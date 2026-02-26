Πώς το Gemini αναλαμβάνει παραγγελίες και κρατήσεις μέσω third-party εφαρμογών

Σύνοψη



Η Google παρουσίασε στο Galaxy Unpacked 2026 την "agentic" αναβάθμιση του Gemini για το λειτουργικό σύστημα Android.

Η AI μπορεί πλέον να εκτελεί αυτόνομα πολύπλοκες εργασίες (multi-step tasks) κάνοντας χρήση third-party εφαρμογών, όπως πλατφόρμες διανομής φαγητού και υπηρεσίες μετακίνησης.

Η διαδικασία εκτελείται αθόρυβα στο παρασκήνιο, εντός ενός ασφαλούς "εικονικού παραθύρου" (virtual window), επιτρέποντας στον χρήστη να συνεχίσει τη χρήση της συσκευής του απρόσκοπτα.

Ο χρήστης διατηρεί τον πλήρη έλεγχο μέσω ζωντανών ειδοποιήσεων, έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την πρόοδο, να παρέμβει χειροκίνητα ή να ακυρώσει την ενέργεια.

Η λειτουργία ξεκινά ως beta δοκιμή αποκλειστικά για τα νέα Samsung Galaxy S26 και Google Pixel 10, με αρχική διαθεσιμότητα σε ΗΠΑ και Νότια Κορέα.

Η εξέλιξη των ψηφιακών βοηθών στα smartphones ξεπερνά το στάδιο της απλής δημιουργίας κειμένου ή εικόνας. Κατά τη διάρκεια του Galaxy Unpacked, η Google ανακοίνωσε επίσημα τη μετάβαση του Gemini από ένα παραδοσιακό γλωσσικό μοντέλο (LLM) σε ένα ευφυές, "agentic" σύστημα για το οικοσύστημα του Android. Η νέα αυτή αρχιτεκτονική επιτρέπει στην τεχνητή νοημοσύνη όχι απλώς να απαντά σε ερωτήματα, αλλά να αναλαμβάνει πρακτική δράση, χειριζόμενη εγκατεστημένες εφαρμογές τρίτων (third-party apps) για την εκτέλεση καθημερινών, πολύπλοκων διεργασιών.

Η μετάβαση του Gemini στην Agentic εποχή

Το Gemini στο Android αναβαθμίζεται σε agentic AI, αποκτώντας την ικανότητα να εκτελεί αυτόνομα multi-step εργασίες μέσα σε third-party εφαρμογές, όπως παραγγελίες φαγητού και κρατήσεις διαδρομών. Η λειτουργία ενεργοποιείται μέσω του power button, εκτελείται στο παρασκήνιο μέσω ενός ασφαλούς εικονικού παραθύρου και διατίθεται αρχικά σε beta μορφή για τις σειρές Galaxy S26 και Pixel 10.

Η διαδικασία αλληλεπίδρασης έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την ταχύτητα. Ο χρήστης αρκεί να κρατήσει πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης της συσκευής και να δώσει μια φυσική εντολή της μορφής «Κλείσε μου μια διαδρομή για το σπίτι» ή «Παράγγειλε το συνηθισμένο μου γεύμα». Το σύστημα αναλαμβάνει να μεταφράσει την πρόθεση του χρήστη σε μια σειρά από διαδοχικά βήματα εντός της αντίστοιχης εφαρμογής (όπως το DoorDash, το Instacart ή εφαρμογές ridesharing), παρακάμπτοντας την ανάγκη για πολλαπλά taps, αναζήτηση και περιήγηση στα μενού από πλευράς του κατόχου της συσκευής.

Η αρχιτεκτονική του εικονικού παραθύρου (Virtual Window)

Η σημαντικότερη τεχνολογική καινοτομία της νέας λειτουργίας εντοπίζεται στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών. Μέχρι σήμερα, οι απόπειρες αυτοματοποίησης στο Android απαιτούσαν συχνά την κατάληψη της οθόνης, με το λογισμικό να προσομοιώνει τα πατήματα του χρήστη σε πραγματικό χρόνο. Το agentic Gemini λειτουργεί εντελώς διαφορετικά.

Όταν δίνεται μια εντολή, το Gemini ανοίγει την απαιτούμενη εφαρμογή μέσα σε ένα απομονωμένο, "εικονικό παράθυρο" (virtual window) το οποίο λειτουργεί αυστηρά στο παρασκήνιο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η κεντρική οθόνη της συσκευής παραμένει ελεύθερη. Ο χρήστης μπορεί να συνεχίσει να διαβάζει τα email του, να παρακολουθεί ένα βίντεο στο YouTube ή να πλοηγείται στα κοινωνικά δίκτυα, όσο το Gemini αναλαμβάνει την προσθήκη προϊόντων στο ψηφιακό καλάθι και την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Τα κύρια τεχνικά πλεονεκτήματα αυτής της προσέγγισης είναι τα εξής:

Απρόσκοπτο Multitasking: Μηδενική διακοπή της τρέχουσας ροής εργασίας του χρήστη.

Μηδενική διακοπή της τρέχουσας ροής εργασίας του χρήστη. Βελτιστοποίηση Πόρων: Η εκτέλεση στο virtual window είναι παραμετροποιημένη ώστε να μην εξαντλεί την επεξεργαστική ισχύ ή τη μνήμη RAM των νέων chipsets (όπως ο Snapdragon 8 Elite Gen 5).

Η εκτέλεση στο virtual window είναι παραμετροποιημένη ώστε να μην εξαντλεί την επεξεργαστική ισχύ ή τη μνήμη RAM των νέων chipsets (όπως ο Snapdragon 8 Elite Gen 5). Περιορισμένη Πρόσβαση: Η AI έχει "ορατότητα" και δικαιώματα αλληλεπίδρασης αποκλειστικά και μόνο με τη συγκεκριμένη εφαρμογή που απαιτείται για την εργασία, χωρίς καμία δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων από το υπόλοιπο λειτουργικό σύστημα.

Ασφάλεια, διαφάνεια και διαχείριση από τον χρήστη

Η ανάθεση αγορών και κρατήσεων σε ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης εγείρει προφανή ζητήματα εμπιστοσύνης, ειδικά όταν εμπλέκονται οικονομικές συναλλαγές. Η Google έχει δομήσει το σύστημα με τρεις βασικούς πυλώνες ασφαλείας.

Πρώτον , οι αυτοματισμοί ξεκινούν αυστηρά με ρητή εντολή του χρήστη και τερματίζονται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η εργασία. Δεν υφίσταται συνεχής, αυθαίρετη παρακολούθηση των εφαρμογών.

, οι αυτοματισμοί ξεκινούν αυστηρά με ρητή εντολή του χρήστη και τερματίζονται αυτόματα μόλις ολοκληρωθεί η εργασία. Δεν υφίσταται συνεχής, αυθαίρετη παρακολούθηση των εφαρμογών. Δεύτερον , η διαφάνεια εξασφαλίζεται μέσω ενός συστήματος ζωντανών ειδοποιήσεων. Το λειτουργικό σύστημα προβάλλει συνεχή ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία.

, η διαφάνεια εξασφαλίζεται μέσω ενός συστήματος ζωντανών ειδοποιήσεων. Το λειτουργικό σύστημα προβάλλει συνεχή ενημέρωση για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία. Τρίτον, ο έλεγχος παραμένει στα χέρια του ανθρώπου. Εάν ο χρήστης διαπιστώσει κάποιο λάθος ή αλλάξει γνώμη, μπορεί πατώντας στην ειδοποίηση να "πηδήξει" απευθείας μέσα στο εικονικό παράθυρο της εφαρμογής, να ακυρώσει την ενέργεια του Gemini ή να αναλάβει χειροκίνητα την ολοκλήρωσή της.

Υποστηριζόμενες συσκευές και περιορισμοί

Η υλοποίηση υποστηρίζεται αποκλειστικά από τις συσκευές της σειράς Google Pixel 10 (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων Pro) και τη νέα σειρά Samsung Galaxy S26. Η αυστηρή αυτή επιλογή υπαγορεύεται από τις αυξημένες απαιτήσεις των on-device AI μοντέλων και την ανάγκη για εξειδικευμένους νευρωνικούς επεξεργαστές (NPUs).

Στην παρούσα beta μορφή, το agentic Gemini περιορίζεται σε επιλεγμένες εφαρμογές κατηγοριών food, grocery και rideshare, ενώ γεωγραφικά είναι διαθέσιμο μόνο στους χρήστες των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας.

Με τη ματιά του Techgear

Η μετάβαση από το Generative AI στο Agentic AI συνιστά το σημαντικότερο εξελικτικό βήμα για το οικοσύστημα του Android τα τελευταία χρόνια. Η Google επιχειρεί να κλείσει το "χάσμα εκτέλεσης" — την απόσταση δηλαδή μεταξύ της παροχής μιας πληροφορίας και της πρακτικής αξιοποίησής της.

Ωστόσο, για την ελληνική αγορά, η είδηση αυτή δημιουργεί ερωτήματα προσαρμογής. Όταν η λειτουργία περάσει τα ευρωπαϊκά σύνορα, η επιτυχία της θα κριθεί από την προθυμία και την τεχνική ετοιμότητα των εγχώριων παικτών. Πλατφόρμες όπως το efood, η Wolt ή η FreeNow θα κληθούν να διασφαλίσουν ότι το UI τους είναι πλήρως "αναγνώσιμο" από τον πράκτορα της Google.

Η πραγματική αξία (και η υποκειμενική "ακαταστασία" της καθημερινής χρήσης) θα φανεί στα δύσκολα σενάρια: Πώς αντιδρά το Gemini όταν το αγαπημένο σας εστιατόριο είναι προσωρινά κλειστό; Αναγνωρίζει σωστά τις δυναμικές χρεώσεις στο ridesharing ώστε να σας ειδοποιήσει πριν δεσμεύσει χρήματα;

Η απρόσκοπτη λειτουργία στο παρασκήνιο είναι εντυπωσιακή σε τεχνολογικό επίπεδο, όμως η εδραίωση της εμπιστοσύνης του χρήστη θα απαιτήσει απολύτως αλάνθαστη εκτέλεση σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς εκπλήξεις στις τραπεζικές χρεώσεις.