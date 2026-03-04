Η Agentic AI στην παγκόσμια παραγωγή: Το νέο βιομηχανικό σχέδιο της Samsung

Σύνοψη

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε τη στρατηγική της για τη μετάβαση όλων των παραγωγικών δραστηριοτήτων της σε «AI-Driven Factories» μέχρι το έτος 2030.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα ενσωματωθεί πλήρως σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, περιλαμβάνοντας τα υλικά, τα logistics, την παραγωγή, τον ποιοτικό έλεγχο και την τελική αποστολή.

Κεντρικό ρόλο στον μετασχηματισμό διαδραματίζει η «Agentic AI», μια τεχνολογία ικανή για αυτόνομη λήψη αποφάσεων που παρουσιάστηκε αρχικά στη σειρά Galaxy S26.

Η εταιρεία θα αναπτύξει προσομοιώσεις βασισμένες σε «ψηφιακά δίδυμα» (digital twins) σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες.

Προβλέπεται η σταδιακή εισαγωγή ανθρωπόμορφων και εξειδικευμένων ρομποτικών συστημάτων (Operating, Logistics, Assembly Robots) στις γραμμές παραγωγής.

Το σχέδιο της Samsung για τα AI-Driven Factories έως το 2030

Η βιομηχανική παραγωγή εισέρχεται σε μια φάση ριζικού ανασχεδιασμού, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει πλέον ενεργό, εκτελεστικό ρόλο. Η Samsung επιβεβαίωσε την πρόθεση της να αναδιαμορφώσει πλήρως τις βιομηχανικές της υποδομές, ανακοινώνοντας τη στρατηγική μετάβασης της παγκόσμιας παραγωγής της σε «AI-Driven Factories» έως το 2030. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία στοχεύει στην πλήρη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της παραγωγής, δημιουργώντας ένα αυτόνομο περιβάλλον παραγωγής επόμενης γενιάς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που μοιράστηκε μαζί μας η Samsung Electronics Hellas, το πεδίο εφαρμογής των νέων τεχνολογιών θα είναι καθολικό, καλύπτοντας από την προμήθεια των υλικών και τα logistics, έως την κυρίως παραγωγή, τον αυστηρό ποιοτικό έλεγχο και την τελική αποστολή των προϊόντων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής αυτοματοποίησης, εισάγοντας τη δυνατότητα των μηχανών να κατανοούν το περιβάλλον τους και να προσαρμόζονται δυναμικά σε αυτό.

Ψηφιακά δίδυμα και AI Agents στον ποιοτικό έλεγχο

Η Samsung θα αναπτύξει προσομοιώσεις βασισμένες σε «ψηφιακά δίδυμα» (digital twins) σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες της. Παράλληλα, θα ενσωματώσει εξειδικευμένους AI agents με αποκλειστική εστίαση στον ποιοτικό έλεγχο, την παραγωγή και τα logistics, επιδιώκοντας την αναβάθμιση των προτύπων ποιότητας μέσω ανάλυσης δεδομένων.

Η αρχιτεκτονική του νέου βιομηχανικού μοντέλου της Samsung βασίζεται έντονα στη χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Στο πλαίσιο της μετάβασης, η Samsung θα υλοποιήσει προσομοιώσεις βασισμένες σε «ψηφιακά δίδυμα» σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες της. Η χρήση των digital twins επιτρέπει τη δημιουργία ενός ακριβούς ψηφιακού αντιγράφου των φυσικών εγκαταστάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα για δοκιμές και βελτιστοποιήσεις χωρίς να διακόπτεται η φυσική ροή της παραγωγής.

Επιπρόσθετα, η εταιρεία αναπτύσσει εξειδικευμένους AI agents οι οποίοι θα έχουν ως αποκλειστική εστίαση τον ποιοτικό έλεγχο, την παραγωγή και τα logistics. Ενισχύοντας την ανάλυση βάσει δεδομένων και την προ-επαλήθευση μέσω αυτών των πρακτόρων, η εταιρεία επιδιώκει να αναβαθμίσει τα πρότυπα ποιότητας, τη λειτουργική αποδοτικότητα και την παραγωγικότητα στο παγκόσμιο δίκτυο εργοστασίων της. Οι ειδικά σχεδιασμένοι αυτοί AI agents θα βελτιστοποιούν τις ροές παραγωγής, τη συντήρηση βάσει πρόβλεψης, τις εργασίες επισκευών, καθώς και τον συντονισμό των logistics.

Η τεχνολογία Agentic AI: Από το Galaxy S26 στη βιομηχανία

Η μετάβαση αυτή δεν θα ήταν εφικτή χωρίς ισχυρά θεμέλια λογισμικού. Στο επίκεντρο αυτού του μετασχηματισμού βρίσκεται η «Agentic AI», μια τεχνολογία που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη σειρά Galaxy S26. Η συγκεκριμένη υλοποίηση τεχνητής νοημοσύνης είναι ικανή να σχεδιάζει, να εκτελεί και να βελτιστοποιεί αποφάσεις αυτόνομα, με κύριο στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων επιδιώξεων.

Η στρατηγική απόφαση της εταιρείας αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. Αξιοποιώντας τις προηγμένες AI δυνατότητες που ανέπτυξε στον κλάδο των κινητών συσκευών, η Samsung επεκτείνει πλέον την τεχνογνωσία της στην παραγωγή, δημιουργώντας μια ισχυρή βάση για αυτονομία στο πεδίο.

Ρομποτικά συστήματα και περιβαλλοντική ασφάλεια

Το hardware ακολουθεί τις επιταγές του software. Για την επιτάχυνση της μετάβασης από την αυτοματοποίηση στην προηγμένη αυτονομία, η Samsung ανακοίνωσε πως εισάγει σταδιακά ανθρωπόμορφα και εξειδικευμένα ρομποτικά συστήματα στις γραμμές παραγωγής της. Αυτός ο στόλος ρομπότ κατηγοριοποιείται ως εξής:

Operating Robots: Προορίζονται για εργασίες γραμμής και τη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Προορίζονται για εργασίες γραμμής και τη διαχείριση εγκαταστάσεων. Logistics Robots: Αναλαμβάνουν τον αυτόνομο χειρισμό και την εσωτερική μεταφορά υλικών.

Αναλαμβάνουν τον αυτόνομο χειρισμό και την εσωτερική μεταφορά υλικών. Assembly Robots: Έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για εργασίες συναρμολόγησης που απαιτούν υψηλή ακρίβεια.

Η φυσική ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί επίσης βασικό πυλώνα του σχεδίου. Η Samsung θα επεκτείνει την ενσωμάτωση της τεχνολογίας AI στις διαδικασίες Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας (EHS). Σε περιβάλλοντα υποδομών όπου η ανθρώπινη πρόσβαση είναι περιορισμένη ή κρίνεται ως επικίνδυνη, η εταιρεία θα αναπτύξει περαιτέρω ρομπότ περιβαλλοντικής ασφάλειας. Αυτές οι μονάδες θα διαθέτουν ενσωματωμένη διασύνδεση digital twin και είναι σχεδιασμένες να παρακολουθούν συστηματικά τις συνθήκες, να εντοπίζουν πιθανούς κινδύνους και να μετριάζουν προληπτικά τους κινδύνους επί τόπου. Μέσω αυτών των συστημάτων προληπτικής ανίχνευσης και αυτοματοποιημένης πρόληψης, η εταιρεία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας στον χώρο εργασίας παγκοσμίως.

Ο YoungSoo Lee, Executive Vice President και Head of Global Technology Research στη Samsung Electronics, αποτύπωσε τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής δηλώνοντας: «Η επόμενη φάση της καινοτομίας στην παραγωγή βρίσκεται στη δημιουργία αυτόνομου περιβάλλοντος, όπου η τεχνητή νοημοσύνη κατανοεί το πλαίσιο εργασιών σε πραγματικό χρόνο και εκτελεί ανεξάρτητα τις βέλτιστες αποφάσεις». Παράλληλα, τόνισε τη δέσμευση της εταιρείας να ηγηθεί του μετασχηματισμού προς την παγκόσμια παραγωγική καινοτομία με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η τεχνολογική κατεύθυνση ενισχύεται συνολικά από το οικοσύστημα SmartThings της εταιρείας και την ευρύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλο το χαρτοφυλάκιό της.

Με τη ματιά του Techgear

Η ανακοίνωση της Samsung αποτελεί ίσως το πιο ξεκάθαρο δείγμα μετάβασης από τη θεωρία του "Industry 4.0" στην πράξη. Η απόφαση να χρησιμοποιηθεί η Agentic AI –τεχνολογία που δοκιμάστηκε σε καταναλωτικό επίπεδο με τη σειρά Galaxy S26– ως βάση για τη διαχείριση παγκόσμιων εργοστασίων αποδεικνύει την ωρίμανση των αλγορίθμων λήψης αποφάσεων.

Το ενδιαφέρον στοιχείο εδώ δεν είναι απλώς η προσθήκη περισσότερων ρομπότ (ακόμα και ανθρωπόμορφων) στις γραμμές παραγωγής, αλλά η εφαρμογή ψηφιακών διδύμων που επιτρέπουν στην AI να "τρέχει" χιλιάδες σενάρια αποτυχίας (pre-validation) πριν καν αυτά συμβούν στον φυσικό χώρο.

Για την αγορά, αυτό μεταφράζεται μελλοντικά σε δραστική μείωση του κόστους παραγωγής και εξάλειψη των καθυστερήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, θέτει ένα υψηλό τεχνολογικό στάνταρ που ανταγωνιστές σε παγκόσμιο επίπεδο θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν με γοργούς ρυθμούς.