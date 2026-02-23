Privacy Display: Η νέα τεχνολογία ιδιωτικότητας των Samsung Galaxy S26 αναμένεται και σε κινέζικες ναυαρχίδες

Σύνοψη

Τα επερχόμενα κορυφαία smartphones από κατασκευαστές όπως η Xiaomi και η vivo αναμένεται να ενσωματώσουν τεχνολογία ιδιωτικότητας για την οθόνη (Privacy Display).

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει τον περιορισμό της γωνίας θέασης κατά βούληση, αποτρέποντας όσους στέκονται δίπλα στον χρήστη από το να βλέπουν την οθόνη.

Το χαρακτηριστικό αυτό έχει ήδη διαρρεύσει ως βασική καινοτομία για το επόμενο Samsung Galaxy S26 Ultra.

Η υλοποίηση γίνεται σε επίπεδο hardware (πάνελ οθόνης) και όχι μέσω απλού λογισμικού, εξασφαλίζοντας υψηλή φωτεινότητα στην ευθεία θέαση και απόλυτη συσκότιση υπό γωνία.

Η τεχνολογία Privacy Display στα νέα flagship smartphones

Η προστασία της ιδιωτικότητας σε δημόσιους χώρους αποτελεί ολοένα και σημαντικότερο κριτήριο για τους καταναλωτές. Σύμφωνα με πρόσφατες διαρροές και αναφορές από την αλυσίδα εφοδιασμού, οι επόμενες γενιές κορυφαίων smartphones από κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Xiaomi και vivo, και του Samsung Galaxy S26 Ultra, πρόκειται να ενσωματώσουν τεχνολογία Privacy Display. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει στους χρήστες να περιορίζουν δραστικά τις γωνίες θέασης με το πάτημα ενός πλήκτρου, καθιστώντας το περιεχόμενο της οθόνης δυσανάγνωστο για όσους βρίσκονται σε πλάγια θέση.

Η υλοποίηση του Privacy Display δεν βασίζεται σε λογισμικό ή εξωτερικές μεμβράνες προστασίας, αλλά ενσωματώνεται απευθείας στο ίδιο το OLED panel. Τα σύγχρονα panels θα χρησιμοποιούν ένα ειδικό στρώμα ελέγχου φωτός, το οποίο μπορεί να ενεργοποιείται ηλεκτρονικά. Όταν η λειτουργία ιδιωτικότητας είναι ανενεργή, η οθόνη λειτουργεί κανονικά, προσφέροντας τις ευρείες γωνίες θέασης (συνήθως άνω των 170 μοιρών) που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες οθόνες, με μέγιστη φωτεινότητα και χρωματική ακρίβεια. Όταν ο χρήστης επιλέξει να την ενεργοποιήσει, το ηλεκτρονικό στρώμα αναδιαμορφώνει τη διάθλαση του φωτός, εστιάζοντας τη φωτεινότητα αποκλειστικά σε στενή γωνία ευθεία μπροστά από τον χρήστη, δημιουργώντας σκίαση σε γωνίες μεγαλύτερες των 30 μοιρών.

Η διαρροή αυτών των τεχνικών χαρακτηριστικών αποδεικνύει ότι οι Κινέζοι κατασκευαστές (OEMs) αναλύουν προσεκτικά τον οδικό χάρτη της Samsung. Η Samsung Display βρίσκεται ιστορικά στην αιχμή της τεχνολογίας οθονών, και η ενσωμάτωση του Privacy Display στο S26 Ultra ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει την άμεση αντίδραση του ανταγωνισμού. Οι κατασκευαστές αντιμετωπίζουν την τεχνική πρόκληση της διατήρησης της αποδοτικότητας της μπαταρίας, καθώς η κατεύθυνση του φωτός μέσω ειδικών φίλτρων συχνά απαιτεί υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας (nits) για να διατηρηθεί η ευκρίνεια στο κέντρο.

Η άποψη του Techgear

Η επιστροφή των Privacy Displays θυμίζει έντονα τις προσπάθειες της HP στους φορητούς υπολογιστές (τεχνολογία Sure View). Ωστόσο, η εφαρμογή σε ένα smartphone, όπου η μεταβολή του φωτισμού και οι αντανακλάσεις του ήλιου παίζουν τεράστιο ρόλο, είναι πολύ πιο απαιτητική. Εάν οι κατασκευαστές καταφέρουν να προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα χωρίς να θυσιάζουν τη μέγιστη φωτεινότητα των 3000+ nits στην καθημερινή χρήση, τότε μιλάμε για ένα πραγματικά χρήσιμο feature. Οι χρήστες στην Ελλάδα, ειδικά σε μέσα μαζικής μεταφοράς ή δημόσιους χώρους, αγοράζουν συχνά φθηνά τζαμάκια που καταστρέφουν την οπτική εμπειρία του OLED panel, επομένως, μια τέτοια λύση είναι η ιδανική προσέγγιση.