Samsung Galaxy S26 Series: Όλα όσα θέλεις να γνωρίζεις από την επίσημη παρουσίαση

Σύνοψη

Η Samsung ανακοίνωσε επίσημα τη νέα σειρά smartphones Galaxy S26, σχεδιασμένη για να απλοποιεί τις καθημερινές εργασίες μέσω προηγμένων AI λειτουργιών.

Το κορυφαίο μοντέλο, Galaxy S26 Ultra, ενσωματώνει τον ειδικά σχεδιασμένο επεξεργαστή Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform για Galaxy.

Το Galaxy S26 Ultra εισάγει την πρώτη ενσωματωμένη Privacy Display σε smartphone για ιδιωτικότητα σε επίπεδο pixel.

Οι προπαραγγελίες στην Ελλάδα ξεκινούν στις 25 Φεβρουαρίου 2026, προσφέροντας αναβάθμιση αποθηκευτικού χώρου χωρίς επιπλέον κόστος.

Η επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας στην ελληνική αγορά έχει οριστεί για τις 11 Μαρτίου 2026.

Η Samsung αποκάλυψε τη νέα γενιά των ναυαρχίδων της, τη σειρά Galaxy S26. Η τρίτη γενιά AI smartphones της εταιρείας εστιάζει στη διαισθητική αλληλεπίδραση και την απρόσκοπτη εκτέλεση καθημερινών εργασιών. Η σειρά Galaxy S26 διαχειρίζεται σύνθετες λειτουργίες στο παρασκήνιο, επιτρέποντας στους χρήστες να επικεντρώνονται στο τελικό αποτέλεσμα.

Ποια είναι τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της σειράς Samsung Galaxy S26;

Η σειρά Samsung Galaxy S26 αποτελείται από τα μοντέλα S26, S26+ και S26 Ultra. Το Galaxy S26 Ultra διαθέτει οθόνη 6.9 ιντσών QHD+, κάμερα 200MP και τον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 για Galaxy. Τα Galaxy S26 και S26+ εξοπλίζονται με οθόνες 6.3 και 6.7 ιντσών αντίστοιχα και μπαταρίες 4.300 mAh και 4.900 mAh.

Ανάλυση Επιδόσεων Galaxy S26 Ultra

Το hardware του Galaxy S26 Ultra έχει σχεδιαστεί για κορυφαίες επιδόσεις.

Επεξεργαστής: Ενσωματώνει το Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform για Galaxy.

Ενσωματώνει το Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform για Galaxy. CPU & NPU: Προσφέρει έως και 19% αύξηση στην απόδοση της CPU και 39% βελτίωση στην απόδοση της NPU σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο.

Προσφέρει έως και 19% αύξηση στην απόδοση της CPU και 39% βελτίωση στην απόδοση της NPU σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο. Γραφικά (GPU): Η απόδοση της GPU είναι αυξημένη έως και 24%.

Η απόδοση της GPU είναι αυξημένη έως και 24%. Διαχείριση Θερμότητας: Εισάγει έναν ανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης (Vapor Chamber) για αποτελεσματική διάχυση της θερμότητας κατά το gaming και τη λήψη βίντεο.

Εισάγει έναν ανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης (Vapor Chamber) για αποτελεσματική διάχυση της θερμότητας κατά το gaming και τη λήψη βίντεο. Φόρτιση: Υποστηρίζει Super-Fast Charging 3.0, επιτυγχάνοντας φόρτιση έως 75% σε 30 λεπτά.

Πώς το Galaxy AI βελτιώνει την καθημερινή χρήση και τη φωτογραφία;

Η Samsung δίνει τεράστια έμφαση στις λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Η σειρά S26 ενσωματώνει agents όπως τα Gemini και Perplexity, τα οποία διαχειρίζονται εργασίες πολλαπλών βημάτων στο παρασκήνιο. Η λειτουργία Circle to Search έχει αναβαθμιστεί, προσφέροντας βελτιωμένη αναγνώριση πολλαπλών αντικειμένων σε μία ενιαία αναζήτηση.

Στον τομέα της φωτογραφίας:

Photo Assist: Η αναβαθμισμένη λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν αλλαγές (όπως η μετατροπή σκηνής από μέρα σε νύχτα) με γραπτή εντολή.

Η αναβαθμισμένη λειτουργία επιτρέπει στους χρήστες να ζητούν αλλαγές (όπως η μετατροπή σκηνής από μέρα σε νύχτα) με γραπτή εντολή. Κάμερες Ultra: Το Galaxy S26 Ultra διαθέτει κύρια κάμερα 200MP Ευρυγώνια με 2x Optical Quality Zoom και τηλεφακούς με 5x και 3x οπτικό zoom.

Το Galaxy S26 Ultra διαθέτει κύρια κάμερα 200MP Ευρυγώνια με 2x Optical Quality Zoom και τηλεφακούς με 5x και 3x οπτικό zoom. Βίντεο: Είναι η πρώτη συσκευή Galaxy που υποστηρίζει τον κωδικοποιητή επαγγελματικού επιπέδου APV. Η λειτουργία Nightography Video διατηρεί το υλικό καθαρό σε σκοτεινές σκηνές.

Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα: Τι αλλάζει στο hardware;

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων ενισχύεται ριζικά. Το Galaxy S26 Ultra φέρνει την πρώτη ενσωματωμένη Privacy Display σε smartphone. Η οθόνη αυτή περιορίζει την ορατότητα από πλάγιες γωνίες, προστατεύοντας το περιεχόμενο από αδιάκριτα βλέμματα σε κοινόχρηστους χώρους.

Επιπλέον, η συσκευή περιλαμβάνει τη λειτουργία Private Album στην εφαρμογή Gallery, χωρίς να απαιτείται σύνδεση σε Samsung Account. Η ασφάλεια συστήματος θωρακίζεται μέσω του Knox Matrix με κρυπτογραφία post-quantum (PQC). Η Samsung δεσμεύεται για επτά χρόνια ενημερώσεων ασφαλείας.

Προσφορές προπαραγγελίας, τιμές και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Τα Galaxy S26, S26+ και S26 Ultra είναι διαθέσιμα για προπαραγγελία στην Ελλάδα και την Κύπρο από τις 25 Φεβρουαρίου 2026. Η επίσημη κυκλοφορία έχει οριστεί για τις 11 Μαρτίου 2026.

Οι καταναλωτές που θα προπαραγγείλουν, επωφελούνται από τον διπλασιασμό του αποθηκευτικού χώρου:

Τα Galaxy S26 (από €1049), S26+ (από €1299) και S26 Ultra 512GB (από €1499).

Η έκδοση Galaxy S26 Ultra 1TB διατίθεται με όφελος 200€.

Προσφέρεται έκπτωση 10% στην αγορά ενός Galaxy Wearable ή Tablet με την ταυτόχρονη προπαραγγελία του smartphone.

Η άποψη του Techgear

Η εισαγωγή της Privacy Display στο S26 Ultra αποτελεί ίσως την πιο ουσιαστική hardware καινοτομία για τον επαγγελματία χρήστη τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας ένα πραγματικό πρόβλημα ιδιωτικότητας σε δημόσιους χώρους. Παράλληλα, η ενσωμάτωση natively εργαλείων όπως το Perplexity και το Gemini, δείχνει ότι η Samsung κατανοεί πως η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να μεταβεί από το στάδιο του "εντυπωσιασμού" στο στάδιο της διακριτικής, αόρατης υποβοήθησης στο background.

* Ισχύει για προπαραγγελίες των Galaxy S26 512GB, S26+ 512GB, S26 Ultra 512GB

στο samsung.com/gr έως 10.3.2026, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Κατά την

προπαραγγελία, ο καταναλωτής επωφελείται από τον μεγαλύτερο αποθηκευτικό χώρο

στην τιμή του μοντέλου με τον αμέσως χαμηλότερο αποθηκευτικό χώρο. Τα παραπάνω

μοντέλα διατίθενται για προπαραγγελία στην τιμή που θα διατίθενται για αγορά αμέσως

μετά την ημερομηνία κυκλοφορίας (11.3.2026) τα μοντέλα με τον αμέσως χαμηλότερο

αποθηκευτικό χώρο, Galaxy S26 256GB, S26+ 256GB, S26 Ultra 256GB αντίστοιχα. Δεν

ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα της Samsung για επιχειρήσεις.

**Το όφελος 200€ ισχύει για προπαραγγελίες του Galaxy S26 Ultra 1TB στο

samsung.com/gr έως 10.3.2026, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και υπολογίζεται

σε σχέση με την τιμή που θα διατίθεται το Galaxy S26 Ultra 1TB για αγορά αμέσως μετά

την ημερομηνία κυκλοφορίας (11.3.2026). Κατά την προπαραγγελία εξοφλείται το

συνολικό τίμημα αγοράς και τα προϊόντα παραδίδονται μετά την επίσημη ημερομηνία

κυκλοφορίας τους βάσει διαθεσιμότητας. Δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα της Samsung για επιχειρήσεις.

*** Ισχύει για προπαραγγελίες των Galaxy S26 512GB, S26+ 512GB, S26 Ultra 512GB |

1TB από το Samsung.com/gr έως 10.3.2026 ή μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Η

έκπτωση 10% εφαρμόζεται στην τιμή μόνο ενός εκ των διαθέσιμων προς πώληση

wearable ή tablet, με ταυτόχρονη προπαραγγελία ενός από τα συμμετέχοντα

smartphones. Σε περίπτωση που προστεθούν στο καλάθι παραπάνω από ένα wearable

ή tablet, η έκπτωση εφαρμόζεται στο ακριβότερο. Κατά την προπαραγγελία εξοφλείται το συνολικό τίμημα αγοράς και τα προϊόντα παραδίδονται μετά την επίσημη ημερομηνία

κυκλοφορίας τους βάσει διαθεσιμότητας. Δεν ισχύει για αγορές από το ειδικό ηλεκτρονικό κατάστημα της Samsung για επιχειρήσεις.