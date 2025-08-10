Νέα εποχή στην επούλωση τραυμάτων: Το «φως» του MIT αντικαθιστά τις ραφές

Για περισσότερο από έναν αιώνα, οι χειρουργοί βασίζονται σε ράμματα και συρραπτικά για να κλείσουν τραύματα και χειρουργικές τομές. Παρότι αποτελεσματικά, οι μέθοδοι αυτές έχουν περιορισμούς: προκαλούν μικροτραυματισμούς στους ιστούς, απαιτούν χρόνο και δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για ευαίσθητα ή υγρά σημεία του σώματος. Μια καινοτόμος τεχνολογία από το MIT υπόσχεται να αλλάξει ριζικά αυτή την πρακτική, εισάγοντας μια «κόλλα» βιοσυμβατού πολυμερούς που ενεργοποιείται με φως.

Η ιστορία αυτής της τεχνολογίας ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια, ως μέρος διδακτορικής έρευνας πάνω στα πολυμερή. Σύντομα, το έργο εξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα ικανή να σφραγίζει με ασφάλεια ακόμη και τρύπες στις καρδιές χοίρων και αρουραίων. Το 2013, η έρευνα «μετακόμισε» εκτός του MIT με τη δημιουργία της εταιρείας Tissium, η οποία ανέλαβε να βελτιώσει την τεχνολογία και να προσφέρει στους χειρουργούς μια πιο σύγχρονη εναλλακτική στα κλασικά ράμματα και συρραπτικά.

Η βασική ιδιαιτερότητα του πολυμερούς της Tissium είναι ότι μπορεί να προσκολλάται σε υγρούς ιστούς με εξαιρετική σταθερότητα, αφού προηγουμένως ενεργοποιηθεί με μπλε φως για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Η σύσταση και η υδροφοβική φύση του υλικού έχουν προσαρμοστεί ειδικά ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη συγκόλληση όταν εκτεθεί σε αυτή την ακτινοβολία.

Η πρώτη εμπορική εφαρμογή της τεχνολογίας ακούει στο όνομα Coaptium Connect και στοχεύει στην αποκατάσταση τραυματισμένων νεύρων σε δάχτυλα χεριών και ποδιών. Το σύστημα περιλαμβάνει το πολυμερές, ένα τρισδιάστατα εκτυπωμένο περίβλημα που συγκρατεί τα νεύρα στη σωστή θέση και μια συσκευή μπλε φωτός για την ενεργοποίηση του υλικού. Αφού το πολυμερές εφαρμοστεί και σταθεροποιηθεί με το φως, το περίβλημα αφαιρείται και η τομή κλείνει. Το υλικό δημιουργεί έναν ισχυρό δεσμό μεταξύ των άκρων του νεύρου και στη συνέχεια διαλύεται σταδιακά μέσω υδρόλυσης.

Σύμφωνα με την Tissium, η μέθοδος δοκιμάστηκε σε 12 ασθενείς με νευρικές βλάβες στα άκρα, όλοι εκ των οποίων ανέκτησαν πλήρως την ικανότητα κίνησης των δακτύλων τους. Για σύγκριση, η ανάλυση της εταιρείας δείχνει ότι μόλις το 54% των ασθενών που ακολουθούν την κλασική χειρουργική αποκατάσταση με ράμματα πετυχαίνουν εξίσου σημαντική αποκατάσταση, αφήνοντας ένα μεγάλο ποσοστό να αντιμετωπίζει προβλήματα αίσθησης ή κινητικότητας.

Η επιτυχία του Coaptium Connect οδήγησε την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) να του απονείμει την άδεια κυκλοφορίας μέσω της διαδικασίας De Novo, καθιστώντας το διαθέσιμο στην αμερικανική αγορά. Η Tissium ήδη εργάζεται πάνω στην προσαρμογή της τεχνολογίας για την ανάπτυξη έξι ακόμη προϊόντων, μεταξύ των οποίων ένα σύστημα αποκατάστασης κήλης και μια σφραγιστική ουσία για αγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά.

Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Jeff Karp, δηλώνει αισιόδοξος για το μέλλον της τεχνολογίας, τονίζοντας ότι τα πολυμερή είναι «προγραμματιζόμενα» ώστε να προσαρμόζεται ο ρυθμός αποδόμησης και οι μηχανικές ιδιότητές τους, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανάπτυξη νέων εμφυτεύσιμων ιατρικών συσκευών με δυνατότητες που δεν ήταν έως τώρα εφικτές.

Με τη συνεχή πρόοδο των βιοϋλικών και την ανάγκη για λιγότερο τραυματικές μεθόδους επούλωσης, το φως μπορεί σύντομα να αντικαταστήσει τη βελόνα και την κλωστή στα χειρουργεία, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο που η ιατρική προσεγγίζει την αποκατάσταση των ιστών.

[via]