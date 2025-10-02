Μπλοκάροντας μια πρωτεΐνη, το ανοσοποιητικό γίνεται «υπερόπλο» κατά του καρκίνου

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη φέρνει πιο κοντά μια νέα γενιά θεραπειών που αξιοποιούν τις ίδιες τις άμυνες του οργανισμού για να αντιμετωπίσουν τον καρκίνο. Ερευνητές από το Hebrew University of Jerusalem και συνεργαζόμενα ιδρύματα βρήκαν ότι μπλοκάροντας μια πρωτεΐνη, γνωστή ως Ant2, μπορούν να «ξαναπρογραμματίσουν» τον τρόπο με τον οποίο τα Τ κύτταρα – οι βασικοί στρατιώτες του ανοσοποιητικού – παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: τα κύτταρα γίνονται ταχύτερα, πιο ανθεκτικά και πιο αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση όγκων.

Ενέργεια με διαφορετικό τρόπο

Τα Τ κύτταρα είναι από τα σημαντικότερα όπλα του ανοσοποιητικού συστήματος, όμως συχνά εξαντλούνται όταν βρίσκονται αντιμέτωπα με καρκινικούς όγκους που καταφέρνουν να τα αποδυναμώσουν. Η ομάδα με επικεφαλής τον υποψήφιο διδάκτορα Omri Yosef και τον καθηγητή Michael Berger ανακάλυψε ότι η αναστολή της Ant2 οδηγεί σε πλήρη αναδιάταξη του μεταβολισμού τους. Με απλά λόγια, αλλάζει ο «κινητήρας» που τους δίνει δύναμη.

Όπως εξηγεί ο Prof. Berger,

Όταν μπλοκάραμε την Ant2, παρατηρήσαμε μια συνολική μεταστροφή στον τρόπο που τα Τ κύτταρα παράγουν και χρησιμοποιούν ενέργεια. Αυτή η μεταβολική επανεκκίνηση τα έκανε πιο αποτελεσματικά στον εντοπισμό και στην εξόντωση καρκινικών κυττάρων.

Το μυστικό κρύβεται στα μιτοχόνδρια

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, εστιάζει στα μιτοχόνδρια, τα «εργοστάσια ενέργειας» κάθε κυττάρου. Οι ερευνητές, παρεμβαίνοντας σε συγκεκριμένα μονοπάτια παραγωγής ενέργειας, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια νέα «εκδοχή» των Τ κυττάρων, με αυξημένη αντοχή και μεγαλύτερη διάρκεια δράσης.

Τα τροποποιημένα κύτταρα έδειξαν ικανότητα να πολλαπλασιάζονται ταχύτερα, να στοχεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα καρκινικά κύτταρα και να διατηρούνται ενεργά για περισσότερο χρόνο. Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, αφού ένα από τα μεγάλα προβλήματα των σημερινών ανοσοθεραπειών είναι ότι τα κύτταρα συχνά κουράζονται πριν ολοκληρώσουν την αποστολή τους.

Από το εργαστήριο στην κλινική πράξη

Το πιο ελπιδοφόρο σημείο της έρευνας είναι ότι ο επαναπρογραμματισμός δεν απαιτεί απαραίτητα γενετικές τροποποιήσεις. Μπορεί να επιτευχθεί και με φάρμακα, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για πιο εύκολη μετάβαση σε κλινικές εφαρμογές. Αν αυτό επιβεβαιωθεί και σε δοκιμές με ασθενείς, θα μπορούσε να προκύψει μια νέα κατηγορία θεραπειών που θα ενισχύουν φυσικά το ανοσοποιητικό αντί να το αντικαθιστούν με εξωτερικούς παράγοντες.

Μια νέα εποχή στην ανοσοθεραπεία

Η ανακάλυψη αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση της ογκολογίας: την αξιοποίηση της τεχνολογίας όχι μόνο για να κατευθύνει το ανοσοποιητικό, αλλά και για να αναβαθμίσει τον εσωτερικό του μηχανισμό. Η λογική είναι απλή αλλά ισχυρή: αν ενισχύσουμε τα κύτταρα με περισσότερη «ενεργειακή αντοχή», θα μπορέσουν να πολεμήσουν καλύτερα τον καρκίνο.

Όπως τονίζει ο καθηγητής Berger,

Η εργασία αυτή δείχνει πόσο βαθιά συνδεδεμένοι είναι ο μεταβολισμός και η ανοσία. Αν μάθουμε να ελέγχουμε την πηγή ενέργειας των ανοσοκυττάρων, μπορούμε να ανοίξουμε τον δρόμο για πιο φυσικές αλλά και πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Η προοπτική για το μέλλον

Αν και απαιτούνται περαιτέρω μελέτες και κλινικές δοκιμές, η προοπτική είναι ενθαρρυντική. Η δυνατότητα να «ξαναφορτίζουμε» το ανοσοποιητικό με έναν τόσο στοχευμένο τρόπο θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στη μάχη κατά του καρκίνου. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές θεραπείες, όπως η χημειοθεραπεία ή η ακτινοβολία που πλήττουν και υγιή κύτταρα, αυτή η προσέγγιση βασίζεται στην αξιοποίηση των ίδιων των αμυντικών μηχανισμών του οργανισμού, με ελάχιστες παρενέργειες.

Η επιστημονική κοινότητα βλέπει την ανακάλυψη αυτή ως μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας να μετατραπεί ο καρκίνος από ανίκητη ασθένεια σε ελεγχόμενη πάθηση. Αν τελικά η μπλοκάρισμα της Ant2 αποδειχθεί αποτελεσματικό και σε κλινικό επίπεδο, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.

