Canon EOS R8 Mark II: Παρουσιάστηκε επίσημα η νέα full-frame 24.2MP

Σύνοψη

Εξοπλίζεται με αισθητήρα full-frame 24.2MP τεχνολογίας CMOS σε συνδυασμό με τον επεξεργαστή DIGIC X για κορυφαία χρωματική απόδοση.

Ενσωματώνει πανίσχυρο σύστημα σταθεροποίησης In-Body Image Stabilizer (IBIS) που αποδίδει έως και 7,5 stops, διευκολύνοντας τις νυχτερινές λήψεις χωρίς τρίποδο.

Προσφέρει ταχύτητα συνεχούς λήψης που αγγίζει τα 40 καρέ ανά δευτερόλεπτο με διευρυμένο buffer για χειρισμό έως 73 αρχείων RAW σε μία μόνο ριπή.

Υποστηρίζει εγγραφή βίντεο 4K στα 60p με υπερδειγματοληψία από ανάλυση 6K, καθώς και λήψη Full HD στα 180fps για εντυπωσιακή αργή κίνηση.

Διατηρεί εξαιρετικά χαμηλό βάρος, ζυγίζοντας μόλις 499 γραμμάρια χωρίς τον φακό, γεγονός που την καθιστά ιδανική για ταξιδιωτική χρήση.

Η Canon προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της Canon EOS R8 Mark II, η οποία έρχεται να συνδυάσει την κορυφαία ποιότητα απεικόνισης ενός αισθητήρα full-frame με ένα εξαιρετικά ελαφρύ και συμπαγές σώμα που διευκολύνει δραματικά τις πολύωρες εξορμήσεις. Η εταιρεία σχεδίασε το νέο της μοντέλο με σαφή προσανατολισμό προς τους δημιουργούς περιεχομένου και τους φωτογράφους που αναζητούν την προηγμένη σταθεροποίηση και την ποιότητα των mirrorless μηχανών, αποφεύγοντας παράλληλα τον τεράστιο όγκο που παραδοσιακά συνοδεύει τον αντίστοιχο εξοπλισμό.

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία της προκατόχου της, η νέα έκδοση απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των δημιουργών προσφέροντας αισθητά μεγαλύτερο έλεγχο και αναβαθμισμένες δυνατότητες μέσα σε ένα μοντέρνο σώμα που επαναπροσδιορίζει τη φορητότητα στο Σύστημα EOS R.

Στο εσωτερικό της νέας κάμερας χτυπάει η καρδιά ενός προηγμένου αισθητήρα CMOS full-frame με ανάλυση 24,2 MP, ο οποίος λειτουργεί σε πλήρη αρμονία με τον ταχύτατο επεξεργαστή εικόνας DIGIC X, παρέχοντας εξαιρετική καθαρότητα, πλούσια και ρεαλιστικά χρώματα, καθώς και ένα άκρως εντυπωσιακό δυναμικό εύρος που αναδεικνύει τις λεπτομέρειες τόσο στις σκιές όσο και στα φωτεινά σημεία του κάδρου.

Το πιο σημαντικό τεχνικό άλμα εντοπίζεται στην ενσωμάτωση του πανίσχυρου συστήματος IBIS (In-Body Image Stabilizer), το οποίο παρέχει εντός σώματος σταθεροποίηση που αγγίζει τα 7,5 stops, επιτρέποντας στους χρήστες να πραγματοποιούν ομαλές λήψεις στο χέρι, να φωτογραφίζουν με άνεση σε συνθήκες εξαιρετικά χαμηλού φωτισμού και να καταγράφουν κίνηση χωρίς τον παραμικρό συμβιβασμό στην τελική ποιότητα της εικόνας. Επιπλέον, το μοντέλο αντλεί προηγμένες τεχνολογίες από τις κορυφαίες επαγγελματικές μηχανές του Συστήματος EOS R, διαθέτοντας λειτουργίες όπως η Προτεραιότητα καταγεγραμμένων ατόμων (Register People Priority) που διατηρεί σταθερά εστιασμένα επιλεγμένα πρόσωπα σε πολυσύχναστα περιβάλλοντα.

Για τους φωτογράφους που αποτυπώνουν αθλητικά γεγονότα, άγρια ζωή ή εξαιρετικά γρήγορες σκηνές στους δρόμους των πόλεων, η κάμερα προσφέρει ταχύτητα συνεχούς λήψης 40 καρέ ανά δευτερόλεπτο και ενσωματώνει ένα διευρυμένο buffer που έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί με ευκολία έως και 73 αρχεία RAW σε μία μόνο ριπή. Η λειτουργία της προκαταρκτικής εγγραφής (Pre-capture) παρέχει ένα ανεκτίμητο πλεονέκτημα, καθώς η μηχανή καταγράφει αθόρυβα πλάνα περίπου μισού δευτερολέπτου πριν ο χρήστης προλάβει να πατήσει πλήρως το κουμπί του κλείστρου, σώζοντας με αυτόν τον τρόπο 20 επιπλέον εικόνες που συχνά περιέχουν την πιο καθοριστική στιγμή της δράσης.

Παράλληλα, το σύστημα αυτόματης εστίασης Dual Pixel CMOS AF II χρησιμοποιεί αλγορίθμους βαθιάς εκμάθησης (deep learning) για να εντοπίζει και να παρακολουθεί με απόλυτη ακρίβεια ανθρώπους, ζώα και οχήματα, κλειδώνοντας την εστίαση στα μάτια, το πρόσωπο ή το σώμα του θέματος, λειτουργώντας αξιόπιστα ακόμη και σε συνθήκες σχεδόν απόλυτου σκοταδιού που φτάνουν τα -7,5 EV.

Η πρακτικότητα της νέας σχεδίασης «EOS» γίνεται άμεσα αισθητή χάρη στον σίγουρο και διαισθητικό χειρισμό, ενώ τα πλήρως προσαρμόσιμα κουμπιά και ο νέος επιλογέας πολλαπλών χρήσεων καθιστούν δραματικά ταχύτερη τη ρύθμιση της μηχανής κατά τη διάρκεια κρίσιμων λήψεων. Το συνολικό βάρος του σώματος ανέρχεται στα 499 γραμμάρια, ενώ μαζί με την κάρτα μνήμης και την μπαταρία δεν ξεπερνά τα 546 γραμμάρια, διαμορφώνοντας ένα σύστημα που συνδυάζεται αρμονικά με την ευρεία γκάμα των ελαφριών φακών Canon RF.

Οι δημιουργοί έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους ευέλικτα εργαλεία διαχείρισης χρώματος, συμπεριλαμβανομένων των Φίλτρων χρώματος Filmtone και του προσαρμόσιμου εφέ Ομαλών τόνων δέρματος (Smooth Skin), τα οποία εξασφαλίζουν κινηματογραφικά και άκρως κολακευτικά αποτελέσματα απευθείας από τη μηχανή, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για πολύπλοκη και χρονοβόρα επεξεργασία στον υπολογιστή. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το γεγονός ότι πρόκειται για την πρώτη φωτογραφική μηχανή που ενσωματώνει την τεχνολογία Dual Pixel 3D της Canon για την καταγραφή εικόνων JPEG με πληροφορία βάθους και τη μετατροπή τους σε τρισδιάστατο υλικό.

Όσον αφορά τις δυνατότητες διασύνδεσης και εγγραφής βίντεο, η μηχανή υποστηρίζει ασύρματα πρωτόκολλα Wi-Fi (στα 2,4GHz και 5GHz) και Bluetooth 5.3 για άμεση και απρόσκοπτη μεταφορά αρχείων σε φορητές συσκευές. Η ενσωματωμένη θύρα USB-C προσφέρει μεταφορά δεδομένων με ταχύτητες που αγγίζουν τα 10Gbps, ενώ υποστηρίζει φόρτιση μέσω κοινών power banks και παρέχει δυνατότητες μετάδοσης ζωντανής ροής (live streaming) απευθείας από τη μηχανή.

Στον τομέα της κινηματογράφησης, η καταγραφή βίντεο ανάλυσης 4K στα 60 καρέ ανά δευτερόλεπτο προκύπτει μέσω διαδικασίας υπερδειγματοληψίας (oversampling) από τον αισθητήρα των 6K, αποδίδοντας κρυστάλλινη λεπτομέρεια. Η συσκευή εξοπλίζεται επίσης με προφίλ Προσαρμοσμένης εικόνας, όπως το Canon Log 3 και το HLG, δίνοντας το απαραίτητο δημιουργικό βάθος στο color grading, ενώ η λειτουργία Movie Digital IS σε συνεργασία με το σύστημα IBIS φροντίζουν για τη μέγιστη δυνατή σταθερότητα των πλάνων κατά τις χειροκίνητες λήψεις.