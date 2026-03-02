Samsung Galaxy S26 & Agentic AI: Όλες οι ανακοινώσεις από την MWC 2026

Απευθείας από τη Βαρκελώνη και την έκθεση Mobile World Congress (MWC) 2026, η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε το επόμενο στάδιο της στρατηγικής της για την κινητή τηλεφωνία και τις έξυπνες συσκευές.

Ο εκθεσιακός χώρος της εταιρείας εστιάζει στην εξέλιξη του Galaxy AI, το οποίο πλέον μετατρέπεται σε έναν «πραγματικά ενεργό σύντροφο», προσφέροντας διαισθητικές εμπειρίες στο σύνολο του οικοσυστήματος Galaxy.

Η σειρά Galaxy S26: Το τρίτης γενιάς AI Phone

Η σειρά Galaxy S26 αποτελεί την τρίτη γενιά AI smartphone της Samsung, εξοπλισμένη με το ειδικά σχεδιασμένο chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 και έναν επανασχεδιασμένο θάλαμο ατμών για κορυφαία θερμική απόδοση. Ξεχωρίζει για την ενσωμάτωση της πρώτης στον κόσμο Οθόνης Απορρήτου σε smartphone, η οποία προστατεύει το περιεχόμενο της οθόνης χωρίς να αλλοιώνει την ποιότητα θέασης.

Φωτογραφία και Βίντεο: Το σύστημα κάμερας του Galaxy S26 ενοποιεί τη λήψη και την επεξεργασία.



Πιο φωτεινοί φακοί: Το Galaxy S26 Ultra διαθέτει ευρύτερα διαφράγματα, προσφέροντας την πιο φωτεινή κάμερα Galaxy μέχρι σήμερα, για καθαρές λήψεις σε χαμηλό φωτισμό.

Βίντεο: Το αναβαθμισμένο βίντεο Nightography μειώνει τον θόρυβο σε σκοτεινά πλάνα , ενώ το Super Steady εισάγει μια νέα επιλογή οριζόντιου κλειδώματος για σταθερό κινηματογραφικό framing.

Επεξεργασία AI: Μέσω του Photo Assist, οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν φωτογραφίες περιγράφοντας φωνητικά τις αλλαγές που επιθυμούν (π.χ. μετατροπή ημέρας σε νύχτα). Παράλληλα, το Creative Studio επιτρέπει τη μετατροπή ιδεών σε αυτοκόλλητα και ταπετσαρίες.

Agentic AI: Πολλαπλοί βοηθοί στη διάθεση του χρήστη

Η Samsung θέτει τα θεμέλια για την ενεργή Τεχνητή Νοημοσύνη (agentic AI). Η λειτουργία Now Nudge προσφέρει προτάσεις στο παρασκήνιο (όπως εύρεση φωτογραφιών όταν τις ζητά ένας φίλος), ενώ το Now Brief δημιουργεί εξατομικευμένες ενημερώσεις βάσει του ημερήσιου προγράμματος. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η λειτουργία Now Nudge δεν είναι διαθέσιμη στα ελληνικά.

Το σύστημα επιτρέπει την ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών AI Agents. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το αναβαθμισμένο Bixby, το Gemini και το Perplexity από ένα ενιαίο σημείο εισόδου, για να συντονίζουν ενέργειες μεταξύ εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Bixby και το Perplexity δεν υποστηρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Οικοσύστημα Galaxy και Wearables

Η ενοποίηση των προϊόντων αποτελεί βασικό πυλώνα της παρουσίας της Samsung στην MWC 2026. Στο περίπτερο της εταιρείας παρουσιάζονται:

Galaxy Buds4: Ενισχύουν την ευκολία χρήσης μέσω ενσωμάτωσης AI Agents.

Ενισχύουν την ευκολία χρήσης μέσω ενσωμάτωσης AI Agents. Galaxy Tab S11: Προσφέρει βελτιστοποιημένες εμπειρίες AI για multitasking σε μεγάλη οθόνη.

Προσφέρει βελτιστοποιημένες εμπειρίες AI για multitasking σε μεγάλη οθόνη. Galaxy Watch8: Παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ευεξίας για τρέξιμο, ύπνο και ενσυνειδητότητα.



Επιπλέον, η Samsung επεκτείνει τη δορυφορική επικοινωνία σε επιλεγμένα smartphones, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Galaxy S26, για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω συνεργασιών με παρόχους σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Ιαπωνία.

Καινοτομία: Galaxy XR, TriFold και Δίκτυα AI

Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία για αποκλειστική, πρακτική επαφή με συσκευές επόμενης γενιάς, όπως το Galaxy XR (διευρυμένη πραγματικότητα) και το αναδιπλούμενο Galaxy TriFold. Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι οι συγκεκριμένες συσκευές δεν θα γίνουν διαθέσιμες στην Ελλάδα.

Τέλος, στον τομέα των υποδομών, η Samsung επιταχύνει τη μετάβαση σε αυτόνομα δίκτυα έως το 2027. Μέσω του Agent Fabric και του συστήματος CognitiV NOS, εξειδικευμένοι βοηθοί AI αναλαμβάνουν τον κύκλο ζωής του δικτύου, από την εγκατάσταση έως τη συντήρηση. Παράλληλα, η εταιρεία στοχεύει στη μετατροπή των παραγωγικών της μονάδων σε AI-Driven Factories έως το 2030, κάνοντας χρήση ψηφιακών διδύμων (digital twins).

Με τη ματιά του Techgear

Η MWC 2026 επιβεβαιώνει αυτό που υποψιαζόμασταν: η μάχη του hardware έχει πλέον περάσει σε δεύτερη μοίρα και το λογισμικό –συγκεκριμένα το Agentic AI– οδηγεί τις εξελίξεις. Η ενσωμάτωση του Snapdragon 8 Elite Gen 5 στο Galaxy S26 αποτελεί εγγύηση για ομαλή λειτουργία των απαιτητικών μοντέλων μηχανικής μάθησης on-device.

Η απόφαση της Samsung να επιτρέψει την ταυτόχρονη λειτουργία πολλαπλών Agents (Gemini, Perplexity, Bixby) είναι ένα εξαιρετικά έξυπνο στρατηγικό βήμα, καθώς δίνει ευελιξία στον χρήστη.

Στα αρνητικά, η συνεχιζόμενη απουσία υποστήριξης της ελληνικής γλώσσας σε βασικές λειτουργίες (Bixby, Now Nudge, Perplexity), καθώς και η απόφαση να μην κυκλοφορήσουν τα πολυαναμενόμενα Galaxy XR και TriFold στην ελληνική αγορά, περιορίζουν σημαντικά τη συνολική εμπειρία του εγχώριου κοινού.