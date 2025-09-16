Μικρή κρυογενική συσκευή μειώνει τη θερμότητα των κβαντικών υπολογιστών κατά 10.000 φορές

Η πορεία των κβαντικών υπολογιστών προς την εμπορική αξιοποίηση συναντά πολλά τεχνικά εμπόδια, με σημαντικότερο την υπερβολική παραγωγή θερμότητας. Μια καναδική startup, η Qubic, φαίνεται να βρήκε μια λύση που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα, δημιουργώντας μια μικροσκοπική κρυογονική συσκευή που μειώνει τις εκπομπές θερμότητας έως και 10.000 φορές. Αν όλα πάνε σύμφωνα με τα σχέδια της εταιρείας, η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να βγει στην αγορά ήδη από το 2026.

Το πρόβλημα της θερμότητας στους κβαντικούς υπολογιστές

Οι περισσότεροι κβαντικοί υπολογιστές λειτουργούν σε συνθήκες κοντά στο απόλυτο μηδέν, στους -273,15 βαθμούς Κελσίου, χρησιμοποιώντας πολύπλοκο και ενεργοβόρο εξοπλισμό ψύξης. Αυτό είναι απαραίτητο για να διατηρούνται σταθερά τα qubits, οι βασικές μονάδες επεξεργασίας ενός κβαντικού συστήματος, που είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στις περιβαλλοντικές διακυμάνσεις.

Για να είναι δυνατόν να μετρηθούν τα εξαιρετικά αδύναμα σήματα που εκπέμπουν τα qubits σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, χρησιμοποιούνται κρυογονικοί ενισχυτές. Ωστόσο, οι σημερινοί ενισχυτές παράγουν θερμότητα, δημιουργώντας έναν φαύλο κύκλο: όσο περισσότερη θερμότητα παράγεται, τόσο πιο ισχυρά και δαπανηρά πρέπει να είναι τα συστήματα ψύξης. Το αποτέλεσμα είναι κβαντικοί υπολογιστές ογκώδεις, δαπανηροί και δύσκολα κλιμακούμενοι.

Η λύση της Qubic

Η Qubic Technologies ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε έναν νέο κρυογονικό ενισχυτή τύπου traveling-wave parametric amplifier (TWPA), κατασκευασμένο από «κβαντικά υλικά» που δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμα. Η καινοτομία αυτή μειώνει σχεδόν στο μηδέν την παραγωγή θερμότητας, προσφέροντας απόδοση 10.000 φορές καλύτερη σε σχέση με τις υπάρχουσες τεχνολογίες.

Ο Jérôme Bourassa, CEO και συνιδρυτής της Qubic, δήλωσε ότι το έργο αυτό αφαιρεί ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την πρακτική αξιοποίηση των κβαντικών υπολογιστών. Όπως τόνισε, η βιομηχανία κάνει γρήγορα βήματα, αλλά παραμένει αντιμέτωπη με κρίσιμες τεχνικές προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν ώστε να δούμε κβαντικούς υπολογιστές μεγάλης κλίμακας με πραγματική χρησιμότητα.

Νέα γενιά κβαντικών τεχνολογιών

Η προσπάθεια της Qubic δεν είναι μεμονωμένη. Σε όλο τον κόσμο, ερευνητικές ομάδες και εταιρείες αναζητούν τρόπους να μειώσουν τα εμπόδια της κβαντικής τεχνολογίας.

Μία από τις βασικές κατευθύνσεις είναι η ανάπτυξη μεθόδων διόρθωσης σφαλμάτων (Quantum Error Correction - QEC), ώστε να μειωθούν τα ποσοστά λαθών στα qubits και να γίνουν πιο αξιόπιστα. Παράλληλα, πειράματα σε νέες τεχνολογίες ψύξης, όπως αυτόνομες «κβαντικές ψυκτικές μηχανές» ή μικροτσίπ ελέγχου που λειτουργούν σε κρυογενικές θερμοκρασίες, δείχνουν υποσχέσεις για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Άλλες ομάδες πηγαίνουν ακόμα πιο πέρα, αναπτύσσοντας qubits που βασίζονται σε φωτόνια, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασία δωματίου, καταργώντας έτσι την ανάγκη για περίπλοκα συστήματα ψύξης. Ακόμα πιο ριζοσπαστική είναι η προσέγγιση του ETH Zürich, που σχεδίασε ένα πλήρως μηχανικό qubit, ξεφεύγοντας από τις παραδοσιακές μεθόδους σχεδιασμού.

Τι σημαίνει αυτό για το μέλλον

Η λύση της Qubic έρχεται να συμπληρώσει αυτό το πλέγμα προσπαθειών. Ένας ενισχυτής που δεν παράγει σχεδόν καθόλου θερμότητα σημαίνει μικρότερες ανάγκες ψύξης, χαμηλότερο κόστος λειτουργίας και μεγαλύτερη ευκολία στην κλιμάκωση. Αν η συσκευή καταφέρει να αποδείξει την αποτελεσματικότητά της και σε βιομηχανική κλίμακα, θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο βήμα για την εμπορική ωρίμανση της κβαντικής τεχνολογίας.

Η εταιρεία προγραμματίζει να λανσάρει το προϊόν της το 2026, επιδιώκοντας να ανοίξει τον δρόμο για πιο πρακτικούς και οικονομικά βιώσιμους κβαντικούς υπολογιστές.

