MWC 2026: Η TCL παρουσιάζει την πρώτη anti-glare AMOLED οθόνη

Σύνοψη

Η TCL ανακοίνωσε στο Mobile World Congress (MWC) 2026 την ενσωμάτωση της τεχνολογίας NXTPAPER σε οθόνες AMOLED.

Πρόκειται για την πρώτη εφαρμογή τεχνολογίας anti-glare σε AMOLED πάνελ στην αγορά των smartphones.

Η νέα τεχνολογία προσφέρει κυκλική πόλωση φωτός (CPL) που προσεγγίζει το 90% του φυσικού φωτός.

Το επιβλαβές μπλε φως μειώνεται επιπλέον κατά 15%, φτάνοντας σε επίπεδα έως και 2,9%.

Οι οθόνες διαθέτουν μέγιστη φωτεινότητα 3200 nits, ρυθμό ανανέωσης 120Hz και χρωματική ακρίβεια ΔE<1.

Η TCL επαναπροσδιορίζει τις mobile οθόνες: Η τεχνολογία NXTPAPER έρχεται στα AMOLED πάνελ

Στο πλαίσιο του Mobile World Congress (MWC) 2026, η TCL προχώρησε σε μια σημαντική ανακοίνωση για τον τομέα των mobile οθονών. Η εταιρεία παρουσίασε την επόμενη γενιά της αποκλειστικής τεχνολογίας προστασίας των ματιών NXTPAPER, η οποία πλέον ενσωματώνεται για πρώτη φορά σε οθόνες τεχνολογίας AMOLED. Η συγκεκριμένη εξέλιξη γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην υψηλή ποιότητα εικόνας και την οπτική άνεση.

Τι είναι η νέα τεχνολογία NXTPAPER σε AMOLED;

Η νέα γενιά NXTPAPER συνδυάζει τα πλούσια γραφικά και την υψηλή φωτεινότητα των AMOLED πάνελ με την κορυφαία προστασία ματιών. Η τεχνολογία ενσωματώνει κυκλική πόλωση φωτός 90%, μειώνει το μπλε φως στο 2,9% και αποτελεί την πρώτη anti-glare AMOLED εφαρμογή στη βιομηχανία των smartphones, προσφέροντας 3200 nits φωτεινότητας.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πόλωση Φωτός: Τεχνολογία Circular Polarized Light (CPL) στο 90%.

Τεχνολογία Circular Polarized Light (CPL) στο 90%. Μπλε Φως: Μείωση έως και 2,9% (κατά 15% σε σχέση με το NXTPAPER 4.0).

Μείωση έως και 2,9% (κατά 15% σε σχέση με το NXTPAPER 4.0). Φωτεινότητα: Μέγιστη φωτεινότητα 3200 nits για εξωτερικούς χώρους.

Μέγιστη φωτεινότητα 3200 nits για εξωτερικούς χώρους. Ρυθμός Ανανέωσης: 120Hz για ομαλή πλοήγηση.

120Hz για ομαλή πλοήγηση. Χρώμα: Ακρίβεια ΔE<1 και 100% κάλυψη γκάμας P3.

Πολυδιάστατη βελτιστοποίηση για την υγεία των ματιών

Η βασική αρχή της τεχνολογίας NXTPAPER είναι η δημιουργία οθονών που προσεγγίζουν τα χαρακτηριστικά του φυσικού φωτός. Σύμφωνα με τον Jefferson Li, General Manager της TCL Mobile Phone, η συνεχής αύξηση του χρόνου χρήσης των οθονών καθιστά την κούραση των ματιών ένα έντονο φαινόμενο, απαιτώντας λύσεις που θέτουν την υγεία των ματιών ως προτεραιότητα.

Σε επίπεδο hardware, η τεχνολογία Circular Polarized Light (CPL) αναβαθμίστηκε σημαντικά, αυξάνοντας το ποσοστό πόλωσης από το 57% στο 90% σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Παράλληλα, το επιβλαβές μπλε φως έχει περιοριστεί στο 2,9%. Το σύστημα "circadian screen comfort" αναλαμβάνει να προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα και τη θερμοκρασία του χρώματος ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιπλέον, για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η λειτουργία "dim-light eye protection" επιτρέπει τη μείωση της φωτεινότητας έως και στο 1 nit, περιορίζοντας την οπτική επιβάρυνση τη νύχτα.

Η πρώτη anti-glare AMOLED οθόνη

Ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά άλματα της νέας γενιάς NXTPAPER είναι η εφαρμογή τεχνολογίας anti-glare (AG) σε οθόνη AMOLED, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στην αγορά των smartphones. Η οπτική κόπωση εξαρτάται τόσο από την εκπομπή του φωτός όσο και από τις αντανακλάσεις του περιβάλλοντος.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία nano-matrix lithography, η TCL κατάφερε να περιορίσει τις ανακλάσεις και το θάμπωμα (glare) από το εξωτερικό φως. Αυτή η τεχνολογία hardware συμπληρώνεται από τη λειτουργία adaptive reading, η οποία προσαρμόζει το χρώμα του φόντου στις συνθήκες φωτισμού, διατηρώντας την εμπειρία θέασης άνετη. Αυτές οι προσθήκες δημιουργούν μια εμπειρία που θυμίζει την άνεση του πραγματικού χαρτιού, καθιστώντας την οθόνη ιδανική για κατανάλωση περιεχομένου μεγάλης διάρκειας.

Κορυφαία ποιότητα εικόνας χωρίς συμβιβασμούς

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας NXTPAPER δεν επηρεάζει αρνητικά τις επιδόσεις του AMOLED πάνελ. Η οθόνη διατηρεί επαγγελματικού επιπέδου χρωματική ακρίβεια με ΔE<1 και προσφέρει 100% κάλυψη της χρωματικής γκάμας P3, καθιστώντας την αξιόπιστη για φωτογράφους και λάτρεις του κινηματογράφου. Με μέγιστη φωτεινότητα στα 3200 nits, η συσκευή είναι πλήρως λειτουργική ακόμη και κάτω από έντονη ηλιοφάνεια, ενώ ο ρυθμός ανανέωσης των 120Hz εγγυάται ομαλή κύλιση.

Το τεχνολογικό υπόβαθρο της TCL CSOT

Η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας βασίζεται στο ολοκληρωμένο οικοσύστημα της TCL και την τεχνογνωσία της TCL CSOT (China Star Optoelectronics Technology). Η TCL CSOT επενδύει συνεχώς σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς, όπως Mini LED, Micro LED, OLED και Inkjet Printing OLED.

Η δυναμική της εταιρείας στον χώρο των οθονών επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα της Omdia για το 2024, όπου η TCL κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως (Global TOP 1) στις αποστολές Mini LED TV, Google TV και τηλεοράσεων 85 ιντσών και άνω. Η τεχνογνωσία από τις μεγάλες οθόνες μεταφέρεται πλέον στις mobile συσκευές, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ενσωμάτωση της τεχνολογίας NXTPAPER στα AMOLED πάνελ.

Με τη ματιά του Techgear

Η κίνηση της TCL να φέρει την τεχνολογία NXTPAPER σε AMOLED πάνελ απαντά σε ένα πραγματικό πρόβλημα της σύγχρονης ψηφιακής καθημερινότητας: την καταπόνηση των ματιών από την πολύωρη χρήση. Ιστορικά, οι χρήστες έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στα ζωντανά χρώματα μιας AMOLED και σε "ξεκούραστες", αλλά λιγότερο εντυπωσιακές, οθόνες.

Η εφαρμογή τεχνολογίας anti-glare απευθείας σε AMOLED και η ικανότητα λειτουργίας στο 1 nit για νυχτερινή χρήση, προσφέρουν ουσιαστική αξία. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να δοκιμάσουμε πώς αυτή η θεωρητική "άνεση χαρτιού" μεταφράζεται στην πράξη, ιδιαίτερα υπό το έντονο μεσογειακό φως της Ελλάδας, αξιολογώντας αν τα 3200 nits παραμένουν πλήρως αντιθαμβωτικά.