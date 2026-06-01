Microsoft Surface Laptop Ultra: Επίσημα το πανίσχυρο ARM-based PC με Nvidia RTX Spark

Σύνοψη

Η Microsoft ανακοίνωσε το Surface Laptop Ultra, ένα premium laptop σχεδιασμένο αποκλειστικά για δημιουργούς, AI developers και μηχανικούς.

Βασίζεται στο νέο σύστημα-σε-τσιπ (SoC) NVIDIA RTX Spark, ενσωματώνοντας 20 πυρήνες CPU αρχιτεκτονικής ARM και 6.144 πυρήνες GPU βασισμένους στη νέα αρχιτεκτονική Blackwell.

Προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις τεχνητής νοημοσύνης (1 Petaflop), ικανότητα τοπικής εκτέλεσης μοντέλων έως 120 δισεκατομμυρίων παραμέτρων και διαθέτει έως 128GB ενοποιημένης μνήμης (Unified Memory) με πλήρη υποστήριξη CUDA.

Εξοπλίζεται με οθόνη MiniLED Ultra 15 ιντσών (με φωτεινότητα 2.000 nits) και κλασικό σχεδιασμό τύπου clamshell, εγκαταλείποντας τους πειραματικούς μεντεσέδες των παλαιότερων Surface Studio.

Η κυκλοφορία του προγραμματίζεται για το φθινόπωρο του 2026.

Η Microsoft επαναπροσδιορίζει τη σειρά των premium laptops της με την επίσημη ανακοίνωση του Surface Laptop Ultra. Σχεδιασμένο για να καλύψει τις ακραίες υπολογιστικές ανάγκες των σύγχρονων επαγγελματιών (world makers, δημιουργούς περιεχομένου και προγραμματιστές AI), το νέο μοντέλο εγκαταλείπει τις παραδοσιακές λύσεις hardware. Η συσκευή χτίστηκε από το μηδέν σε άμεση συνεργασία με την NVIDIA, χρησιμοποιώντας το ολοκαίνουργιο SoC (System-on-a-Chip) NVIDIA RTX Spark, το οποίο φέρνει την αρχιτεκτονική ARM στο κορυφαίο επίπεδο των απαιτητικών workstations.

Η καινοτομία του NVIDIA RTX Spark και η ενοποιημένη μνήμη

Το βασικό πλεονέκτημα του Surface Laptop Ultra εντοπίζεται στο εσωτερικό του. Το NVIDIA RTX Spark δεν είναι απλώς άλλη μια κάρτα γραφικών, αλλά ένα ολοκληρωμένο SoC που συνδυάζει ARM επεξεργαστή και κάρτα γραφικών Blackwell. Αυτή η αρχιτεκτονική επιτρέπει στη Microsoft να εξοπλίσει το laptop με έως και 128GB ενοποιημένης μνήμης (Unified Memory).

Η δυναμική κατανομή της μνήμης εξαλείφει τα bottlenecks μεταξύ CPU και GPU, καθώς το λειτουργικό σύστημα και οι εφαρμογές έχουν άμεση πρόσβαση στο ίδιο pool μνήμης. Αυτό μεταφράζεται πρακτικά στη δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας 3D rendering, εκτέλεσης πολλαπλών workflows και τοπικού «τρεξίματος» LLMs (Large Language Models) μεγέθους έως και 120 δισεκατομμυρίων παραμέτρων, χωρίς η συσκευή να καταφεύγει στο cloud. Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει πλήρη υποστήριξη CUDA, επιτρέποντας στους AI developers να χρησιμοποιούν τα ίδια εργαλεία ανάπτυξης (όπως το PyTorch) που χρησιμοποιούν στους μεγάλους servers, απευθείας στον φορητό τους υπολογιστή.

Σχεδιασμός, οθόνη MiniLED και συνδεσιμότητα

Σε επίπεδο σχεδιασμού, η Microsoft αποφάσισε να υιοθετήσει μια εξαιρετικά λειτουργική και παραδοσιακή προσέγγιση. Το Surface Laptop Ultra εγκαταλείπει τους πολύπλοκους μεντεσέδες και τις αποσπώμενες οθόνες που χαρακτήριζαν το Surface Book και το Surface Laptop Studio. Πρόκειται για ένα καθαρόαιμο clamshell laptop, που διατηρεί το βάρος του κάτω από τα 2 κιλά, κατατάσσοντάς το στον άμεσο ανταγωνισμό των 16ιντσων MacBook Pro. Θα κυκλοφορήσει σε δύο αυστηρά επαγγελματικά χρώματα: μαύρο και σκούρο ασημί.

Η οθόνη του αποτελεί ένα από τα εντυπωσιακότερα χαρακτηριστικά του, καθότι η Microsoft επέλεξε ένα panel τεχνολογίας MiniLED Ultra 15 ιντσών, το οποίο μπορεί να αγγίξει μέγιστη φωτεινότητα 2.000 nits κατά την προβολή HDR περιεχομένου. Η συγκεκριμένη επιλογή απευθύνεται ξεκάθαρα σε colorists, video editors και φωτογράφους που απαιτούν απόλυτη χρωματική ακρίβεια και τεράστιο δυναμικό εύρος.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, η συσκευή διαθέτει όλα όσα χρειάζεται ένας δημιουργός: θύρες USB-A και USB-C, έξοδο HDMI και υποδοχή για κάρτες μνήμης SD πλήρους μεγέθους. Επιπλέον, στο κάτω μέρος της επιφάνειας εργασίας φιλοξενείται το μεγαλύτερο trackpad που έχει τοποθετήσει ποτέ η εταιρεία σε συσκευή Surface. Τέλος, παρά την τεράστια υπολογιστική ισχύ, η αποδοτικότητα της αρχιτεκτονικής ARM εξασφαλίζει, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, μπαταρία που διαρκεί όλη την ημέρα.

Πότε κυκλοφορεί το Surface Laptop Ultra;

Η κυκλοφορία του Microsoft Surface Laptop Ultra, μαζί με την ευρύτερη σειρά υπολογιστών που θα ενσωματώνουν τη νέα πλατφόρμα NVIDIA RTX Spark (από κατασκευαστές όπως η ASUS, η Dell και η HP), έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2026.