NASA InSight: Νέα σεισμικά δεδομένα αποκαλύπτουν το πολύπλοκο γεωλογικό παρελθόν του Άρη

Σύνοψη

Η ανάλυση σεισμικών δεδομένων από το InSight της NASA αποκάλυψε την ύπαρξη τεράστιων, κρυμμένων δεξαμενών μάγματος σε βάθος 24 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια του Άρη.

Η έρευνα επιβεβαιώνει το φαινόμενο του «διαφλοιικού μαγματισμού» στον πλανήτη.

Το πολύπλοκο αυτό γεωλογικό σύστημα δημιουργήθηκε χωρίς την ύπαρξη τεκτονικών πλακών, καταρρίπτοντας την πεποίθηση ότι η τεκτονική δραστηριότητα είναι απολύτως αναγκαία.

Η συγκεκριμένη γεωλογική διεργασία υποδηλώνει ότι ο Άρης ίσως διατηρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα συνθήκες ικανές να υποστηρίξουν ζωή, μέσω της ανακύκλωσης άνθρακα στην ατμόσφαιρα του.

Τα ευρήματα διευρύνουν τα κριτήρια κατοικησιμότητας για την αναζήτηση ζωής σε εξωπλανήτες που χαρακτηρίζονται ως «στάσιμα καλύμματα».

Σύμφωνα με τα σεισμικά δεδομένα του InSight της NASA, εντοπίστηκε ένα εκτεταμένο στρώμα πετρωμάτων που προέκυψε από αρχαίο μάγμα σε βάθος 24 χιλιομέτρων κάτω από την επιφάνεια του Άρη. Η έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης αποδεικνύει ότι ο πλανήτης διέθετε πολύπλοκα μαγματικά συστήματα ικανά να διατηρήσουν συνθήκες κατοικησιμότητας, ανατρέποντας τη θεωρία ότι οι τεκτονικές πλάκες είναι απαραίτητες για μια τέτοια γεωλογική εξέλιξη.

Για δεκαετίες, η επιστημονική προσέγγιση γύρω από τη γεωλογία του Άρη τον κατέτασσε στους πλανήτες «στάσιμου καλύμματος». Σε αντίθεση με τη Γη, ο φλοιός του Άρη δεν είναι χωρισμένος σε κινητές τεκτονικές πλάκες που συγκρούονται ή απομακρύνονται. Ωστόσο, η νέα μελέτη από το Τμήμα Επιστημών της Γης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης χρησιμοποιεί τα ανεπεξέργαστα δεδομένα του προγράμματος InSight για να αποδείξει ακριβώς το αντίθετο, ότι ο Άρης υπήρξε γεωλογικά εξαιρετικά ενεργός και πολύπλοκος στο εσωτερικό του.

Η συμβολή των σεισμικών δεδομένων του InSight

Το InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) της NASA, αν και έχει ολοκληρώσει την αποστολή του, συνεχίζει να τροφοδοτεί την επιστημονική κοινότητα με κρίσιμα δεδομένα. Μέσω του υπερευαίσθητου σεισμομέτρου SEIS, η συσκευή κατέγραψε εκατοντάδες «αρειοσεισμούς» (marsquakes) και δονήσεις από πτώσεις μετεωριτών.

Αναλύοντας τον τρόπο με τον οποίο τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν και ανακλώνται στα διάφορα στρώματα του πλανήτη, οι επιστήμονες μπόρεσαν να χαρτογραφήσουν την εσωτερική δομή του Άρη με πρωτοφανή ακρίβεια. Τα βασικά ευρήματα της καταγραφής συνοψίζονται στα εξής:

Δομική διαφοροποίηση: Εντοπίστηκε ένα διακριτό στρώμα σε βάθος περίπου 24 χιλιομέτρων, το οποίο υποδεικνύει μαγματική διαφοροποίηση.

Εντοπίστηκε ένα διακριτό στρώμα σε βάθος περίπου 24 χιλιομέτρων, το οποίο υποδεικνύει μαγματική διαφοροποίηση. Διαχωρισμός υλικών: Τα πυκνότερα και πιο βαριά συστατικά βυθίστηκαν, ενώ τα ελαφρύτερα ανέβηκαν προς τα πάνω, αφήνοντας πίσω τους εξαιρετικά καθαρούς κρυστάλλους στη βάση του φλοιού.

Τα πυκνότερα και πιο βαριά συστατικά βυθίστηκαν, ενώ τα ελαφρύτερα ανέβηκαν προς τα πάνω, αφήνοντας πίσω τους εξαιρετικά καθαρούς κρυστάλλους στη βάση του φλοιού. Διαφλοιικός μαγματισμός: Το φαινόμενο όπου τεράστιες, διασυνδεδεμένες ποσότητες μάγματος απλώνονται εντός του φλοιού, γνωστό μέχρι σήμερα μόνο στη Γη.

Οι ερευνητές τονίζουν πως αυτή η διαστρωμάτωση επιβεβαιώνει τη δημιουργία ενός «υψηλά εξελιγμένου» φλοιού μέσω έντονης εσωτερικής ανακύκλωσης.

Μαγματική διαφοροποίηση χωρίς τεκτονικές πλάκες

Το στοιχείο που καθιστά αυτή την έρευνα κομβική για την πλανητική επιστήμη είναι η απουσία τεκτονικών πλακών. Στη Γη, οι τεκτονικές πλάκες ευθύνονται για την καταβύθιση παλαιού φλοιού στον μανδύα και την ανάδυση νέων υλικών, επιτρέποντας έναν συνεχή γεωχημικό κύκλο. Η μαγματική διαφοροποίηση θεωρούνταν συνυφασμένη με αυτόν τον μηχανισμό.

Η ανακάλυψη τέτοιων τεράστιων, υπόγειων και διασυνδεδεμένων μαγματικών συστημάτων στο βόρειο ημισφαίριο του Άρη αλλάζει το μοντέλο της πλανητικής γεωλογίας. Ο πλανήτης απέδειξε ότι μπορούσε να παράγει θερμότητα, να συντηρεί δεξαμενές λιωμένο πετρώματος και να υποστηρίζει τον διαχωρισμό υλικών εντός ενός ενιαίου, άκαμπτου φλοιού. Αντί για απομονωμένα ηφαίστεια (όπως πιστευόταν για το Όρος Όλυμπος), ο Άρης διέθετε ένα υπόγειο δίκτυο μάγματος που διέσχιζε τον πλανήτη.

Αυτή η δυναμική δραστηριότητα επέτρεπε στο μάγμα να εξελίσσεται και να διαχωρίζεται γεωχημικά. Τα βαριά υλικά κρυσταλλώνονταν χαμηλά, και τα ελαφρύτερα μάγματα ανέρχονταν προς την επιφάνεια. Το αποτέλεσμα είναι ένας φλοιός εξίσου σύνθετος με τον γήινο, έτοιμος να υποστηρίξει κύκλους στοιχείων απαραίτητων για την επιβίωση μικροβιακών οργανισμών.

Η σύνδεση με την κατοικησιμότητα

Η πολυπλοκότητα του φλοιού συνδέεται άμεσα με την πιθανότητα ανάπτυξης ζωής. Τα διασυνδεδεμένα μαγματικά δίκτυα εξυπηρετούν ως ένας μηχανισμός απελευθέρωσης θερμοκηπιακών αερίων στην ατμόσφαιρα. Η έντονη και παρατεταμένη ηφαιστειακή δραστηριότητα, υποστηριζόμενη από αυτές τις υπόγειες δεξαμενές, θα μπορούσε να διατηρήσει μια πυκνότερη ατμόσφαιρα.

Η διαδικασία ανακύκλωσης και εξώθησης διοξειδίου του άνθρακα (CO2) επιτρέπει σε έναν πλανήτη να διατηρήσει επαρκώς υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια του, αποτρέποντας την πλήρη κατάψυξη του νερού. Επιπλέον, το μάγμα φέρνει στην επιφάνεια βασικά θρεπτικά συστατικά, όπως ο φώσφορος και το θείο, στοιχεία θεμελιώδη για τις χημικές αντιδράσεις της βιολογίας. Ο Άρης ίσως να διέθετε θάλασσες όχι μόνο από νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνεια, αλλά και ένα «ωκεανό» μάγματος κάτω από αυτήν που υποστήριζε θερμικά το περιβάλλον του.

Προεκτάσεις για την αναζήτηση εξωπλανητών

Η μεγαλύτερη επίπτωση των νέων δεδομένων αφορά την ευρύτερη αστροφυσική έρευνα. Οι αστρονόμοι και οι γεωλόγοι χρησιμοποιούν συχνά την παρουσία τεκτονικών πλακών ως απόλυτο προαπαιτούμενο για την κατοικησιμότητα ενός εξωπλανήτη. Βραχώδεις εξωπλανήτες που χαρακτηρίζονται από τα τηλεσκόπια ως συμπαγείς, χωρίς γεωλογικά ρήγματα, συνήθως αποκλείονται από την κύρια λίστα των υποψήφιων κόσμων για την ύπαρξη ζωής.

Εφόσον ο Άρης κατάφερε να εξελίξει τον φλοιό του γεωχημικά χωρίς τεκτονικές πλάκες, η λίστα των εν δυνάμει κατοικήσιμων πλανητών στο Σύμπαν μεγαλώνει γεωμετρικά. Πλανήτες μικρότερου μεγέθους, που ψύχθηκαν εξωτερικά και το κάλυμμα τους έγινε στάσιμο, ενδέχεται να κρύβουν στο εσωτερικό τους δυναμικά μαγματικά συστήματα που ανακυκλώνουν αέρια και διατηρούν το κλίμα σταθερό.