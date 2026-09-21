moto G77 Review: Τιμιότατο με όμορφη κατασκευή και προσιτή τιμή

Ακόμη ένα smartphone της Motorola πέρασε από τα χέρια μου για τις ανάγκες αυτού του review, και η αλήθεια είναι ότι κρατούσα μικρό καλάθι για το συγκεκριμένο μοντέλο. Παρόλα αυτά, όταν έπιασα για πρώτη φορά το moto G77 στη χαρακτηριστική πράσινη απόχρωση Shaded Spruce με την επένδυση από οικολογικό δέρμα, η πρώτη αίσθηση που αποκόμισα είναι πως η εταιρεία έκανε μεγάλη προσπάθεια για να προσφέρει μια συσκευή που δείχνει και αγγίζει την κατηγορία των premium smartphones, παρά την προσιτή της τιμή.

Η δοκιμή της έκδοσης με τα 8GB μνήμης RAM και τα 256GB αποθηκευτικού χώρου διήρκεσε αρκετές ημέρες για τις ανάγκες αυτού του review. Όλο αυτό το διάστημα, χρησιμοποίησα το moto G77 για επικοινωνία, παραγωγικότητα, φωτογράφιση και ψυχαγωγία, ανακαλύπτοντας σταδιακά τόσο τα εντυπωσιακά του χαρίσματα όσο και τα σημεία στα οποία η Motorola αναγκάστηκε να κάνει σημαντικές παραχωρήσεις.

Σχεδιασμός - Κατασκευή

Το σώμα του moto G77 ξεχωρίζει αμέσως στην κατηγορία του χάρη στο εξαιρετικά λεπτό προφίλ των 7,3mm και το ιδιαίτερα χαμηλό βάρος των 182gr, στοιχεία που καθιστούν τη χρήση με το ένα χέρι απροσδόκητα ξεκούραστη ακόμα και μετά από πολλές ώρες συνεχόμενου κρατήματος. Η πίσω πλευρά, ντυμένη με συνθετικό δέρμα εγκεκριμένο από την Pantone σε μια βαθιά, κομψή πράσινη απόχρωση, προσφέρει εκπληκτική πρόσφυση στην παλάμη, εξαλείφοντας σχεδόν την ανάγκη για προστατευτική θήκη και αποφεύγοντας οριστικά τις ενοχλητικές δακτυλιές που ταλανίζουν τις πλαστικές ή γυάλινες επιφάνειες των ανταγωνιστών.

Παρά το γεγονός ότι το περιμετρικό πλαίσιο παραμένει κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό, η συναρμογή είναι υποδειγματική, ενώ η πιστοποίηση IP64 εξασφαλίζει αντοχή απέναντι σε σταγόνες βροχής και σκόνη, συνοδευόμενη μάλιστα από τη στρατιωτική πιστοποίηση MIL-STD-810H που προσφέρει μια επιπλέον σιγουριά απέναντι σε τυχαίες πτώσεις και καθημερινές καταπονήσεις.

Οθόνη

Το σημείο όπου το moto G77 ξεπερνά κάθε προσδοκία είναι αναμφίβολα η εντυπωσιακή οθόνη AMOLED 6,78’’, η οποία προστατεύεται από την ανθεκτική επικάλυψη Corning Gorilla Glass 7i. Με ανάλυση SuperHD στα 1272 x 2772 pixels και πυκνότητα 450 ppi, η προβολή περιεχομένου είναι εξαιρετικά καθαρή, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης των 120Hz χαρίζει μια απόλυτα ομαλή εμπειρία κατά την πλοήγηση στα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο.

Η ονομαστική μέγιστη φωτεινότητα φτάνει τα 5000 nits σε τοπικό επίπεδο HDR, αλλά γενικότερα η οθόνη παραμένει απόλυτα ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από τον πιο έντονο μεσημεριανό ήλιο, προσφέροντας παράλληλα βαθιά μαύρα και πλούσια, πιστά χρώματα που αναδεικνύουν στο έπακρο τις ταινίες και τις φωτογραφίες. Ωστόσο, οφείλω να επισημάνω μια τεχνική ιδιοτροπία που ενδέχεται να κουράσει τους πιο ευαίσθητους χρήστες, καθώς η τεχνολογία αυξομείωσης της φωτεινότητας PWM λειτουργεί σε σχετικά χαμηλή συχνότητα κοντά στα 100Hz σε χαμηλά επίπεδα φωτισμού, κάτι που μπορεί να προκαλέσει οπτική κόπωση μετά από παρατεταμένη χρήση στο σκοτάδι.

Hardware - Απόδοση

Η Motorola έχει εξοπλίσει το moto G77 με τον επεξεργαστή MediaTek Dimensity 6400, μια απόφαση που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση της τιμής σε χαμηλά επίπεδα, αλλά ταυτόχρονα θέτει σαφή όρια στις δυνατότητες της συσκευής. Η οκταπύρηνη αυτή αρχιτεκτονική των 6 nm, σε συνδυασμό με τα 8GB μνήμης RAM και τα 256GB εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου UFS 2.1, ανταποκρίνεται με άνεση στις καθημερινές απαιτήσεις όπως η περιήγηση στις εφαρμογές επικοινωνίας, η αναπαραγωγή βίντεο high definition και το ελαφρύ multitasking.

Όταν όμως η πίεση αυξηθεί με απαιτητικά mobile games ή ταχεία εναλλαγή μεταξύ πολλών βαριών εφαρμογών, η κάρτα γραφικών Mali-G57 MC2 δείχνει τα σημάδια της κόπωσής της, εμφανίζοντας περιστασιακές μικροκαθυστερήσεις και επιβραδύνσεις που θυμίζουν ότι πρόκειται για ένα chipset εισαγωγικού χαρακτήρα. Η έλλειψη δυνατότητας επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου μέσω κάρτας microSD αντισταθμίζεται μεν από τα επαρκή 256GB της βασικής έκδοσης, αλλά παραμένει ένας περιορισμός για όσους συνηθίζουν να αποθηκεύουν τεράστιους όγκους αρχείων τοπικά.

Στον τομέα του ήχου, τα στερεοφωνικά ηχεία με υποστήριξη Dolby Atmos προσφέρουν δυνατό, καθαρό και γεμάτο ήχο με ικανοποιητικό βάθος (για την κατηγορία) για την αναπαραγωγή μουσικής και παρακολούθηση βίντεο, αν και στις πολύ υψηλές εντάσεις παρατηρείται μια ελαφρά επικράτηση των υψηλών συχνοτήτων. Ο αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων είναι τοποθετημένος κάτω από την οθόνη και, παρότι βρίσκεται αρκετά χαμηλά στο μπροστινό πάνελ απαιτώντας μια μικρή περίοδο προσαρμογής της ανατομίας του αντίχειρα, αποδεικνύεται ταχύτατος και εξαιρετικά ακριβής στην καθημερινή αναγνώριση.

Παρά το εντυπωσιακά λεπτό σώμα, η Motorola κατάφερε να ενσωματώσει στο moto G77 μια μπαταρία χωρητικότητας 5200 mAh, η οποία σε συνδυασμό με την ενεργειακά αποδοτική οθόνη και τον χαμηλής κατανάλωσης επεξεργαστή προσφέρει κορυφαία αυτονομία στην καθημερινή χρήση. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, η συσκευή έβγαζε με άνεση μια ολόκληρη ημέρα έντονης χρήσης με πάνω από επτά ώρες ενεργής οθόνης, ενώ με πιο λελογισμένη χρήση μπορεί εύκολα να αγγίξει τις δύο ημέρες λειτουργίας χωρίς την ανάγκη αναζήτησης πρίζας.

Στον τομέα της επαναφόρτισης, η υποστήριξη της τεχνολογίας TurboPower στα 30W κρίνεται απλά επαρκής για τα δεδομένα της κατηγορίας, καθώς απαιτεί περίπου 70 έως 80 λεπτά για μια πλήρη φόρτιση, μια επίδοση που δεν εντυπωσιάζει αλλά προσφέρει ασφάλεια και μακροζωία στη χημική σύσταση της μπαταρίας.

Λογισμικό

Το moto G77 έρχεται εφοδιασμένο με το νεότερο λειτουργικό σύστημα Android 16, ενσωματώνοντας το ελαφρύ και καθαρό περιβάλλον My UX της Motorola που προσφέρει τη γνώριμη, σχεδόν εργοστασιακή αίσθηση του Android εμπλουτισμένη με τις ιδιαίτερες χειρονομίες της εταιρείας, όπως το διπλό τίναγμα για την ενεργοποίηση του φακού. Η εταιρεία υπόσχεται τρεις μεγάλες αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος και τέσσερα χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας, εξασφαλίζοντας ότι η συσκευή θα παραμείνει επίκαιρη και ασφαλής σε βάθος χρόνου.

Κάμερες

Στο camera module ξεχωρίζει ο κύριος αισθητήρας 108MP με διάφραγμα f/1.7 και οπτική σταθεροποίηση εικόνας, ο οποίος υποστηρίζεται από έναν δευτερεύοντα υπερευρυγώνιο φακό 8 MP με αυτόματη εστίαση.

Σε συνθήκες καλού φωτισμού κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο κύριος αισθητήρας παράγει ικανοποιητικές φωτογραφίες με υψηλή ευκρίνεια, φυσική χρωματική απόδοση και σχετικά καλό δυναμικό εύρος, ενώ το ψηφιακό ζουμ 3x μέσω crop του αισθητήρα προσφέρει αρκετά καθαρές λήψεις χωρίς αισθητή απώλεια ποιότητας.

Τα πράγματα αλλάζουν, όμως, όταν ο φωτισμός μειώνεται, καθώς το Night Mode δίνει μάχη για να διατηρήσει τις λεπτομέρειες, εισάγοντας ορατό θόρυβο στις σκοτεινές περιοχές και εμφανίζοντας τάσεις για αντανακλάσεις του φακού όταν υπάρχουν ισχυρές τεχνητές πηγές φωτός.

Ο υπερευρυγώνιος φακός των 8MP προσφέρει χρήσιμες ευρείες λήψεις, αλλά η ανάλυση του υστερεί σε λεπτομέρεια σε σύγκριση με τον βασικό αισθητήρα, ενώ η εμπρόσθια κάμερα των 32MP προσφέρει καθαρές και περιγραφικές φωτογραφίες self-portrait για τα κοινωνικά δίκτυα.

Ο μεγαλύτερος, πάντως, φωτογραφικός συμβιβασμός εντοπίζεται στο βίντεο, καθώς ο επεξεργαστής περιορίζει την καταγραφή στην ανάλυση 1440p στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, στερώντας από τη συσκευή τη δυνατότητα εγγραφής 4K βίντεο.

Photo Gallery

Επίλογος

Ανακεφαλαιώνοντας, το moto G77 είναι ένα smartphone που κάνει μια ξεκάθαρη και θαρραλέα δήλωση εστιάζοντας πρωτίστως στην αισθητική, την εργονομία και την οπτική απόλαυση. Στα ξεκάθαρα προτερήματα του βάζουμε την οθόνη AMOLED, τον πανέμορφο σχεδιασμό με το πράσινο οικολογικό δέρμα, τη στιβαρή κατασκευή, τη μεγάλη αυτονομία και την πολύ τίμια κύρια κάμερα 108MP κατά τη διάρκεια της ημέρας. Με δεδομένη την κατηγορία καταναλωτών στην οποία απευθύνεται, είναι μια από τις πιο συμπαθητικές προτάσεις της αγοράς για όποιον αναζητά μια κομψή και αξιόπιστη συσκευή για την καθημερινότητα του.