσοστό της παγκόσμιας βάσης χρηστών παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην προηγούμενη έκδοση. Όπως αποκαλύπτουν τα πρόσφατα δεδομένα από την επίσημη τεκμηρίωση της εταιρείας, ο τεχνολογικός κολοσσός αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τον αρχικό του σχεδιασμό για την απόσυρση του πιο επιτυχημένου σύγχρονου OS.

Η βασική ημερομηνία λήξης της δωρεάν επίσημης υποστήριξης (End of Support) του Windows 10 παραμένει η 14η Οκτωβρίου 2025, ωστόσο, η αρχική πρόβλεψη για το επί πληρωμή πρόγραμμα επέκτασης (ESU - Extended Security Updates) που κάλυπτε μόνο έναν επιπλέον χρόνο (έως τον Οκτώβριο του 2026) αποδείχθηκε ανεπαρκής. Η πρόσφατη επικαιροποίηση της ιστοσελίδας υποστήριξης της Microsoft επιβεβαιώνει πλέον ότι οι χρήστες μπορούν να εξασφαλίσουν κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας έως και τις 12 Οκτωβρίου 2027.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Windows 10 ESU για οικιακούς χρήστες

Το πρόγραμμα ESU προσφέρει αποκλειστικά κρίσιμες ενημερώσεις ασφαλείας για συστήματα που τρέχουν το Windows 10 στην έκδοση 22H2. Δεν περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά, βελτιώσεις απόδοσης ή τεχνική υποστήριξη, λειτουργώντας καθαρά ως «ασπίδα» προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και επιθέσεις zero-day.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα, οι προϋποθέσεις που ορίζει η Microsoft είναι σαφείς και αυστηρά καθορισμένες:

Απαιτούμενη Έκδοση: Το σύστημα πρέπει να διαθέτει αποκλειστικά την έκδοση Windows 10 22H2 (στις εκδόσεις Home, Professional, Pro Education, ή Workstations).

Το σύστημα πρέπει να διαθέτει αποκλειστικά την έκδοση Windows 10 22H2 (στις εκδόσεις Home, Professional, Pro Education, ή Workstations). Ενημερώσεις: Απαιτείται η εγκατάσταση της τελευταίας διαθέσιμης ενημέρωσης του λειτουργικού πριν την εγγραφή.

Απαιτείται η εγκατάσταση της τελευταίας διαθέσιμης ενημέρωσης του λειτουργικού πριν την εγγραφή. Διαχείριση Λογαριασμού: Η σύνδεση πρέπει να γίνει με λογαριασμό διαχειριστή της Microsoft, ενώ ο λογαριασμός αυτός απαγορεύεται να είναι καταχωρημένος ως παιδικός λογαριασμός

Η σύνδεση πρέπει να γίνει με λογαριασμό διαχειριστή της Microsoft, ενώ ο λογαριασμός αυτός απαγορεύεται να είναι καταχωρημένος ως παιδικός λογαριασμός Εξαιρέσεις Εμπορικής Χρήσης: Οι συσκευές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε εμπορικά σενάρια διαχείρισης, όπως λύσεις Mobile Device Management (MDM), kiosk mode ή σύνδεση σε Active Directory.

Η άδεια ESU συνδέεται απευθείας με τον κεντρικό Microsoft λογαριασμό του χρήστη και μπορεί να εφαρμοστεί σε έως και 10 διαφορετικές συσκευές (PCs), γεγονός που καθιστά το πρόγραμμα ιδανική λύση για οικογένειες ή μικρά οικιακά δίκτυα που βασίζονται εξ ολοκλήρου σε παλαιότερο hardware.

Κόστος, εναλλακτικές και η ελληνική πραγματικότητα

Η ετήσια συνδρομή στο πρόγραμμα ESU ορίζεται επισήμως στα 30 δολάρια, ωστόσο, η Microsoft παρέχει δύο επιπλέον δωρεάν μεθόδους ένταξης: την εξαργύρωση 1.000 πόντων Microsoft Rewards ή την ενεργοποίηση του συγχρονισμού ρυθμίσεων συστήματος (PC Settings Sync).

Στην ελληνική αγορά, όπου ο κύκλος ζωής των υπολογιστών είναι παραδοσιακά μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, η συγκεκριμένη εξέλιξη χαρακτηρίζεται ζωτικής σημασίας. Εκατοντάδες χιλιάδες υπολογιστές σε ελληνικά σπίτια, μικρές επιχειρήσεις και φοιτητικά γραφεία δεν διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για την ομαλή μετάβαση στο Windows 11. Το πρόβλημα δεν εστιάζεται στην καθαρή υπολογιστική ισχύ, αλλά κυρίως στην αυστηρή απαίτηση για την παρουσία του chip ασφαλείας TPM 2.0 και επεξεργαστών όγδοης γενιάς (Intel) ή νεότερων αρχιτεκτονικών (AMD Zen+).

Η δυνατότητα ένταξης στο ESU εντελώς δωρεάν, απλώς με την ενεργοποίηση του "Sync PC Settings" στον Microsoft λογαριασμό, αποτελεί μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή. Ουσιαστικά, η εταιρεία ανταλλάσσει την παροχή ασφάλειας με την ενίσχυση της δέσμευσης των χρηστών στο ευρύτερο cloud οικοσύστημά της. Εναλλακτικά, η χρήση 1.000 πόντων από το πρόγραμμα Microsoft Rewards είναι εύκολα επιτεύξιμη μέσα σε λίγες εβδομάδες καθημερινής χρήσης της μηχανής αναζήτησης Bing και του Edge browser.

Η σύγκρουση hardware: Windows 10 εναντίον Windows 11

Η παράταση της υποστήριξης του Windows 10 καταδεικνύει την αδυναμία του Windows 11 να επικρατήσει απόλυτα, κυρίως λόγω των τεχνητών περιορισμών στο hardware που απέκλεισαν εκατομμύρια απόλυτα λειτουργικά συστήματα από την αναβάθμιση.

Όπως επισημαίνεται και στις αναλύσεις της τεχνολογικής κοινότητας, το ζήτημα δεν περιορίζεται αποκλειστικά στο κόστος της αναβάθμισης ή τη διάθεση των χρηστών να εκπαιδευτούν σε ένα νέο περιβάλλον εργασίας. Συστήματα αγορασμένα το 2017 ή το 2018, τα οποία παραμένουν ταχύτατα και απολύτως αξιόπιστα για καθημερινή χρήση (web browsing, εφαρμογές γραφείου, αναπαραγωγή πολυμέσων ανάλυσης 4K), κρίθηκαν "παρωχημένα" από τις ελάχιστες απαιτήσεις του Windows 11. Αντί να οδηγηθούν αυτά τα μηχανήματα στην ανακύκλωση, δημιουργώντας έναν τεράστιο και περιβαλλοντικά επιζήμιο όγκο ηλεκτρονικών αποβλήτων, η παράταση της υποστήριξης δίνει μια απολύτως λογική διέξοδο.

Η Διαδικασία Εγγραφής Βήμα προς Βήμα

Για την ένταξη στο ESU, μόλις ολοκληρωθεί η επίσημη υποστήριξη, οι χρήστες θα κληθούν να ακολουθήσουν μια ενσωματωμένη, ασφαλή διαδικασία:

Μετάβαση στις Ρυθμίσεις > Ενημέρωση και Ασφάλεια > Windows Update (Settings > Update & Security > Windows Update). Εφόσον το σύστημα πληροί τις προϋποθέσεις, θα εμφανιστεί ένας ειδικός σύνδεσμος συμμετοχής στο ESU. Με την επιλογή του Enroll Now, το σύστημα θα απαιτήσει τη σύνδεση σε λογαριασμό Microsoft (εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί local account). Το μενού θα προσφέρει άμεσα τις τρεις επιλογές πληρωμής/ένταξης: εφάπαξ καταβολή 30$, δωρεάν κάλυψη μέσω Microsoft Rewards, ή δωρεάν ένταξη μέσω του συγχρονισμού των ρυθμίσεων συστήματος.

Ασφάλεια χωρίς νέα χαρακτηριστικά

Είναι εξαιρετικά κρίσιμο να γίνει κατανοητός ο αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ του "Standard Support" και του "Extended Security Updates". Μετά τον Οκτώβριο του 2025, η συνολική ανάπτυξη του Windows 10 τερματίζεται οριστικά. Δεν θα υπάρξουν νέες ενσωματώσεις εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (όπως το Microsoft Copilot που πλέον αποτελεί τον πυρήνα του Windows 11), δεν θα υπάρξουν αισθητικές αλλαγές στο περιβάλλον διεπαφής, ούτε βελτιώσεις στην υποστήριξη νεότερων τεχνολογιών gaming (όπως εξελιγμένα πρωτόκολλα DirectStorage).

Οι μηχανικοί του Microsoft Security Response Center (MSRC) θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στον εντοπισμό κενών ασφαλείας και στη δημιουργία αμυντικών patches έναντι στοχευμένων επιθέσεων, διασφαλίζοντας ότι η παραμονή στο Windows 10 δεν ισοδυναμεί με παράδοση των προσωπικών δεδομένων σε ψηφιακούς κινδύνους.