Lenovo & Motorola Qira: Το AI οικοσύστημα επεκτείνεται σε όλη τη γκάμα συσκευών

Σύνοψη

Το σύστημα προσωπικής τεχνητής νοημοσύνης Lenovo & Motorola Qira επεκτείνεται σε περισσότερες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων υπολογιστών Lenovo με 16GB RAM.

Επιλεγμένα smartphones της Motorola, όπως οι σειρές edge, signature και razr, θα λάβουν το Motorola Qira μέσω της αναβάθμισης στο Android 17.

Το ολοκαίνουργιο έξυπνο ρολόι moto watch ultra γίνεται το πρώτο wearable που ενσωματώνει το Qira, επιτρέποντας φωνητικές εντολές και διαχείριση ειδοποιήσεων από τον καρπό.

Νέες συνεργασίες με εταιρείες όπως η Workato και το Notion επιτρέπουν τη διασύνδεση του συστήματος με εφαρμογές όπως το Gmail, το Slack, το Google Calendar και το Outlook Calendar.

Η αρχιτεκτονική του Qira παραμένει προσανατολισμένη στην ιδιωτικότητα, λειτουργώντας κατά προτεραιότητα τοπικά (on-device) και διατηρώντας τα δεδομένα του χρήστη κρυπτογραφημένα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης Lenovo Innovation World κατά τη διάρκεια της έκθεσης IFA 2026, οι Lenovo και Motorola παρουσίασαν το επόμενο στάδιο εξέλιξης της πλατφόρμας προσωπικής τεχνητής νοημοσύνης Lenovo & Motorola Qira. Έχοντας κάνει την πρώτη της εμφάνιση νωρίτερα μέσα στο έτος, η εμπειρία που προσφέρει το συγκεκριμένο σύστημα διευρύνεται προκειμένου να αγκαλιάσει έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό συσκευών, εφαρμογών και γεωγραφικών αγορών.

Από την αρχική κυκλοφορία του, η Lenovo έχει ενσωματώσει το Qira σε περισσότερες από 80 υποστηριζόμενες διαμορφώσεις PC που καλύπτουν τόσο το εμπορικό όσο και το καταναλωτικό κομμάτι, ενώ ταυτόχρονα το σύστημα έχει κάνει την εμφάνισή του σε επιλεγμένα tablets και smartphones της Motorola. Επί του παρόντος υποστηρίζονται έξι γλώσσες επικοινωνίας, με την υπόσχεση προσθήκης περισσότερων γλωσσών στο προσεχές μέλλον, επιτρέποντας στους χρήστες να αλληλεπιδρούν με τη συσκευή τους με τον πιο φυσικό τρόπο.

Διευρυμένη υποστήριξη σε PC, smartphones και wearables

Η κεντρική φιλοσοφία γύρω από τον σχεδιασμό του Lenovo & Motorola Qira εστιάζει στην καθημερινή μετακίνηση και εναλλαγή των χρηστών μεταξύ διαφορετικών ψηφιακών συσκευών. Πλέον, η υποστήριξη του συστήματος διευρύνεται εντυπωσιακά, περιλαμβάνοντας συμβατούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές Lenovo που διαθέτουν 16GB μνήμης RAM, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο την απαίτηση για αποκλειστικά κορυφαίες διαμορφώσεις με τεράστια ποσά μνήμης. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή Lenovo Qira απευθείας από την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ οι μελλοντικές συσκευές θα διαθέτουν το λογισμικό προεγκατεστημένο.

Στον τομέα των smartphones, η πλατφόρμα αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε επιλεγμένες συσκευές της Motorola, τη στιγμή που αυτές θα αρχίσουν να δέχονται την αναβάθμιση στο επερχόμενο λειτουργικό σύστημα Android 17. Smartphones που ανήκουν στις σειρές edge, signature και razr, τα οποία ήδη διαθέτουν το σύστημα moto ai, θα γνωρίσουν μια νέα γενιά έξυπνων λειτουργιών μέσω της ενσωμάτωσης του Motorola Qira.

Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η ανακοίνωση της συνεργασίας με το ολοκαίνουργιο έξυπνο ρολόι moto watch ultra, το οποίο καθίσταται επίσημα το πρώτο wearable που προσφέρει υποστήριξη για το οικοσύστημα Qira. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να σηκώνουν τον καρπό τους και, χρησιμοποιώντας τη φωνητική εντολή "Hey Qira", να υποβάλλουν γενικές ερωτήσεις ή να λαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, αντλώντας δεδομένα από ολόκληρη τη βάση γνώσεων των συνδεδεμένων συσκευών τους.

Συνεργασίες που ενισχύουν την παραγωγικότητα

Η μετάβαση από την απλή πρόθεση στην ουσιαστική δράση συχνά προϋποθέτει την πολύπλοκη αναζήτηση δεδομένων μέσα από μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εφαρμογές ημερολογίων και εργαλεία ομαδικής συνεργασίας. Θέλοντας να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, η Lenovo προχώρησε σε μια στρατηγική συνεργασία με την πλατφόρμα Workato, επιτρέποντας στο Lenovo & Motorola Qira να συνδέεται άμεσα με δημοφιλείς καθημερινές εφαρμογές.

Ανάμεσα στις υπηρεσίες που υποστηρίζονται πλέον περιλαμβάνονται το Gmail, το Google Calendar, το Google Contacts, το Slack, καθώς και οι εφαρμογές Outlook Mail και Outlook Calendar. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη λειτουργία Catch Me Up προκειμένου να ενημερωθούν άμεσα για αλλαγές σε συμβάντα ημερολογίου ή σημαντικά μηνύματα, αναλαμβάνοντας δράση απευθείας από την ενιαία διεπαφή του Qira, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξουν ανεξάρτητες εφαρμογές.

Ακόμη, η Lenovo ανακοίνωσε τη διεύρυνση της συνεργασίας της με τις πλατφόρμες Notion και Perplexity. Οι κάτοχοι των συσκευών θα μπορούν να συνδέσουν τον λογαριασμό τους στο Notion απευθείας με το περιβάλλον του Qira, ώστε να επεξεργάζονται και να αντλούν κρίσιμες πληροφορίες από τα προσωπικά ή επαγγελματικά τους projects. Ταυτόχρονα, η βαθύτερη ενσωμάτωση με το Perplexity θα επιτρέψει τη διεξαγωγή εξαιρετικά προηγμένων ερευνών, παρέχοντας συχνά και πλούσιες οπτικές αναφορές που διευκολύνουν την επίτευξη των στόχων του χρήστη.

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των υπευθύνων, η ιδιωτικότητα, η ασφάλεια και ο απόλυτος έλεγχος από τον χρήστη αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία έχει χτιστεί το σύστημα Lenovo & Motorola Qira. Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί μια υβριδική, "local-first" αρχιτεκτονική, δίνοντας αυστηρή προτεραιότητα στην τοπική επεξεργασία δεδομένων απευθείας πάνω στη συσκευή.

Όλες οι πληροφορίες που προστίθενται στην προσωπική βάση γνώσεων του εκάστοτε χρήστη αποθηκεύονται τοπικά σε κρυπτογραφημένη μορφή, ενώ στις περιπτώσεις που απαιτείται επεξεργασία μέσω cloud, αποστέλλεται αποκλειστικά το αίτημα και το ελάχιστο απαραίτητο πλαίσιο πληροφοριών μέσω εξαιρετικά ασφαλών συνδέσεων.