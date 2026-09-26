Νέα τεχνολογία επιτρέπει στους ερευνητές να «βλέπουν» μέσα από τοίχους

Σύνοψη

Τα μιόνια λειτουργούν ως βαθιά διεισδυτικές ακτίνες Χ ικανές να διαπεράσουν δεκάδες μέτρα σκυροδέματος, μετάλλου ή πετρώματος χωρίς να απορροφώνται από την ύλη.

Οι φυσικές πηγές μιονίων από την κοσμική ακτινοβολία είναι εξαιρετικά αργές για πρακτικές εφαρμογές, απαιτώντας εβδομάδες ή μήνες για τη δημιουργία μιας καθαρής απεικόνισης.

Συστήματα λέιζερ υψηλής ισχύος (PetaWatt) ωθούν ηλεκτρόνια σχεδόν στην ταχύτητα του φωτός μέσα σε πλάσμα, παράγοντας άμεσα μιόνια όταν τα ηλεκτρόνια προσκρούσουν σε στόχο μολύβδου.

Η νέα μέθοδος συμπυκνώνει την απαιτούμενη ενέργεια των γιγαντιαίων επιταχυντών σε διαστάσεις δωματίου, προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες για βιομηχανικούς ελέγχους, τελωνεία και ανάλυση κτιρίων.

Τα μιόνια, υποατομικά σωματίδια τα οποία μοιράζονται θεμελιώδεις ομοιότητες με τα ηλεκτρόνια αλλά διαθέτουν περίπου 200 φορές μεγαλύτερη μάζα, χαρακτηριστικό που τους προσδίδει τη μοναδική ιδιότητα να διαπερνούν τεράστιους όγκους πυκνής ύλης χωρίς να υφίστανται σημαντική σκέδαση. Η νέα τεχνική παραγωγής τους βασίζεται στη χρήση laser εξαιρετικά υψηλής ισχύος για την επιτάχυνση ηλεκτρονίων, επιτρέποντας στους επιστήμονες να δημιουργούν κατευθυνόμενες δέσμες μιονίων μέσω μιας διάταξης ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων αντί για εγκαταστάσεις χιλιομέτρων.

Η έννοια της τομογραφίας μιονίων βασίζεται ιστορικά στην αξιοποίηση των κοσμικών ακτίνων που εισέρχονται στην ατμόσφαιρα της Γης και παράγουν φυσικά μιόνια καθώς διασπώνται. Πειράματα ορόσημα κατά το παρελθόν έχουν αποδείξει την αξία αυτών των σωματιδίων, με τον φυσικό Luis Walter Alvarez να τα χρησιμοποιεί τη δεκαετία του 1960 για να αναζητήσει κρυφούς θαλάμους στην Πυραμίδα του Χεφρήνου στην Αίγυπτο, ενώ πιο πρόσφατα ερευνητικές ομάδες τα αξιοποίησαν για τη χαρτογράφηση του εσωτερικού ενεργών ηφαιστείων. Το κύριο εμπόδιο για την ευρεία βιομηχανική ενσωμάτωση αυτής της πρακτικής εντοπίζεται στην εξαιρετικά χαμηλή ροή των φυσικά παραγόμενων σωματιδίων, καθώς μόλις ένα μιόνιο ανά τετραγωνικό εκατοστό φτάνει στην επιφάνεια του πλανήτη κάθε λεπτό.

Αν μια υπηρεσία επιθυμεί να σαρώσει ένα container σε ένα λιμάνι χρησιμοποιώντας την κοσμική ακτινοβολία, η διαδικασία συλλογής επαρκών δεδομένων θα μπορούσε να διαρκέσει από αρκετές ημέρες έως και μήνες, καθιστώντας τη μέθοδο εντελώς ανεπαρκή για εμπορικούς ή αποτρεπτικούς σκοπούς. Η εναλλακτική προσέγγιση απαιτούσε μέχρι σήμερα την προσφυγή σε κολοσσιαίες εγκαταστάσεις όπως το Fermilab στις ΗΠΑ ή το CERN στην Ελβετία, όπου γραμμικοί επιταχυντές μήκους πολλών εκατοντάδων μέτρων ή χιλιομέτρων αναλαμβάνουν να παράγουν σωματίδια με ενέργειες επιπέδου giga-electronvolt (GeV).

Ενεργοποίηση μέσω πλάσματος και αλληλεπιδράσεις στόχου

Η επιτάχυνση πεδίου ίχνους laser (Laser-Wakefield Acceleration) λειτουργεί πυροδοτώντας έναν υπερ-έντονο παλμό φωτός μέσα σε ένα νέφος αερίου, απογυμνώνοντας τα άτομα από τα ηλεκτρόνιά τους και δημιουργώντας ένα κύμα ηλεκτρικού φορτίου μέσα στο πλάσμα που παρασύρει και επιταχύνει τα ηλεκτρόνια σε ενέργειες πολλών δισεκατομμυρίων ηλεκτρονιοβόλτ (eV). Όταν η παραγόμενη δέσμη ηλεκτρονίων συγκρουστεί με έναν εξαιρετικά πυκνό στόχο από μόλυβδο πάχους δύο εκατοστών, η κβαντική αλληλεπίδραση παράγει ζεύγη μιονίων τα οποία μπορούν στη συνέχεια να απομονωθούν και να κατευθυνθούν μέσω μαγνητικών πεδίων προς τον επιθυμητό στόχο.

Για να επιτευχθεί ο διαχωρισμός του καθαρού σήματος από τον τεράστιο όγκο δευτερογενών σωματιδίων που προκύπτουν από την αρχική κρούση, οι ερευνητές ανέπτυξαν περίπλοκες διατάξεις θωράκισης οι οποίες αποτρέπουν τα ανεπιθύμητα φωτόνια πέδησης και τα ηλεκτρόνια χαμηλής ενέργειας από το να κατακλύσουν τους αισθητήρες. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε προηγμένες εγκαταστάσεις όπως το Berkeley Lab στην Καλιφόρνια και το ερευνητικό κέντρο Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) στη Ρουμανία, όπου η χρήση ανιχνευτών τεχνολογίας Timepix3 πιστοποίησε τη συλλογή δεδομένων με ποσοστό εμπιστοσύνης 95% έναντι του φυσικού θορύβου υποβάθρου.

Βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας

Τα ηλεκτρόνια αγγίζουν ενέργειες της τάξης των 10 δισεκατομμυρίων ηλεκτρονιοβόλτ εντός μερικών μόλις εκατοστών διαδρομής μέσα στο πλάσμα.

Ο κυρίαρχος μηχανισμός παραγωγής κατευθυντικών ροών είναι η διαδικασία δημιουργίας ζευγών Bethe-Heitler, η οποία υπερτερεί έναντι της ευρυγώνιας εκπομπής μέσω της διάσπασης πιονίων.

Οι προβολές υποδεικνύουν ότι μελλοντικά λέιζερ ισχύος PetaWatt με συχνότητα επανάληψης 10 Hz θα μπορούν να καθοδηγούν περίπου 10.000 μιόνια ανά δευτερόλεπτο σε επιφάνειες μερικών τετραγωνικών εκατοστών.

Ο μέσος χρόνος ζωής των παραγόμενων μιονίων ανέρχεται σε 2,2 μικροδευτερόλεπτα, επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση της πτήσης τους μέσα από τα προς εξέταση αντικείμενα πριν την τελική τους διάσπαση.

Μετάβαση από τα εργαστήρια στην πρακτική εφαρμογή

Το ερευνητικό πρόγραμμα MuS2 (Muons for Science & Security) της αμερικανικής DARPA εστιάζει ακριβώς στην κλιμάκωση αυτών των επιτευγμάτων ώστε να κατασκευαστούν φορητές πηγές με αυξημένη κατευθυντικότητα, μειώνοντας δραματικά το χωρικό αποτύπωμα των πειραματικών διατάξεων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτών των προσπαθειών θα επιτρέψει τη μεταφορά τέτοιων μηχανημάτων σε φορτηγά ή ειδικά διαμορφωμένα εμπορευματοκιβώτια, παρέχοντας ευελιξία κινήσεων που φαντάζει αδιανόητη για τα τωρινά δεδομένα των επιταχυντών. Η ικανότητα των μιονίων να είναι ευαίσθητα στις διακυμάνσεις της πυκνότητας της ύλης προσφέρει τεράστιο πλεονέκτημα στον εντοπισμό κενών σε συμπαγείς κατασκευές ή στον εντοπισμό πυκνών πυρηνικών υλικών που έχουν καμουφλαριστεί μέσα σε φαινομενικά αθώα φορτία.

Αντίκτυπος στις υποδομές και την αγορά

Σε γεωγραφικές ζώνες με έντονη σεισμική δραστηριότητα και πυκνή αστική δόμηση όπως η Ελλάδα, η δυνατότητα μη καταστροφικού ελέγχου των υποδομών αποκτά κεφαλαιώδη σημασία για την ασφάλεια των πολιτών. Η σάρωση των στηριγμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα σε πολυκατοικίες παλαιότερων δεκαετιών, σε γέφυρες του εθνικού δικτύου ή σε μεγάλα φράγματα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί με ακρίβεια χιλιοστού, επιτρέποντας στους μηχανικούς να εντοπίσουν έγκαιρα τη διάβρωση του χάλυβα στο εσωτερικό των κατασκευών χωρίς να προηγηθεί εκσκαφή ή διάτρηση.

Αντίστοιχα προφανή οφέλη προκύπτουν για τους εμπορικούς κόμβους της χώρας, με τα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης να μπορούν θεωρητικά να υιοθετήσουν τέτοια συστήματα για τον αστραπιαίο έλεγχο των χιλιάδων containers που καταφθάνουν καθημερινά, αυξάνοντας κατακόρυφα τα επίπεδα τελωνειακής ασφάλειας ενάντια στο λαθρεμπόριο οπλισμού και απαγορευμένων ουσιών χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι αρχαιολογικές ανασκαφές, ένας τομέας αιχμής για τον ελλαδικό χώρο, ενδέχεται επίσης να επωφεληθούν από την ικανότητα των συσκευών αυτών να χαρτογραφούν υπεδάφιους ταφικούς θαλάμους προτού μετακινηθεί έστω και ένα εκατοστό χώματος.