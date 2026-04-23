Mozilla: Κλείσιμο 271 κενών ασφαλείας στον Firefox με χρήση AI της Anthropic

Σύνοψη

Η Mozilla αξιοποίησε το μεγάλο γλωσσικό μοντέλο Claude της Anthropic για τον έλεγχο του πηγαίου κώδικα του Firefox.

Εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν επιτυχώς 271 ευπάθειες (vulnerabilities), συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων σφαλμάτων μνήμης.

Η διαδικασία αναδεικνύει την υπεροχή της Τεχνητής Νοημοσύνης έναντι των παραδοσιακών εργαλείων στατικού ελέγχου (fuzzing).

Οι χρήστες στην Ελλάδα και παγκοσμίως προστατεύονται πλέον αυτόματα από πιθανές επιθέσεις zero-day μέσω των τακτικών αναβαθμίσεων του browser.

Η Mozilla ανακοίνωσε την επιτυχή διόρθωση 271 ευπαθειών στον δημοφιλή browser Firefox, ένα επίτευγμα που κατέστη δυνατό αποκλειστικά μέσω της συνεργασίας της με την Anthropic και της χρήσης του προηγμένου μοντέλου AI, Claude. Η εξέλιξη αυτή επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ομάδες ασφαλείας προσεγγίζουν τον έλεγχο τεράστιων βάσεων κώδικα, μετατοπίζοντας το βάρος από την αντίδραση (patching μετά την ανακάλυψη) στην πρόληψη.

Η Mozilla ενσωμάτωσε το γλωσσικό μοντέλο Claude της Anthropic στη διαδικασία ελέγχου κώδικα, δημιουργώντας ένα προηγμένο και εξειδικευμένο εργαλείο ανάλυσης. Το σύστημα εξέτασε εκατομμύρια γραμμές κώδικα σε C++ και Rust, εντοπίζοντας 271 κρυμμένες ευπάθειες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών zero-days. Η διόρθωσή τους πραγματοποιήθηκε άμεσα, θωρακίζοντας τον browser πριν την εκμετάλλευσή τους από κακόβουλους παράγοντες.

Η υπέρβαση των παραδοσιακών μεθόδων Fuzzing

Για δεκαετίες, η βιομηχανία λογισμικού βασιζόταν σε μεθόδους όπως το "fuzzing" (η αυτοματοποιημένη εισαγωγή τυχαίων και μη έγκυρων δεδομένων σε ένα πρόγραμμα) και η στατική ανάλυση κώδικα για την ανεύρεση σφαλμάτων. Αν και αυτές οι τεχνικές παραμένουν θεμελιώδεις, παρουσιάζουν εγγενείς περιορισμούς όταν έρχονται αντιμέτωπες με εξαιρετικά περίπλοκες αρχιτεκτονικές λογισμικού, όπως αυτή ενός σύγχρονου web browser. Ο Firefox, με τον τεράστιο όγκο κώδικα γραμμένο τόσο στην παλαιότερη C++ όσο και στη νεότερη, ασφαλέστερη ως προς τη διαχείριση μνήμης, Rust, απαιτεί βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου εκτέλεσης.

Εδώ ακριβώς επενέβη το μοντέλο της Anthropic. Τα LLMs (Large Language Models) όπως το Claude έχουν τη δυνατότητα να κατανοούν το σημασιολογικό πλαίσιο του κώδικα. Δεν αναζητούν απλώς γνωστές υπογραφές σφαλμάτων, αλλά αντιλαμβάνονται τη ροή της λογικής, εντοπίζοντας λογικά σφάλματα και προβλήματα διαχείρισης μνήμης που τα παραδοσιακά συστήματα προσπερνούν. Η ικανότητα του Claude να λειτουργεί ως ένας "ακούραστος ερευνητής ασφαλείας" επιτάχυνε δραματικά τον κύκλο εντοπισμού και επιδιόρθωσης.

Ο κρίσιμος ρόλος της C++ και η μετάβαση στη Rust

Ένα μεγάλο μέρος των ευπαθειών που μαστίζουν τα σύγχρονα προγράμματα περιήγησης σχετίζεται με τη διαχείριση της μνήμης. Η γλώσσα προγραμματισμού C++, αν και εξαιρετικά γρήγορη, δεν παρέχει ενσωματωμένες δικλείδες ασφαλείας έναντι σφαλμάτων μνήμης. Η Mozilla έχει πρωτοστατήσει στην ανάπτυξη και υιοθέτηση της Rust, μιας γλώσσας που αποτρέπει τέτοιου είδους σφάλματα από τον σχεδιασμό της. Ωστόσο, η πλήρης αντικατάσταση εκατομμυρίων γραμμών παλαιού κώδικα C++ απαιτεί τεράστιο χρόνο. Το σύστημα AI που αναπτύχθηκε με βάση το Claude λειτούργησε ως μια κρίσιμη γέφυρα, σαρώνοντας τον υπάρχοντα κώδικα C++ για να εντοπίσει κρίσιμα σφάλματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιθέσεις εκτέλεσης αυθαίρετου κώδικα (RCE - Remote Code Execution).

Οικονομία πόρων και ταχύτητα αντίδρασης

Ο μηχανισμός που υλοποίησε η ομάδα ασφαλείας της Mozilla δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους αναλυτές. Αντιθέτως, λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Αντί να αναλώνουν εκατοντάδες εργατοώρες σε χειροκίνητο έλεγχο κώδικα, οι μηχανικοί της Mozilla τροφοδοτούν την AI με συγκεκριμένα μοτίβα ελέγχου. Το Claude εξετάζει τον κώδικα, εντοπίζει τα ύποπτα τμήματα και τα παρουσιάζει στους προγραμματιστές με λεπτομερή αιτιολόγηση για την πιθανή ευπάθεια. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση διασφαλίζει τον μηδενισμό των ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων και επιτρέπει στην ομάδα να εστιάσει αποκλειστικά στη δημιουργία των απαιτούμενων patches. Η αναλογία ταχύτητας είναι εντυπωσιακή: ευπάθειες που ενδεχομένως να παρέμεναν κρυφές για μήνες ή χρόνια, διορθώθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες.

Για τον τελικό καταναλωτή και τις επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται σε άμεση και διαφανή αύξηση της ασφάλειας. Οι χρήστες δεν απαιτείται να προβούν σε καμία πολύπλοκη ρύθμιση. Τα 271 κενά ασφαλείας έχουν ήδη κλείσει μέσα από τις σιωπηρές, αυτόματες ενημερώσεις του Firefox.