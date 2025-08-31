Νέα εργαλεία διαχείρισης μηνυμάτων για τους δημιουργούς του Instagram

Το Instagram ανακοίνωσε μια σειρά από νέες δυνατότητες που στοχεύουν αποκλειστικά στους δημιουργούς περιεχομένου με μεγάλο κοινό. Πρόκειται για εργαλεία διαχείρισης εισερχομένων που απευθύνονται σε λογαριασμούς με περισσότερους από 100.000 ακολούθους και φιλοδοξούν να κάνουν την καθημερινότητα των influencers πιο εύκολη, βοηθώντας τους να ξεχωρίζουν τα σημαντικά μηνύματα μέσα από τον καταιγισμό αιτημάτων που λαμβάνουν καθημερινά.

Οι πιο δημοφιλείς δημιουργοί στο Instagram δέχονται εκατοντάδες μηνύματα την ημέρα, γεγονός που καθιστά δύσκολη την επικοινωνία με συνεργάτες, brands αλλά και το ίδιο το κοινό τους. Η πλατφόρμα, αναγνωρίζοντας αυτή την ανάγκη, εισάγει νέα φίλτρα πολλαπλής επιλογής (multi-select filters), τα οποία επιτρέπουν στους χρήστες να οργανώνουν τα εισερχόμενα με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Με αυτά τα εργαλεία, μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τα μηνύματα που έχουν πραγματική βαρύτητα και να αποφεύγουν το χάος.

Επιπλέον, οι influencers έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσθέτουν, να επεξεργάζονται ή να αφαιρούν οποιοδήποτε φίλτρο, προσαρμόζοντας έτσι την εμπειρία τους στις δικές τους ανάγκες. Η ευελιξία αυτή θεωρείται κρίσιμη, αφού κάθε δημιουργός έχει διαφορετικό τρόπο εργασίας και διαφορετικές προτεραιότητες.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο των νέων εργαλείων είναι η δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων συντομεύσεων και φακέλων. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν νέους φακέλους που αντανακλούν τις προσωπικές τους προτιμήσεις και να τους οργανώνουν με βάση τη συχνότητα χρήσης. Για παράδειγμα, ένας δημιουργός που δίνει προτεραιότητα σε συνεργασίες με brands μπορεί να δημιουργήσει έναν ειδικό φάκελο για τέτοια μηνύματα, ώστε να έχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτά.

Η δυνατότητα αναδιάταξης των φακέλων με βάση τις ανάγκες του κάθε χρήστη στοχεύει στο να μειώσει τον χρόνο που δαπανάται στην αναζήτηση και να ενισχύσει την παραγωγικότητα. Όπως επισημαίνει η ίδια η Meta, αυτά τα εργαλεία δίνουν στους δημιουργούς «την ελευθερία να εξερευνήσουν τη δημιουργικότητά τους, χτίζοντας παράλληλα workflows που τους ταιριάζουν καλύτερα».

Η πρόσβαση στα νέα εργαλεία δεν θα είναι καθολική. Η δυνατότητα θα προσφέρεται αποκλειστικά σε λογαριασμούς με πάνω από 100.000 ακολούθους, αλλά και σε εκείνους που διαθέτουν Professional accounts. Οι υπόλοιποι χρήστες, δηλαδή η πλειοψηφία, θα συνεχίσουν να διαχειρίζονται τα μηνύματά τους με το υπάρχον σύστημα.