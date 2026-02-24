Ευρωπαϊκή αγορά Smartphones 2025: Κυριαρχία Samsung, άνοδος για Apple και Honor

Σύνοψη

Σημάδια σταθεροποίησης με οριακή πτώση 1% στις συνολικές αποστολές smartphones στην Ευρώπη για το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Omdia.

Η Samsung διατηρεί την πρώτη θέση στις πωλήσεις, στηριζόμενη στις σειρές Galaxy S και Galaxy A.

Η Apple και η Honor κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα μερίδια αγοράς τους, με την Honor να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυναμική ανάπτυξης στο Top 5.

Η ελληνική αγορά ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση, με τον καταναλωτή να στρέφεται όλο και περισσότερο σε premium συσκευές ή value-for-money προτάσεις της μεσαίας κατηγορίας.

Η ευρωπαϊκή αγορά των smartphones παρουσιάζει μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εικόνα το 2025. Τα επίσημα δεδομένα από την εταιρεία αναλύσεων Omdia υποδεικνύουν πως, παρά τις ευρύτερες μακροοικονομικές πιέσεις, οι καταναλωτικές συνήθειες διαμορφώνουν έναν ξεκάθαρο χάρτη ισχύος. Με τις συνολικές αποστολές συσκευών να καταγράφουν μια οριακή πτώση της τάξης του 1%, η αγορά δείχνει να ωριμάζει. Οι χρήστες διατηρούν τις συσκευές τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αναζητώντας ταυτόχρονα υψηλότερη αξία, προηγμένα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης (AI) και αξιοπιστία όταν τελικά αποφασίζουν να προχωρήσουν σε αναβάθμιση.

Ποια είναι η κατάσταση της αγοράς smartphones στην Ευρώπη το 2025;

Το 2025, η ευρωπαϊκή αγορά smartphones σημείωσε πτώση 1% στις αποστολές, σηματοδοτώντας μια φάση κορεσμού και ωρίμανσης. Η Samsung ηγείται με σταθερό μερίδιο, ενώ η Apple και η Honor κατέγραψαν τα υψηλότερα ιστορικά ποσοστά τους. Η ανάπτυξη οδηγείται πλέον από τις premium συσκευές και την ενσωμάτωση On-Device AI χαρακτηριστικών.

Η κυριαρχία της Samsung και η ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος

Η Samsung κατάφερε να διατηρήσει την πρώτη θέση στην ευρωπαϊκή ήπειρο, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής της. Η επιτυχία της εταιρείας δεν βασίζεται μόνο στις ναυαρχίδες της σειράς Galaxy S, οι οποίες ενσωματώνουν πλέον ώριμες λειτουργίες Galaxy AI που αποτελούν ισχυρό κίνητρο αγοράς, αλλά κυρίως στην ευρεία αποδοχή της σειράς Galaxy A. Η σειρά A προσφέρει μια εξαιρετική ισορροπία κόστους-απόδοσης, προσελκύοντας τον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή που αναζητά premium αίσθηση χωρίς να επενδύσει τετραψήφιο ποσό. Τα δεδομένα αποδεικνύουν πως η Samsung ελέγχει αποτελεσματικά την αλυσίδα τροφοδοσίας της και διατηρεί το πλεονέκτημα της αναγνωρισιμότητας του brand.

Το ιστορικό ρεκόρ της Apple

Η Apple, παραδοσιακά ισχυρή στο premium κομμάτι, κατέγραψε ρεκόρ μεριδίου αγοράς το 2025. Αυτό το επίτευγμα αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστούμε τη γενικότερη στασιμότητα των πωλήσεων. Το οικοσύστημα του iOS συνεχίζει να παρουσιάζει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά διακράτησης χρηστών. Η εισαγωγή νέων μοντέλων iPhone, σε συνδυασμό με την επιθετική πολιτική εμπορικών συνεργασιών με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Ευρώπης για προγράμματα ανταλλαγής (trade-in), διευκόλυνε την αναβάθμιση των παλαιότερων συσκευών. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αντιμετωπίζουν πλέον το iPhone ως επένδυση με υψηλή αξία μεταπώλησης.

Η εκρηκτική άνοδος της Honor

Η πραγματική έκπληξη, ωστόσο, προέρχεται από την Honor. Η εταιρεία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών. Έχοντας αποκοπεί πλήρως από τη Huawei, η Honor επένδυσε στρατηγικά στην ευρωπαϊκή αγορά με συσκευές που προσφέρουν κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά, υποστήριξη Google Mobile Services (GMS) και επιθετική τιμολογιακή πολιτική. Τα αναδιπλούμενα (foldables) smartphones της εταιρείας, καθώς και οι φωτογραφικές δυνατότητες της σειράς Magic, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των τεχνολογικά καταρτισμένων χρηστών που αναζητούσαν μια εναλλακτική λύση απέναντι στο δίπολο Samsung-Apple.

Με τη ματιά του Techgear

Τα δεδομένα της Omdia για το 2025 επιβεβαιώνουν την ωρίμανση της αγοράς. Η πτώση του 1% δεν υποδηλώνει κρίση, αλλά αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς. Οι χρήστες δεν εντυπωσιάζονται πλέον από μικρές αλλαγές στο hardware. Η πραγματική μάχη τα επόμενα χρόνια δεν θα δοθεί στα Megapixels των καμερών ή στα Hertz των οθονών, αλλά στο λογισμικό, στην ενσωμάτωση της παραγωγικής AI και στο πόσο αυτές οι λειτουργίες κάνουν πραγματικά πιο εύκολη την καθημερινότητα. Η Samsung και η Apple έχουν το προβάδισμα του οικοσυστήματος, αλλά ο ρυθμός ανάπτυξης της Honor αποδεικνύει ότι υπάρχει πάντα χώρος για κατασκευαστές που τολμούν να προσφέρουν καινοτομία σε ανταγωνιστικές τιμές.