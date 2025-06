Midnight Murder Club: Νέο trailer και ημερομηνία κυκλοφορίας

Ήρθε η ώρα να γεμίσεις το περίστροφό σου και φορτίσεις τον φακό σου, καθώς η έπαυλη σε περιμένει! Το Midnight Murder Club λαμβάνει μία νέα ενημέρωση που προσθέτει ένα νέο επίπεδο χαοτικής δράσης στο hide-seek-and-shoot party game μεταξύ φίλων. Επιπλέον, η Early Access περίοδος ολοκληρώνεται στις 14 Αυγούστου 2025, οπότε και το παιχνίδι κυκλοφορεί επίσημα σε PlayStation 5 και PC!

Επίσης, από σήμερα, οι hosts του Midnight Murder Club μπορούν να χρησιμοποιούν ένα νέο σετ στη λειτουργία “Wildcards” του παιχνιδιού, προσθέτοντας αρκετούς νέους απρόβλεπτους τρόπους για να σταματήσουν τους φίλους τους!

Η τελευταία ενημέρωση εισάγει τα παρακάτω νέα Wildcards:

Flameskull : Οδήγησε αυτόν τον φλεγόμενο πύραυλο μέσα στην έπαυλη μέχρι να καταλήξει σε μια έκρηξη φλόγας.

Falling Chandelier : Στήσε μια παγίδα στην έπαυλη, ρίχνοντας τον πολυέλαιο στα κεφάλια ανυποψίαστων επισκεπτών του club που βρίσκονται κάτω.

All in the Chamber : Ρίξε όλες τις σφαίρες ταυτόχρονα, μετατρέποντας το περίστροφό σου σε ένα shotgun.

Shrink Shot : Αν σε πετύχει σφαίρα, ο χαρακτήρας σου μικραίνει!

Gift from the Grave : Μετά τον θάνατό σου, κάνε respawn με ένα δώρο που σου δίνει πλεονέκτημα.

Knives Only : Το όπλο σου είναι άσφαιρο. Μόνο τα παιχνίδια και τα μαχαίρια μπορούν να σκοτώσουν!

Growing Glow Trails : Κάθε kill μεγαλώνει το φωτεινό σου ίχνος, κάνοντάς σε πιο εύκολο στόχο.

Pinged to Death : Τα kills προκαλούν pings στην έπαυλη, αποκαλύπτοντας τις τοποθεσίες των παικτών.

Party Room : Ένα τυχαίο δωμάτιο της έπαυλης αποκτά disco ball και μουσική. Ιδανικό για shootout!

Sound Blast Jazz Club: Δώσε jazz ύφος στους πυροβολισμούς σου, αντικαθιστώντας τους με μουσικά όργανα.

Στο Midnight Murder Club, έως και έξι φίλοι μπορούν να κυνηγήσουν ο ένας τον άλλον στα απόλυτα σκοτεινά δωμάτια της μυστηριώδους έπαυλης Wormwood. Εξοπλισμένοι μόνο με ένα περίστροφο και έναν φακό, θα ψάξουν στις σκιές για κάθε ίχνος φωτός και κάθε θόρυβο, καθώς καταδιώκουν το θήραμά τους. Η ένταση μεταφράζεται σε ξεκαρδιστικές στιγμές, καθώς φίλοι –και εχθροί– ανακαλύπτουν πόσο δύσκολο είναι να κινηθείς και να πυροβολήσεις μέσα στο απόλυτο σκοτάδι! Το Midnight Murder Club διαθέτει πέντε συναρπαστικά modes, συμπεριλαμβανομένων των Free for All, Thief in the Night, Team Deathmatch, Head Hunters και Wildcards, το καθένα με τις δικές του μοναδικές προκλήσεις.