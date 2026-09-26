Nikon Z5IIC: Νέα full-frame mirrorless με αισθητήρα 24.5MP και εγγραφή 4K video

Σύνοψη

Διαθέτει αισθητήρα FX 24,5 MP και τον ισχυρό επεξεργαστή EXPEED 7.

Το σύστημα αυτόματης εστίασης αναγνωρίζει ανθρώπους, κατοικίδια, οχήματα, πουλιά, καθώς και ψάρια.

Ενσωματώνει σταθεροποίηση εικόνας (IBIS) που φτάνει έως και τα 7,5 stop.

Υποστηρίζει εγγραφή video 4K/60p σε μορφή N-RAW κατά τη λειτουργία κροπαρίσματος DX.

Προσφέρει ταχύτητες ριπής έως 14 fps και ευαισθησία στο σκοτάδι έως -10 EV.

Η Nikon ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία της Z5IIC, μιας νέας mirrorless φωτογραφικής μηχανής full-frame που σχεδιάστηκε για να προσφέρει προηγμένες δυνατότητες απεικόνισης σε χρήστες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον χώρο των αισθητήρων μεγάλου μεγέθους, διατηρώντας ταυτόχρονα ευέλικτες λειτουργίες που καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς φωτογράφους.

Η καρδιά του συστήματος βασίζεται σε έναν αισθητήρα εικόνας FX ανάλυσης 24,5 MP, ο οποίος συνεργάζεται άψογα με τον ισχυρό επεξεργαστή εικόνας EXPEED 7. Ο συνδυασμός αυτών των δύο εξαρτημάτων εξασφαλίζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας με μεγάλο δυναμικό εύρος, πλούσιες λεπτομέρειες, βαθιά απόδοση χρωμάτων και ομαλό bokeh που ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες των σύγχρονων smartphones. Η απόδοση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Η ευαισθησία ISO αγγίζει το 64000 για τη λήψη φωτογραφιών και το 51200 για την εγγραφή video, ενώ η έξυπνη αποθορυβοποίηση του συστήματος φροντίζει για τη διατήρηση καθαρών αποτελεσμάτων ακόμα και στις υψηλότερες ρυθμίσεις.

Το σύστημα αυτόματης εστίασης (AF) της συσκευής αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά τεχνολογικά πλεονεκτήματα που ενσωματώνει η κατασκευάστρια εταιρεία. Με δυνατότητα ανίχνευσης πολλών διαφορετικών θεμάτων, το σύστημα αναγνωρίζει με ακρίβεια ανθρώπους, κατοικίδια ζώα, οχήματα και πουλιά. Παράλληλα, το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελεί την πρώτη φωτογραφική μηχανή της σειράς Nikon Z που περιλαμβάνει ειδικό αλγόριθμο για την αναγνώριση ψαριών. Η λειτουργία της αυτόματης εστίασης παραμένει αξιόπιστη ακόμα και όταν το φως λιγοστεύει αισθητά, χάρη στην ευαισθησία του συστήματος που φτάνει έως και τα -10 EV. Όταν οι χρήστες προσπαθούν να αποτυπώσουν θέματα που κινούνται γρήγορα, οι ταχύτητες ριπής που αγγίζουν τα 14 καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps) εξασφαλίζουν ότι καμία κρίσιμη στιγμή δεν πρόκειται να χαθεί.

Η σταθερότητα κατά τη διάρκεια των λήψεων αποτελεί βασικό μέλημα για όσους φωτογραφίζουν χωρίς τη χρήση τριπόδου. Εδώ αναλαμβάνει δράση το ενσωματωμένο σύστημα απόσβεσης κραδασμών (IBIS) της φωτογραφικής μηχανής. Το σύστημα προσφέρει σταθεροποίηση εικόνας που φτάνει έως και τα 7,5 stop, επιτρέποντας ευκρινείς λήψεις στο χέρι με χαμηλότερες ταχύτητες κλείστρου. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας VR με σημείο εστίασης βελτιώνει περαιτέρω την ευκρίνεια, εστιάζοντας με ακρίβεια στο επιθυμητό θέμα ανεξάρτητα από τη θέση του μέσα στο κάδρο.

Στον τομέα του video, οι δημιουργοί περιεχομένου αποκτούν πρόσβαση σε πλάνα 4K με πλούσιες λεπτομέρειες. Υπάρχει η δυνατότητα άμεσης μεταφόρτωσης υλικού υψηλής ποιότητας κατευθείαν από τη φωτογραφική μηχανή, καθώς και η επιλογή εγγραφής video 4K/60p σε μορφή N-RAW, η οποία απαιτεί τη χρήση της λειτουργίας κροπαρίσματος DX. Τα αρχεία N-RAW προσφέρουν τεράστια ευελιξία κατά τη διαδικασία της μετέπειτα επεξεργασίας.

Ο σχεδιασμός του σώματος δίνει έμφαση στη φορητότητα και την εργονομία. Το επάνω μέρος είναι επίπεδο, ενώ η καλοσχεδιασμένη λαβή προσφέρει ασφαλές και ξεκούραστο κράτημα. Το πλαίσιο κατασκευάζεται από κράμα μαγνησίου, συνδυάζοντας το χαμηλό βάρος με την υψηλή αντοχή, και διαθέτει στεγανοποίηση που προστατεύει τα εσωτερικά εξαρτήματα από τη σκόνη και την υγρασία. Ο έλεγχος των λειτουργιών πραγματοποιείται διαισθητικά μέσω της πτυσσόμενης οθόνης αφής υψηλής ανάλυσης, η οποία διευκολύνει δραματικά τις λήψεις από δύσκολες ή ασυνήθιστες γωνίες.

Η εταιρεία έχει προσθέσει πολυάριθμα εργαλεία για τη διευκόλυνση της δημιουργικής διαδικασίας. Υπάρχουν 15 προεγκατεστημένες λειτουργίες σκηνής που βελτιστοποιούν αυτόματα τις ρυθμίσεις ανάλογα με το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα τα νυχτερινά τοπία νέον ή τα ηλιοβασιλέματα. Μέσω της πλατφόρμας Nikon Imaging Cloud, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν «συνταγές εικόνων» από τη Nikon, τη RED και άλλους δημιουργούς απευθείας στη συσκευή. Μια άλλη ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι η λειτουργία Film Grain, η οποία προσθέτει ένα νοσταλγικό κοκκώδες εφέ που προσομοιώνει το αναλογικό φιλμ τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα video.